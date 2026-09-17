Dva leváci v americké sestavě vyvolali v českém daviscupovém týmu zmatek. Berdych musel narychlo žhavit telefon

Když 14. září americká tenisová asociace USTA zveřejnila finální soupisku pro kvalifikaci Davis Cupu v O2 areně, Tomáš Berdych si musel přepočítat herní ruce soupeře. Ben Shelton, Learner Tien, Martin Damm, Austin Krajicek, všichni čtyři leváci. Jediný pravák v americké pětici je Christian Harrison. Berdych na tiskové konferenci v Praze situaci označil za „hodně atypickou“ a přiznal, že poslední dny přípravného týdne vypadají jinak, než se původně plánovalo. Ne dramaticky. Ale jinak.
Jak se americká soupiska proměnila za měsíc
Ještě 17. srpna vypadala americká nominace úplně jinak. USTA tehdy nahlásila čtveřici Shelton, Taylor Fritz, Tommy Paul a Christian Harrison. Dva praváci, dva leváci, standardní mix, na který se dá připravit bez speciálních opatření.
Pak přišel US Open. Fritz vypadl ve třetím kole a z Davis Cupu se omluvil. Paul odstoupil kvůli zranění, které ho vyřadilo i z Laver Cupu. Na jejich místa naskočili Tien, Damm a Krajicek. Všichni tři leváci. Poměr se jediným oznámením převrátil z 2:2 na 4:1 ve prospěch levé ruky. Český tým přitom v O2 areně trénoval už od pondělí 14. září a zápasy začínaly v pátek 18. září.
Proč je levák v tenise jiný problém než v jiných sportech
Levácký servis není jen zrcadlový obraz pravákova podání. Míč letí pod jiným úhlem, odskakuje na opačnou stranu a rotace se točí směrem, na který pravák naráží možná jednou za turnaj. Berdych to na tiskovce shrnul jednoduše: nejdůležitější je servis a „zvyk pro oči“.
Return se nedá natrénovat z videa. Hráč potřebuje stát na kurtu a opakovaně číst trajektorii z živé levé ruky. Proto český tým řešil jednu konkrétní věc: sehnat leváckého sparingpartnera na poslední tréninky před pátečním startem.
Berdych přiznal, že Sheltonův servis je specifický natolik, že ho „samozřejmě není nic jednoduchého“ replikovat. Cílem sparingu proto nebylo vyrobit kopii americké jedničky, ale nasimulovat levácký úhel a timing tak, aby si Jiří Lehečka a Jakub Menšík zvykli na optiku z opačné strany.
Telefony na poslední chvíli
Jedním z hráčů, které Berdych kontaktoval, byl Petr Brunclík, ten ale v té době dohrával turnaj v Itálii a musel nejdřív doletět. Na tiskovce kapitán zmínil ještě „jednoho borce“, jehož jméno veřejně nepadlo. Podle dostupných informací šlo o Ondřeje Krsteva, leváka z českého okruhu, ale oficiální potvrzení z tiskové konference chybí.
Celá operace se odehrávala ve zhuštěném čase:
- Pondělí 14. 9. Český tým zahajuje přípravu v O2 areně, USTA zveřejňuje finální americkou soupisku.
- Úterý–středa. Berdych řeší telefony, shání leváckého sparingpartnera.
- Čtvrtek 17. 9. Poslední tréninkový den, levák má být k dispozici.
- Pátek 18. 9. První dvouhry Česko vs. USA.
Tři dny na přestavbu posledního detailu přípravy. Ne katastrofa, ale ani komfort.
Berdych: „Nic se nehasí“
Kapitán opakovaně odmítl rámec krize. Příprava podle něj běží podle plánu, česká pětice (Lehečka, Menšík, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek a Dalibor Rikl) je zdravotně v pořádku a dvouhry mají stát na Lehečkovi s Menšíkem. Kopřiva funguje jako záloha.
Česká nominace si přitom prošla vlastní proměnou. Původně nahlášený Tomáš Macháč vypadl kvůli problémům s nohou, místo něj přišel Pavlásek. Tím se zúžila singlová osa, ale stabilizoval se deblový pár.
Berdych také pochválil spolupráci s osobními trenéry hráčů. Lehečka si na začátek týdne přivedl nového kouče Frédérica Fontanga a kapitán to vítal: „Osobní trenéři znají hráče nejlépe, přidávají další oči k detailům.“
Jak moc to může rozhodnout
Čtyři leváci z pěti v jednom daviscupovém týmu se podle Berdychových slov „nevidí často“. Systematická statistika všech daviscupových nominací podle herní ruky neexistuje, takže tvrdší tvrzení než „hodně atypické“ by bylo spekulací. Jisté je, že podobný levácký sparing se v českém týmu řešil i v minulosti, třeba při přípravě na Nadalovo Španělsko.
Vliv nedostatečného nácviku na levácký servis se nejspíš projeví hlavně v prvních returnových gemech pátečních dvouher. Jestli to bude stačit k rozhodnutí celého duelu, záleží na desítkách dalších proměnných. Berdych ale vsadil na to, že tři dny improvizace stačí na to, aby detail zůstal detailem, ne příběhem zápasu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář