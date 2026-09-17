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Méně větrníků, více elektřiny. Větrný park na Znojemsku čeká proměna

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Pět větrných elektráren v Břežanech na Znojemsku skončí. Od příštího jara je nahradí dvě výrazně výkonnější turbíny, které mají vyrábět násobně více elektřiny. Obnova více než dvacet let starého větrného parku začala na konci srpna a potrvá do jara příštího roku.
Méně větrníků, více elektřiny. Větrný park na Znojemsku čeká proměna

Méně větrníků, více elektřiny. Větrný park na Znojemsku čeká proměna

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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