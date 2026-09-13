Brač bojuje s rozsáhlým požárem. Silný vítr hnal plameny k Milně, stovky lidí musely do bezpečí

Požár hoří už několik dní
Oheň vypukl ve čtvrtek 10. září pozdě večer v oblasti sídla Ložišća na západní části ostrova Brač. První hlášení přijali hasiči krátce po 22. hodině. Plameny zasáhly trávu, nízkou vegetaci, makii a místy také borový les v obtížně přístupném terénu. Už během první noci začal požár kvůli silnému větru postupovat směrem k obcím Ložišća a Bobovišća. Hasičům se tehdy podařilo všechny obytné budovy ubránit a připravovala se také případná evakuace po moři.
V pátek a sobotu se do zásahu postupně zapojily další jednotky z pevniny i protipožární letadla. V jednu chvíli na místě zasahovalo více než sto hasičů a několik letounů Canadair. V sobotu se plocha zasažená požárem odhadovala přibližně na 1500 hektarů lesa a nízké vegetace.
V noci se situace prudce zhoršila
Nejkritičtější chvíle přišly během noci na neděli. Silná bóra znovu rozdmýchala už několik dní trvající požár a oheň začal postupovat směrem k Milně a okolním zátokám. V jednu chvíli byla situace natolik vážná, že byl obyvatelům Milny vydán pokyn k evakuaci. Později byl po zásahu hasičů odvolán, protože bezprostřední ohrožení města se podařilo zastavit.
Obr. 1: Pyrocumulus nad Bračem (autor: Antonio Bradarić; Crometeo)
Bezprostředně ohrožen byl především turistický resort Gava. Hasičské jednotky jej ale před plameny ubránily a pokračovaly v zásahu na přístupových trasách k Milně. Podle hlavního chorvatského hasičského velitele Slavka Tucakoviće proběhla během noci částečná evakuace přibližně 200 lidí, mezi nimiž byli také zahraniční turisté. Lidé byli přesouváni do bezpečných míst na ostrově.
Největším nepřítelem hasičů je bóra
Za rychlým šířením požáru stojí především silný vítr. Na chorvatském pobřeží jde o známou bóru, tedy nárazovitý severovýchodní až východní vítr, který proudí z vnitrozemí přes Dinárské hory směrem k Jadranu. Při vhodné tlakové situaci může v nárazech dosahovat velmi vysokých rychlostí.
Právě silný a nárazovitý vítr patří při lesních požárech k nejnebezpečnějším faktorům. Dodává ohni kyslík, naklání plameny do dosud nezasažené vegetace a může přenášet hořící částice daleko před hlavní čelo požáru. Crometeo uvádí, že během současné události mohly nárazy přesahovat 100 km/h. V kombinaci se suchou středomořskou vegetací, borovými porosty a členitým terénem se potom požár může šířit mimořádně rychle a nevyzpytatelně.
Hasičům pomáhají Canadairy
Boj s požárem komplikuje také obtížně dostupný terén, kam se pozemní technika dostává jen velmi těžko. Proto byla opakovaně nasazena letecká technika. Už v pátek ráno se do hašení zapojily čtyři letouny Canadair CL-415, které dokážou nabírat vodu přímo z mořské hladiny a během krátké doby ji shazovat na čelo požáru.
Obr. 2: Požár se rozšířil směrem k Milně (autor: Teo Puco; Crometeo)
Právě na ostrovech a pobřeží představují Canadairy pro chorvatské hasiče mimořádně důležitý nástroj. Mohou zasahovat i na místech, kam se pozemní jednotky prakticky nedostanou. Ani letecké hašení však při silném větru není jednoduché. Turbulence nad členitým terénem a kouř výrazně komplikují přesné shozy vody a za určitých podmínek mohou létání zcela znemožnit.
Požár mohl založit blesk, jisté to ještě není
Zajímavá je také možná příčina požáru. Chorvatský list Slobodna Dalmacija s odvoláním na první informace hasičů uvedl, že požár mohl způsobit úder blesku. Takový scénář je z meteorologického hlediska dobře možný. Blesk nemusí vždy založit okamžitě viditelný požár. Po zásahu stromu nebo suché vegetace může vzniknout skryté doutnání, které se naplno rozhoří až později, například po zesílení větru. V tomto případě ale zatím nelze původ považovat za definitivně potvrzený. Některé další zprávy totiž upozorňují, že při samotném vypuknutí požáru bylo nad částí Brače jasné počasí. Vyšetřování příčiny proto ještě není uzavřené.
Přírodní požáry po zásahu bleskem nejsou ničím neobvyklým, zejména v suchém prostředí. Nejnebezpečnější bývají takzvané suché bouřky. Z oblaku sice padají srážky, ale v suchém vzduchu pod ním se značná část vody vypaří ještě před dosažením zemského povrchu. Na povrch tak může dopadnout jen několik kapek, zatímco elektrická aktivita zůstává výrazná. Blesk potom může zapálit velmi suchou vegetaci, aniž by následný déšť požár uhasil. Ve Středomoří může být podobná kombinace po dlouhém horkém a suchém období velmi riziková.
Hasiči zatím Milnu ubránili
Přes dramatický průběh noci přineslo nedělní ráno alespoň částečně pozitivní zprávy. Milna ani hlavní obytné části nebyly podle dostupných informací požárem přímo zasaženy. Hasičům se podařilo zastavit čelo požáru v nejkritičtějších místech a pokračují v likvidaci aktivních ohnisek. Situace však zůstává citlivá především kvůli větru a rozsahu požářiště. Na takto rozsáhlé ploše mohou zůstávat skrytá ohniska, která se při dalším zesílení větru znovu aktivují.
Brač tak má za sebou jednu z nejnáročnějších nocí letošní požární sezony. Oheň se dostal nebezpečně blízko obydleným oblastem, stovky lidí musely do bezpečí a rozhodující roli v jeho rychlém šíření sehrál silný vítr.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz