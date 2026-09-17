Plzeň otočila třígólové manko a míří do Evropské ligy. Bývalý reprezentant Hubník prozradil, komu za to vděčí

Když 27. srpna 2026 ve Štruncových sadech zazněl závěrečný hvizd, stálo na světě něco, co se ve fotbale stává jednou za dekádu. Plzeň přijela z Bělehradu s porážkou 0:3, bez vstřeleného gólu, s novým trenérem na lavičce pouhé čtyři dny. O sto šest minut později slavila postup do ligové fáze Evropské ligy. Statistiky zápasu (střely na bránu 12:2, rohy 8:3) vypadají jako z jiného sportu. Jenže právě tenhle nepoměr ukazuje, že obrat nebyl jen šťastná shoda okolností.
Sto šest minut, pět gólů, jeden postup
Osm minut se hrálo, když Adu otevřel skóre a stadion na okamžik uvěřil v zázrak. O tři minuty později ho Ivanić uzemnil: 1:1, celkově stále 1:4. Plzeň musela dát ještě čtyři góly. Po přestávce se ale zápas rozlomil. V 53. minutě viděl Bukari z Crvené zvezdy červenou kartu a srbský celek dohrával v deseti. Memić vybojoval penaltu, Višinský ji v 58. minutě proměnil. Za pět minut přidal Hrošovský třetí gól. Celkové skóre 3:4.
Pak přišel závěr, na který se v Plzni bude vzpomínat roky. Pátá minuta nastavení, rohový kop, gólman Wiegel běží do vápna soupeře. Kabongo dostává míč a z penalty srovnává na 4:1, celkově 4:4. Prodloužení. A v 96. minutě Krčík, střídající hráč, který na hřišti strávil necelou půlhodinu, rozhoduje o postupu. Konečných 5:1, celkově 5:4 pro Viktorii.
Kováč: čtyři dny a soutěžní premiéra s obratem dekády
Radoslav Kováč převzal Plzeň 23. srpna 2026, dva dny po odvolání Martina Hyského. Klub tehdy mluvil o potřebě „nové energie“ a návratu na vítěznou vlnu; vstup do sezony pod Hyským neodpovídal ambicím. Kováč měl na přípravu odvety přesně čtyři dny. Na tiskové konferenci před zápasem prohlásil, že otočit třígólový deficit „je ve fotbale jednoznačně možné“. Ukázalo se, že to nebyla fráze.
Roman Hubník, který zápas sledoval přímo na stadionu jako televizní expert, po utkání v rozhovoru pro iDNES vyzdvihl právě Kováčův vliv. Mluvil o tom, jak Plzeň dokázala soupeře přečíst, hrála vysoký presink a získávala míče vysoko na hřišti. Podle Hubníka „trenér Kováč může být úspěšný.“
Okamžitý efekt trenérské výměny je nepopiratelný: tým, který v Bělehradě působil bezradně, najednou dominoval ve všech statistických kategoriích. Kováčova kariérní bilance v Chance Lize (124 zápasů, úspěšnost 41,9 %) ale připomíná, že na dlouhodobý soud je po jednom zápase brzy. Vzorek je zatím příliš malý. Co je jisté: Plzeň dostala signál, že sezonu ještě může zásadně přerámovat.
Co postup znamená v penězích a bodech
Ligová fáze Evropské ligy garantuje Viktorii minimálně osm soutěžních zápasů mezi 17. zářím 2026 a 28. lednem 2027. Finanční rámec podle distribučního dokumentu UEFA vypadá takto:
- Startovné: 4,31 milionu eur (cca 108 milionů Kč)
- Bonus za výhru: 450 tisíc eur, za remízu 150 tisíc eur
- Knockout play-off: 300 tisíc eur za účast, 1,75 milionu eur za postup do osmifinále
- Value pillar: 217 tisíc eur za jednu share v evropské části
I kdyby Plzeň ligovou fázi jen odehrála a skončila úplně dole, jistá částka činí zhruba 4,68 milionu eur, přes 117 milionů korun. Reálný výdělek bude vyšší podle výsledků. Pro český koeficient v evropských pohárech je podstatné už to, že Viktoria zůstává v hlavní fázi soutěže až do zimy a každý její výsledek drží Česku aktivní body.
Kdy, kde a za kolik: první zápas ligové fáze
První domácí utkání odehraje Plzeň ve čtvrtek 17. září 2026 od 21:00 v Doosan Areně proti belgickému Royale Union Saint-Gilloise. Vstupenky jsou v prodeji online přes Plzeňskou vstupenku, v systému Viktoria Key i na Ticketpointu přímo v aréně. Cenové rozpětí: 630 až 1 700 Kč, pro vozíčkáře 250 Kč s doprovodem zdarma. Podle TV distributora Telly poběží přenos na kanálu Sport 1.
Plzeň pravděpodobně zažila největší obrat ve své novodobé evropské historii. Ale pro Radoslava Kováče je to teprve začátek; osm zápasů ligové fáze ukáže, jestli srpnová noc ve Štruncových sadech byla výjimka, nebo předzvěst.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle