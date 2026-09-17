Méně větrníků, více elektřiny. Větrný park na Znojemsku čeká proměnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Méně větrníků, více elektřiny. Větrný park na Znojemsku čeká proměna
Instalace kamer v pronajatých bytech je až na výjimky nepřípustná a řada úskalí číhá i na pronajímatele,...
Boj o holý život svedla osmdesátiletá žena z Hodonínska, která skončila v osm metrů hluboké studni. Držela...
Čtyřicet metrů nad zemí, v kroji a nad hlavami sousedů. Brněnskými Kohoutovicemi se během nedělní slavnosti...
Traumatickou událostí si prošel čtyřletý žák mateřské školy v Dubňanech na Hodonínsku. Několik dětí se do...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →