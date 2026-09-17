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Jak žije Martin Maxa: Poslední album vydal před 12 lety, dnes staví rukama a provozuje hotýlek na břehu Labe

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Zpěvák, který v devadesátkách plnil sály, dnes míchá maltu, navrhuje interiéry a v Roudnici nad Labem provozuje osm hotelových pokojů.
Jak žije Martin Maxa: Poslední album vydal před 12 lety, dnes staví rukama a provozuje hotýlek na břehu Labe

Jak žije Martin Maxa: Poslední album vydal před 12 lety, dnes staví rukama a provozuje hotýlek na břehu Labe

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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