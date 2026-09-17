Budíte se ráno s oteklými prsty a prstýnky nejdou sundat? Tělo může upozorňovat na vážný zdravotní problém

Oteklé nohy, nateklé prsty nebo pocit těžkých končetin mohou mít celou řadu příčin. Jednou z nich může být také zhoršený odtok lymfy. Lymfatický systém přitom v organismu plní důležitou úlohu, odvádí přebytečnou tekutinu z tkání a zároveň je významnou součástí imunitního systému. Jeho fungování můžeme podpořit především pravidelným pohybem a zdravým životním stylem.
Oteklé nohy, nateklé prsty nebo pocit těžkých končetin mohou mít celou řadu příčin.
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