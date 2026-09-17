Rusko postavilo největší hokejovou halu světa za miliardy. Tři roky po otevření ji nedokáže zaplnit ani domácí tým

V únoru 2024 se na ledovou plochu SKA Areny poprvé vyřítili hráči petrohradského SKA v ostrém zápase KHL. Tribuna pro více než dvacet tisíc lidí byla nabitá, atmosféra odpovídala tomu, co si patroni projektu představovali: největší hokejový stadion na světě konečně žije. O rok a půl později hraje v téže hale čínský tým Shanghai Dragons před sedmi a půl tisíci diváky, a SKA se vrátil do staré, třikrát menší arény přes město. Příběh SKA Areny není o tom, že by Petrohrad přestal milovat hokej. Je o tom, co se stane, když se obří stavba navrhne jako prestižní vitrína dřív, než má někdo plán, jak ji každý den uživit.
Aréna pro mistrovství, které nikdy nepřišlo
Impuls k projektu popsal sám Gennadij Timčenko, prezident SKA, už v roce 2018. Po finále Gagarinova poháru 2015 prý klub dostal přes 300 tisíc žádostí o vstupenky. Stávající Ledový palác s kapacitou kolem sedmi tisíc míst nestačil. Timčenko chtěl halu, která absorbuje poptávku a zároveň poslouží jako hlavní stadion mistrovství světa IIHF 2023.
Stavba vyrostla na místě bývalého sportovně-koncertního komplexu Petěrburgskij. Oficiální web arény uvádí kapacitu 21 530 diváků na hokej a až 23 tisíc pro koncerty. Náklady se ve veřejných zdrojích rozcházejí: vedení arény mluvilo o 60 miliardách rublů (zhruba 14,5 miliardy Kč), petrohradská administrativa uváděla 70 miliard, investigativní server Fontanka napočítal nasmlouvané práce přesahující 80 miliard. Bezpečně lze říct, že šlo o jednu z nejdražších hokejových staveb na světě.
Jenže 26. dubna 2022 IIHF oznámila, že Rusku odebírá pořadatelství MS 2023 kvůli invazi na Ukrajinu. Aréna přišla o svou mezinárodní premiéru ještě před dokončením. A dodnes zůstává mimo hlavní mezinárodní okruh; v červenci 2026 IIHF potvrdila, že ruské týmy nesmí ani na MS 2027.
Dva roky stěhování tam a zpátky
Chronologie přesunů SKA mezi novou a starou halou připomíná spíš logistický chaos než strategii:
- Únor 2024 – první oficiální zápas KHL na SKA Areně.
- Léto 2024 – požár a technické problémy s bezpečnostními systémy; SKA začíná sezonu 2024/25 zpět v Ledovém paláci.
- Prosinec 2024 – návrat do SKA Areny; v průběhu sezony průměrná návštěva 22 619 diváků, zaplněnost 94,3 %.
- Červen 2025 – SKA oznamuje, že sezonu 2025/26 odehraje znovu v Ledovém palaci.
Oficiální důvod posledního stěhování zněl: uzavírka přestupní stanice metra Park Pobědy, klíčového dopravního uzlu pro fanoušky. Podle Match TV ale hrála zásadní roli cena: nájem na SKA Areně činil zhruba 15 milionů rublů za zápas, v Ledovém paláci něco přes milion. Patnáctinásobný rozdíl.
Tři čísla, tři reality
Návštěvnostní data vypadají dramaticky, ale je třeba rozlišovat, o čem přesně vypovídají:
|Sezona
|Místo
|Tým
|Průměr diváků
|2024/25
|SKA Arena
|SKA Petrohrad
|22 619
|2025/26
|Ledový palác
|SKA Petrohrad
|11 234
|2025/26
|SKA Arena
|Shanghai Dragons
|7 613
Pokles u SKA o polovinu, z 22 619 na 11 234, odráží hlavně přesun do menší haly, ne útěk fanoušků. Ledový palác má kapacitu kolem sedmi tisíc, takže jedenáct tisíc znamená permanentní přetlak a pravděpodobně stojící diváky. Petrohrad na hokej chodit nepřestal.
Problém je jinde: samotná SKA Arena se Shanghai Dragons v sezoně 2025/26 zaplnila v průměru jen z třetiny. V lize KHL skončil SKA s průměrem 11 234 až čtvrtý, za Dinamem Minsk (15 086), Avangardem (12 001) i Sibirí (11 334). Největší hokejová hala světa nedominovala ani vlastní soutěži.
Čínský experiment jako záchranný kruh
Když SKA odešel, volné termíny na SKA Areně převzali Shanghai Dragons, čínský klub, který se do Petrohradu přestěhoval z anonymních Mytiščí. Generální ředitel Dragons Sergej Bělyj v rozhovoru pro Match TV otevřeně přiznal, že tým staví návštěvnost „ne jen na hokeji, ale i na kulturní expanzi“: show, zábavní program kolem zápasů, rodinný zápasový den.
Průměr 7 613 diváků nezní jako úspěch pro halu s kapacitou přes dvacet tisíc. Ale pro klub, který v Mytiščích hrál před pár stovkami lidí, jde o skok do první desítky ligy. Dragons ukázali něco, co SKA se svou tradicí a rozpočtem nemusel řešit: že dvacetitisícová aréna potřebuje aktivní prodej zážitku, ne jen otevřené dveře.
Od sezony 2026/27 mají podle Fontanky na SKA Areně hrát oba kluby, SKA i Shanghai Dragons. Změnil se i vlastnicko-provozní režim haly. Jestli to stačí k tomu, aby se tribuna zaplnila víc než ze třetiny, závisí i na tom, zda se do podzimu 2027 znovu otevře stanice metra Park Pobědy.
Vitrína bez výlohy
SKA Arena zatím není mrtvá stavba. Hostila zápasy Channel One Cupu, ligové akce, koncerty. Ale symptomy „bílého slona“ jsou nepřehlédnutelné: ztracený vlajkový turnaj, dvě stěhování domácího klubu za osmnáct měsíců, patnáctinásobně dražší nájem než ve staré hale a třetinová zaplněnost s náhradním nájemcem.
Petrohrad dokázal, že umí postavit největší hokejový stadion na světě. Zatím nedokázal, že ho umí provozovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta