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Lidé na sítích hodnotí pouť v Polné. Chválí pivo, kritizují ceny a atrakce

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S městem Polná na Jihlavsku je neodmyslitelně spjatá Mrkvancová pouť, která má dlouhou historii. Konala se během uplynulého víkendu a lidé na sociálních sítích nyní dostali prostor k tomu, aby ji zhodnotili.
Lidé na sítích hodnotí pouť v Polné. Chválí pivo, kritizují ceny a atrakce

Lidé na sítích hodnotí pouť v Polné. Chválí pivo, kritizují ceny a atrakce

Zdroj: Mrkvancová pouť v Polné
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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