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7 věcí, které se na podzim vyplatí nosit v kabelce. Protože deštník opravdu není celý krizový plán

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Ráno je devět stupňů, odpoledne osmnáct, v tramvaji třicet sedm a cestou domů začne pršet ze strany. Podzim je krásný hlavně na fotografiích lidí, kteří očividně nikam nemusí.
7 věcí, které se na podzim vyplatí nosit v kabelce. Protože deštník opravdu není celý krizový plán

7 věcí, které se na podzim vyplatí nosit v kabelce. Protože deštník opravdu není celý krizový plán

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

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