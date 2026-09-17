Soused namířil kamerový zvonek na vaše dveře. Tohle už v paneláku nemusí být v pořádku

Kamerový zvonek může chránit vstup do bytu, ale v paneláku snadno zachytí i sousedy, protější dveře nebo rozhovory na chodbě. Než se spor vyhrotí, prověřte čtyři věci: kam kamera míří, kdy se spouští, zda snímá zvuk a jak dlouho se záznam ukládá.
Typická situace vypadá nevinně. Soused vymění obyčejný zvonek za chytrý model s objektivem a vy při každém odchodu z bytu vidíte, že míří přímo na vaše dveře. Samotná čočka ještě neprozradí, zda zařízení jen ukáže živý obraz po zazvonění, nebo ukládá každý pohyb. Právě v tom je podstatný rozdíl.
Kamera na dveřích nekončí automaticky za hranicí domácnosti
Obraz člověka, podle kterého ho lze poznat, je osobní údaj. Podle
Úřadu pro ochranu osobních údajů může být zpracováním osobních údajů i kamera bez záznamu, pokud umožňuje sledovat identifikovatelné osoby v reálném čase.
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Výjimku pro čistě osobní či domácí činnost nelze vykládat neomezeně.
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů ji chápe úzce a Soudní dvůr EU v případu Ryneš potvrdil, že kamera zabírající prostor mimo soukromé prostředí nemusí pod domácí výjimku spadat. U chodby bytového domu vždy záleží na skutečném záběru, režimu a účelu zařízení.
Kamera proto není automaticky zakázaná, ale věta „je to kvůli bezpečnosti“ sama o sobě nestačí. Účel musí být skutečný a zásah přiměřený. Podobně se posuzuje i
sousedova kamera zabírající cizí pozemek; v paneláku je navíc chodba místem, kudy obyvatelé procházejí několikrát denně. Na společné chodbě se sousedé pohybují pokaždé, když odcházejí z bytu nebo se vracejí. Záběr na protější dveře proto zasahuje do soukromí citelněji než pohled jen na vlastní práh. Čtyřbodový audit ukáže, kde spor skutečně vzniká
Následující kontrola je praktická redakční pomůcka, nikoli automatický právní verdikt. Vychází z principu minimalizace údajů: používat jen takový rozsah sledování, který je pro doložený účel opravdu potřebný.
Kontrola Šetrnější nastavení Rizikovější nastavení Záběr Vlastní práh, úzký úhel, zakrytá oblast protějších dveří Celé patro, výtah nebo protější byt v plném záběru Spouštění Obraz po zazvonění či ručním otevření aplikace Záznam při každém pohybu nebo nepřetržité sledování Zvuk a další funkce Zvuk, přiblížení a analýza vypnuté, pokud nejsou nutné Nahrávání rozhovorů, rozpoznávání obličeje či zbytečné přibližování Uložení a přístup Bez záznamu, nebo nejkratší odůvodněná doba; přístup má jen oprávněná osoba Dlouhý cloudový archiv, více uživatelů či sdílení záběrů
Metodika ÚOOÚ ke kamerovým systémům doporučuje omezit počet a umístění kamer, zorné pole, režim, dobu uložení i nepotřebné funkce včetně zvuku. Evropská metodika zároveň zmiňuje maskování nepodstatných oblastí. U kamerového zvonku tak může pomoci softwarově začernit protější dveře nebo snížit citlivost detekce pohybu. Nejšetrnější je úzký záběr bez nepotřebného zvuku
Z porovnání vychází jako nejméně konfliktní varianta živý náhled aktivovaný zazvoněním, zaměřený na vlastní práh, s maskovanými protějšími dveřmi, vypnutým zvukem a bez ukládání. Ani takové nastavení není univerzálním potvrzením zákonnosti, ale omezuje většinu sporných zásahů.
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Vyšší pozornost zaslouží záznam spouštěný pohybem, který pokrývá větší část patra. Provozovatel by měl umět vysvětlit konkrétní důvod, proč nestačí užší záběr nebo režim po zazvonění. Měl by také informovat sledované osoby, kdo kameru provozuje, za jakým účelem a jak mohou uplatnit svá práva.
Nejproblematičtější je nepřetržité snímání protějších dveří se zvukem, dlouhým archivem nebo sdílením záznamů. ÚOOÚ ve své metodice uvádí, že ve většině případů by měla doba uchování záznamu zůstat do 72 hodin; delší uložení vyžaduje jasné zdůvodnění. Není to však povinné minimum ani univerzální zákonný strop. Pokud záznam pro ochranu vstupu není potřebný, nemusí vznikat vůbec.
Když jste v záběru, začněte pěti konkrétními otázkami
Místo obecného obvinění se souseda písemně zeptejte:
Jakou část chodby kamera skutečně zabírá? Kdy se obraz zapíná a kdy vzniká záznam? Nahrává zařízení také zvuk? Jak dlouho se záznam uchovává a kdo k němu má přístup? Jaký konkrétní bezpečnostní problém má kamera řešit?
Potom navrhněte přesnou úpravu: zúžit úhel, maskovat vaše dveře, vypnout zvuk, omezit detekci pohybu nebo zkrátit ukládání. Kameru nepřelepujte, neodpojujte ani nepoškozujte. Pokud je zařízení upevněné na společné části domu nebo spor dopadá na užívání chodby, zapojte výbor SVJ, družstvo či vlastníka. Společný prostor totiž není automaticky prodloužením jednoho bytu, stejně jako u
botníku nebo kočárku na chodbě. U kamer rozhoduje nejen samotná přítomnost, ale také účel, rozsah záběru a ukládání. Funkce, které nejsou pro ochranu dveří potřebné, mají zůstat vypnuté.
Jestli zařízení osobní údaje zpracovává, můžete se obrátit na provozovatele a žádat informace, přístup k údajům nebo vznést námitku. Přehled práv a obvyklou měsíční lhůtu pro odpověď shrnuje
ÚOOÚ na stránce práv subjektů údajů. Při konkrétním zneužití záznamu, jeho zveřejnění nebo ignorování oprávněné žádosti může přímo dotčená osoba podat stížnost k ÚOOÚ a přiložit fotografie záběru, data událostí a dosavadní komunikaci.
Úřad současně upozorňuje, že neřeší každý čistě sousedský spor a nemůže libovolně kontrolovat soukromé obydlí. Pokud jde o vyhrožování, pronásledování nebo jiné podezření na protiprávní jednání, patří věc policii. Ve většině běžných případů ale dává největší smysl začít technickým nastavením: čím méně chodby, zvuku a uložených záznamů, tím menší zásah do soukromí i prostor pro hádku.