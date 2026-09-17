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V pátek neopouštějte domovy. Nova Cinema vysílá ve 20:00 nejroztomilejší rodinný film všech dob

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Představte si, že vybudujete bezpečné útočiště pro ty nejneobvyklejší bytosti, ale největší hrozba pro vaši rodinu nakonec přijde zevnitř. Jeden z nejúspěšnějších animovaných filmů minulé dekády si podmanil miliony diváků po celém světě svým neotřelým humorem a vizuální nádherou.
V pátek neopouštějte domovy. Nova Cinema vysílá ve 20:00 nejroztomilejší rodinný film všech dob

V pátek neopouštějte domovy. Nova Cinema vysílá ve 20:00 nejroztomilejší rodinný film všech dob

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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