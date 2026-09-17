Potápěči našli osadu, kterou před 700 lety pohltilo moře

Kamenné komory a hradby stojí dodnes
Několik set metrů od pláží u města Cromer v hrabství Norfolk objevili potápěči z britského klubu British Sub-Aqua Club rozsáhlé pozůstatky středověké osady Shipden, kterou před sedmi sty lety pohltilo moře. Tým dobrovolníků zmapoval a poprvé v historii vyfotografoval 25 lidmi vytvořených objektů postavených z pazourku, které dodnes ční ze dna v osmi až deseti vrstvách kamene.
Výjimečně klidné letní počasí a čistá voda umožnily potápěčům zaznamenat struktury, které by jinak zůstaly skryté pod pískem. „Zpočátku jsme se zajímali hlavně o možné zbytky parníku Victoria, který v roce 1888 narazil na Church Rock“, vysvětluje vedoucí expedice Nick Schiller. Místo toho potápěči učinili objev zcela jiného druhu.
Patří mezi ně řada kamenných kesonů – komor, které umožňovaly stavět pod vodou – a další opracované kameny. Specialisté už z podvodních snímků vytvořili předběžné 3D modely, které pomohou rekonstruovat podobu zaniklého města.
Prosperující přístav s dvěma kostely
Shipden byla kdysi prosperující osada na severu Norfolku. Její název pochází ze staroangličtiny a znamená „ovčí údolí".
Domesday Book, soupis majetku z roku 1086, zaznamenal 117 obyvatel, tři akry luk, les schopný uživit 36 prasat, přístav a dva kostely. Během 13. a 14. století jméno Shipden postupně mizelo z dokumentů a nahrazovalo ho označení Cromer.
Původní osadu pohltily staletí eroze a ničivé bouře. Mezi nejhorší patřila severomořská vichřice z ledna 1362, která pobřeží doslova rozbila. Zmizení Shipdenu inspirovalo generace k vytváření legend. Nejslavnější tvrdila, že věž kostela svatého Petra přežila pod vlnami na útvaru zvaném Church Rock.
Podle některých verzí bylo možné ruiny zahlédnout při mimořádně nízkém odlivu, jiné legendy zase vyprávěly, že zvon kostela stále zvoní během bouří nebo varuje rybáře před nebezpečím na moři. Dokumenty sice potvrzují, že kostel byl ztracen, ale potápěči nenašli nic, co by mohlo být jednoznačně identifikováno jako sakrální stavba.
Výbuch parníku mohl zničit důkazy
Záhada se ještě zkomplikovala v srpnu 1888, kdy kolesový parník Victoria z Great Yarmouthu narazil na útes těsně pod hladinou. Na palubě bylo přibližně 100 pasažérů – všichni byli úspěšně zachráněni díky rychlé reakci místních obyvatel, kteří vypluli na flotile malých člunů z Cromeru. Pokusy osvobodit plavidlo však selhaly.
Vrak i část překážky byly později vyhozeny do vzduchu, protože představovaly nebezpečí pro lodní dopravu. Exploze mohla zničit archeologické důkazy – potápěči našli rozptýlený pazourek, který mohl pocházet ze zdemolované struktury.
Výzkumníci se přesto domnívají, že Church Rock vůbec nebyl kostel a svatý Petr stál pravděpodobně dál směrem na sever a západ.
Pátrání bude pokračovat příští rok
Tým uvedl, že letní práce výrazně rozšířila rozsah vyšetřování, ale vyvolala více otázek, než jich zodpověděla. Potápěčská sezóna skončila, dobrovolníci však doufají, že lokalitu prozkoumají znovu příští rok. Nálezy a 3D rekonstrukce budou zveřejněny online a vystaveny v muzeu v Cromeru.
Zdroje článku: express.co.uk, bbc.com, The Story of Shipden, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová