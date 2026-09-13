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Brač bojuje s rozsáhlým požárem. Silný vítr hnal plameny k Milně, stovky lidí musely do bezpečí

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Dramatickou noc zažil chorvatský ostrov Brač. Rozsáhlý požár, který hoří už od čtvrtečního večera, se vlivem silné bóry znovu rozšířil směrem k obydleným oblastem a turistickým zařízením u Milny. Hasiči město před plameny ubránili, část obyvatel a turistů ale musela být preventivně přesunuta do bezpečí. Podle prvních informací mohl požár vzniknout po úderu blesku, přesná příčina však zatím není definitivně potvrzena.
Brač bojuje s rozsáhlým požárem. Silný vítr hnal plameny k Milně, stovky lidí musely do bezpečí

Brač bojuje s rozsáhlým požárem. Silný vítr hnal plameny k Milně, stovky lidí musely do bezpečí

Zdroj: publicdomainpictures.net
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

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