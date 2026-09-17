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Potápěči našli osadu, kterou před 700 lety pohltilo moře

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Dobrovolníci z potápěčského klubu zmapovali a vyfotografovali 25 tajemných staveb na dně Severního moře u pobřeží Norfolku. Jde o zbytky středověké osady Shipden, která v 14. století zmizela pod vlnami.
Potápěči našli osadu, kterou před 700 lety pohltilo moře

Potápěči našli osadu, kterou před 700 lety pohltilo moře

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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