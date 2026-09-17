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V cyklu Příběhy starých hospod se Josef Polášek vydal mezi štamgasty

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Dokumentární cyklus Příběhy starých hospod mapuje českou pivní kulturu. Herec Josef Polášek na svých cestách narazil na zapomenuté výrazy i pamětníky.
Příběhy starých hospod

Příběhy starých hospod

Zdroj: FOTO:© Mikuláš Křepelka, distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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