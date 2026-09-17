V pátek neopouštějte domovy. Nova Cinema vysílá ve 20:00 nejroztomilejší rodinný film všech dob

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Je pátek večer a vy se konečně můžete nadechnout po náročném pracovním týdnu. Víkend je tady a s ním i ta nejlepší příležitost zabalit se do deky a ponořit se do světa plného humoru, nečekaných zvratů a vizuální krásy. Co kdyby vám ale někdo řekl, že film, který si dnes pustíte, vznikal za cenu technologických nočních můr a jeho tvůrci museli předělat miliony animačních detailů jen kvůli… dětskému účesu? Žánrově jde o rodinnou komedii s nadpřirozeným nádechem, která vás rozesměje i dojme zároveň.
Každý rodič to zná. Ten moment, kdy se vám narodí dítě a vy v něm zoufale hledáte své vlastní rysy. Co když se ale narodíte do rodiny, kde se od vás očekává něco naprosto nadpřirozeného, a vy přitom vykazujete jen ty nejobyčejnější lidské vlastnosti?
Příběh nás zavádí do tajuplných chodeb legendárního sídla, které dříve sloužilo jako bezpečný přístav pro ty nejděsivější bytosti noci. Mladý manželský pár – ona dcera noci, on obyčejný smrtelník – přivítá na svět syna. Chlapec však nevykazuje žádné známky rodového dědictví své matky.
Zatímco matka uvažuje o odchodu do klidného světa lidí, jeho dědeček se odmítá vzdát naděje a osnuje tajný plán, jak v chlapci probudit dřímající temnotu. Čas se neúprosně krátí a situaci navíc komplikuje příchod prastarého, nekompromisního pradědečka, který lidskou krev v rodině rozhodně nehodlá tolerovat.
Odhalení milovaného rodinného fenoménu
Tímto celosvětovým fenoménem je Hotel Transylvánie 2. V tomto pokračování úspěšné rodinné komedie se znovu setkáváme s legendárním hrabětem Drákulou, jeho dcerou Mavis, jejím lidským manželem Johnnym a jejich rozkošným synem Dennisem.
Režie se opět ujal vizionářský Genndy Tartakovsky, který stál u zrodu celé této úspěšné trilogie. Scénář společně vytvořili Robert Smigel a oblíbený komik Adam Sandler, který v originálním znění propůjčil svůj nezaměnitelný hlas samotnému Drákulovi.
Technologická noční můra jménem Dennisovy vlasy
Největší technologickou výzvou pro animátory byl účes malého Dennise. Původně měl mít obří zrzavé kudrny po svém otci. Při testování animace se však ukázalo, že tento masivní účes vrhal stíny do chlapcovy tváře a ostatní postavy ho kvůli jeho šířce nemohly vůbec obejmout – neměly dostatečně dlouhé paže.
Výsledný model Dennisových vlasů musel být kompletně přepracován. Nyní obsahuje přes 256 samostatných pramenů, což po vykreslení počítačem představovalo neuvěřitelných 150 000 jednotlivých vlasů. Každý jeden musel být animován zvlášť.
Vizuální kontrast dvou naprosto odlišných světů
Tvůrci si dali záležet i na psychologickém působení barev. Aby zdůraznili rozdíl mezi světem lidí a světem příšer, použili dva odlišné výtvarné styly.
Svět příšer je tvořen vysokými, monolitickými strukturami s jasnou a pestrou barevnou paletou, která působí vesele a lákavě. Naopak lidský svět využívá horizontální ploché prvky a nevýraznou, desaturovanou šedavou barevnou paletu. Tento kontrast dokonale podtrhuje propast mezi oběma prostředími.
Setkání s legendou a nečekaná pokora
Roli Drákulova otce Vlada v originále namluvil tehdy 89letý Mel Brooks, skutečná legenda světové komedie. Režisér Genndy Tartakovsky byl z vedení tohoto velikána tak nervózní, že se mu zpočátku bál dávat jakékoliv pokyny.
Brooks ho však okamžitě odzbrojil svou neuvěřitelnou pokorou, když si sám aktivně vyžádal režisérské vedení ohledně intonace konkrétní repliky. „Mel Brooks je jedním z velikánů komedie, točí filmy snad odjakživa, ovlivnil smysl pro humor mnoha generací a stále je velice bystrý a vtipný,“ potvrzují pamětníci filmové historie.
Co na film říkají diváci a odborníci?
Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Boží animák už dnes v kinech těžko najdete. Hotel Transylvánie 2, je co se týče humoru, o úroveň výš než jednička, přišlo mi, že jsem se smál každé věci, co se na plátně odehrála. Animace strašně lahodila oku a byla radost na to koukat. Kupodivu ani tvůrcům nedošly nápady a bylo to stále to originální a neokoukané téma,“ píše nadšený fanoušek.
Celosvětové tržby dosáhly astronomické částky 474 800 000 USD, což z filmu učinilo obrovský komerční hit. Své věrné fanoušky si film našel i v České republice, kde do kin přilákal celkem 344 981 diváků a vydělal skvělých 45 056 276 Kč.
Produkční rozpočet filmu činil v roce 2015 celkem 80 milionů USD. V přepočtu na ceny roku 2026, které zohledňují kumulativní americkou inflaci za toto období ve výši přibližně 38 %, by dnes produkce tohoto snímku stála zhruba 110,4 milionu USD.
Zdroj: youtube.com
Páteční večer s Drákulou a jeho rodinou
Pokud si chcete tento jedinečný rodinný zážitek připomenout nebo ho představit svým dětem, máte ideální příležitost. Snímek se vrací na televizní obrazovky právě dnes večer.
Nenechte si ujít toto skvělé dobrodružství na stanici Nova Cinema v pátek 18. září 2026 ve 20:00. Pokud byste páteční vysílání nestihli, můžete využít reprízu v sobotu 19. září 2026 ve 13:20 na stejném kanále. Jak vy řešíte rodinné konflikty mezi generacemi?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková