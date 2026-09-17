Instalatér prosí a varuje, abyste tyto 3 věci nikdy nesplachovali do záchodu

Vyjet k ucpanému záchodu patří pro čističe kanalizací k rutině. Když pak rozeberou potrubí, málokdy v něm najdou něco exotického. Většinu problémů totiž způsobí tři úplně obyčejné věci, které má doma každý z nás. Po spláchnutí zmizí z očí a vypadají neškodně, jenže v trubkách se chovají jinak, než byste čekali. Účet od instalatéra se pak umí vyšplhat i na několik tisíc korun.
Vlhčené ubrousky vypadají jako toaletní papír, ale nerozpadnou se
U čističů kanalizace bývají jedničkou mezi viníky. Toaletní papír se ve vodě rychle rozmělní, kdežto ubrousky drží pohromadě. Základem je pevná netkaná textilie s příměsí plastů, kterou proud vody neroztrhá. V zákrutech odpadu se pak jednotlivé kusy proplétají do dlouhých cárů a obtáčejí lopatky čerpadel, dokud se stroj nezasekne.
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Rozdíl si můžete ověřit i doma. Kousek toaletního papíru se ve sklenici vody po chvíli rozpadne, kdežto ubrousek zůstane celý, i když s ním zatřepete. Přesně tak se chová i v kanalizaci, kde se navíc spojuje se vším ostatním, co jím proplouvá.
V panelovém nebo činžovním domě pak stačí jedna ucpaná svislá trubka a odpadní voda se začne vracet do níže položených bytů. „Stanete se pravidelnými zákazníky havarijních služeb,“ varoval pro web Prozeny.cz Miroslav Karpíšek, specialista na čištění odpadu a kanalizace z Prahy. Nepomůže ani nápis „splachovatelné“ na obalu. I vlhčený toaletní papír, který výrobci označují za rozložitelný, může podle odborníků zanášet čistírny odpadních vod.
Tuk z pánve ztuhne v trubkách a udělá zátku
Vylít vychladlý olej ze smažení do záchodu spoustě lidí přijde logické, vždyť je to tekutina. V chladném potrubí ale tuk během chvíle ztuhne a začne se lepit na stěny trubek. Na ztvrdlý film se lepí další mastnota i nečistoty a vrstva den za dnem sílí. Průměr trubky se přitom zužuje tak nenápadně, že si potíží všimnete, teprve když voda v míse začne stoupat místo mizet.
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Podobně dopadnou i zbytky jídla. Rozvařená rýže, bramborová kaše, tvrdé pečivo nebo kousky masa ucpou trubky stejně spolehlivě. Navíc přitahují do domu hlodavce, kterým odpad slouží jako snadný zdroj potravy.
Vata a hygienické potřeby nasáknou a nabobtnají
Třetí velký viník je záludný tím, že je přímo stavěný na nasávání vody. Vatové tyčinky, tampony i dámské vložky mají za úkol nasát co nejvíce tekutiny. Jakmile skončí v potrubí, nabobtnají a ucpou ho pevnou zátkou, kterou voda neprotlačí.
Základem vaty je bavlna a ta ve vodě odolává rozkladu klidně celé měsíce, takže v potrubí zůstává, i když všechno ostatní dávno odplavalo. Tyhle produkty patří spolu s vlasy k vůbec nejčastějším původcům ucpaných trubek. Do mísy proto nepatří ani obyčejné vatové tampony, ani cokoli bavlněného.
Kam ty tři věci opravdu patří
Řešení je přitom jednoduché a nestojí nic navíc. Vlhčené ubrousky, vložky, tampony i dětské pleny hoďte do směsného odpadu, klidně je předtím zabalte. Použitý olej slijte do prázdné PET lahve a odneste ji do sběrného dvora nebo do speciálního kontejneru na použité tuky. Zbytky jídla patří do bioodpadu nebo na kompost.
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Kam co patří, shrnuje následující tabulka:
|Co nesplachovat
|Kam to patří
|Vlhčené ubrousky, vložky, tampony i dětské pleny
|Směsný odpad, klidně zabalené
|Použitý olej
|PET lahev a pak sběrný dvůr nebo kontejner na použité tuky
|Zbytky jídla
|Bioodpad nebo kompost
Zvláštní kapitolou jsou léky. Ani ty se nesmějí splachovat, protože mohou zamořit odpadní vody. Nepoužité prášky i kapky bezplatně přijme kterákoli lékárna. Pár vteřin navíc u koše vám ušetří hodiny čekání na havarijní službu i drahou opravu. Záchod totiž zvládne jen toaletní papír a to, co do něj patří od přírody.
Zdroje: https://www.dotyk.cz/lifestyle/co-nikdy-nesplachovat-do-zachodu/, https://www.mikaservis.cz/co-nehazet-do-zachodu/, https://www.denik.cz/bydleni/co-nesmi-do-zachodu.html, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/co-nesmi-do-zachodu.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/41025-co-nesplachovat-do-zachodu, https://www.prozeny.cz/clanek/co-byste-nikdy-nemeli-hazet-do-toalety-70748
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