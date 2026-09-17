Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Češi hromadně vyhazují mikrovlnky. Nahrazuje je spotřebič za necelé 2 000 Kč, který zvládne mnohem víc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na sociálních sítích i v diskuzích pod recepty se opakuje jedna věta: mikrovlnku už doma nepotřebujeme. Žádný hromadný výprodej mikrovlnek se sice nekoná, ale v čím dál víc kuchyní dostává...
Češi hromadně vyhazují mikrovlnky. Nahrazuje je spotřebič za necelé 2 000 Kč, který zvládne mnohem víc

Češi hromadně vyhazují mikrovlnky. Nahrazuje je spotřebič za necelé 2 000 Kč, který zvládne mnohem víc

Zdroj:
Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
5 večeří pod 30 korun. Zasytí celou rodinu a konec měsíce přežijete bez stresu
5 večeří pod 30 korun. Zasytí celou rodinu a konec měsíce přežijete bez stresu
Kdo má v kredenci tento starý hrnek, možná vlastní malé jmění. Většina lidí z něj pije každé ráno kávu
Kdo má v kredenci tento starý hrnek, možná vlastní malé jmění. Většina lidí z něj pije každé ráno kávu

Skoro v každé domácnosti se najde obyčejný hrnek, ze kterého se roky pije ranní káva a nikdo nad ním...

Kdo smaží řízky na oleji, dělá chybu. Babičky používaly 1 jiný tuk a řízek zůstal křupavý i druhý den
Kdo smaží řízky na oleji, dělá chybu. Babičky používaly 1 jiný tuk a řízek zůstal křupavý i druhý den

Připravit řízek zvládne skoro každý. Trefit ale ten od babičky, který při zakousnutí pořádně zapraská a...

Kdo měl za ČSSR tenhle skleněný sifon s kovovou hlavou, byl na chatě hvězda. Dnes za něj sběratelé dají až 5 000 Kč
Kdo měl za ČSSR tenhle skleněný sifon s kovovou hlavou, byl na chatě hvězda. Dnes za něj sběratelé dají až 5 000 Kč

Zaprášená skleněná láhev omotaná drátem, kterou dneska leckdo bez rozmyslu vyhodí do kontejneru. Před pár...

Kdo má doma starou plechovou dózu na čaj po babičce, sedí na pokladu. Sběratelé za ni dávají až 2 500 Kč
Kdo má doma starou plechovou dózu na čaj po babičce, sedí na pokladu. Sběratelé za ni dávají až 2 500 Kč

Skoro každá domácnost má někde vzadu ve skříni plechovou krabičku od čaje po babičce. Roky v ní ležely...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.