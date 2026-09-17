ANKETA: Úleva, nebo brzda provozu? Nové semafory v Olomouci budí emoce

V závěru minulého týdne po 11 týdnech stavebních a technických úprav vstoupila do takřka plného provozu křižovatka ulic Pražská a Erenburgova na pomezí olomouckých částí Hejčín a Neředín. Město do proměny dopravního řešení investovalo 20 milionů korun, značnou část bude financovat z dotační podpory.
Díky instalaci semaforů se na rušný čtyřpruh mohl vrátit přechod pro chodce, který zde v uplynulých letech chyběl. Lidé zde ale nadále vytíženou komunikaci přebíhali, často i za riskantních okolností.
„Bezpečnost všech účastníků provozu je dlouhodobě naší prioritou, proto je dalším důležitým krokem úpravy křižovatky vybudování přechodů pro chodce, cyklostezky a chodníku, které zajistí bezpečnější překonávání této komunikace,“ uvedl již dříve investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý (ANO).
Dalším benefitem křižovatky je i řízené odbočení z vedlejší komunikace Erenburgova na hlavní tah. V dopravně exponovaných časech se zejména při jízdě směrem doleva jednalo pro část řidičů o značnou výzvu. „Bývají tam opravdu velké fronty vozidel ve špičce a chce to tam skutečně dopravu zklidnit. Křižovatka k tomu stoprocentně přispěje,“ komentoval před časem krajský koordinátor BESIPu Miroslav Charouz.
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Část řidičů má ale zatím s upravenou křižovatkou neblahé zkušenosti, v úvodních dnech upozorňovali na kolony. V oblasti ale nadále probíhá stavba, v jednom ze směrů je příjezd do křižovatky zúžený kvůli rekonstrukci chodníku. „Město samozřejmě vnímá podněty a připomínky občanů. I proto jsme předem informovali, že stávající provoz je zkušební. Dá se říct, že situace by se měla výrazně změnit během týdne až dvou. Od příštího týdne přejde do 2. etapy stavba nové křižovatky u Aska a dojde k převedení provozu na druhou polovinu čtyřpruhu, což by mělo pomoci průjezdnosti lokality,“ sdělila Lenka Jedličková z oddělení komunikace a marketingu Magistrátu města Olomouce s tím, že plynulosti provozu pomůže i dokončení stavebních prací v samotné křižovatce u Erenburgovy ulice a okolí.
Po kritických úvodních dvou týdnech se nová dopravní úprava dostane do plného režimu, město může poté vyhodnocovat situaci a případně zvážit například úpravy signálního plánu křižovatky. Té část obyvatel Olomouce předpovídá osud jako u nedalekého křížení ulic Erenburgova, Na Trati a Tomkova v sousedství známé restaurace U Anči a železničního přejezdu. Zde musely být semafory kvůli opakovaným dopravním kolapsům nakonec odstaveny a bliká na nich oranžové světlo.
Svým charakterem je ale křižovatka Pražská – Erenburgova podobná dalším osmi křižovatkám ulic kolmých na průtah krajským městem, kde už provoz roky funguje ve standardním režimu jen s občasnými obtížemi například kvůli mimořádně silnému provozu či dopravním nehodám. Nová křižovatka je začleněná do koordinovaného tahu, do kterého se má jako desátá začlenit ještě i právě budovaná křižovatka pro bytový projekt naproti obchodní zóně Globus.