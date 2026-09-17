Češi hromadně vyhazují mikrovlnky. Nahrazuje je spotřebič za necelé 2 000 Kč, který zvládne mnohem víc

Na sociálních sítích i v diskuzích pod recepty se opakuje jedna věta: mikrovlnku už doma nepotřebujeme. Žádný hromadný výprodej mikrovlnek se sice nekoná, ale v čím dál víc kuchyní dostává přednost jiný spotřebič. Zvládne přitom o poznání víc než jen ohřát včerejší oběd a jeho cena málokoho položí. Proč se na kuchyňskou linku stěhuje právě teď?
Proč se fritéza stěhuje na kuchyňskou linku
Řeč je o horkovzdušné fritéze. Tajemství jejího vzestupu je ve způsobu, jakým hřeje. Mikrovlnné záření rozhýbe molekuly vody přímo v jídle, to se sice zahřeje rychle, jenže uvolněná vlhkost promění povrch v gumu. Kůrčička na pečivu změkne, pizza ztratí pevnost a smažené zbytky se zapaří.
Fritéza pracuje obráceně. Uvnitř běží ventilátor, který kolem jídla žene vzduch rozpálený topným tělesem, klidně na 200 stupňů. Povrch se opeče do křupava a vnitřek se prohřeje rovnoměrně. Právě schopnost vrátit jídlu strukturu a kůrčičku dělá z fritézy nástupce, který mikrovlnce roky chyběl.
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Kdyby fritéza jen ohřívala, sotva by kvůli ní někdo vyklízel troubu. Její hlavní tahák je počet rolí, které zastane:
Fritéza opeče maso i zeleninu skoro bez oleje a vrátí křupavost i včerejším zbytkům. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. opeče kuřecí stehna i celou porci zeleniny, ugriluje rybí filé nebo klobásu, zapeče toust se sýrem či menší pizzu, vrátí křupavost včerejším hranolkům a pečivu, připraví mražené pochutiny, aniž by rozmokly, upeče i drobný moučník ve formičce.
V malé kuchyni tak jediný přístroj zaskočí hned za troubu i gril.
K tomu se přidává důvod, na který slyší hlavně lidé hlídající si jídelníček. Jídlo vzniká skoro bez oleje a výrobci slibují výrazně nižší obsah tuku než u klasického smažení, řádově o desítky procent. „Moderní fritézy zvládají často mnohem více, než očekáváte,” uvedl pro Deník Jiří Cejnar, odborník na horkovzdušné fritézy. Díky téhle všestrannosti se z fritézy stává spotřebič na každodenní vaření, po kterém domácnosti sahají čím dál častěji.
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Nabídka je široká a právě to hraje fritéze do karet. Nejlevnější vstupní modely s menším košem pořídíte kolem 800 až 1 000 korun a pro jednoho člověka nebo pár bohatě stačí. Univerzální střední třída s objemem kolem čtyř až pěti litrů, vyšším výkonem a sadou přednastavených programů vyjde nejčastěji na 1 500 až 2 000 korun. Početné rodiny sáhnou po velkých modelech nebo variantě se dvěma komorami, u nichž se cena u prémiových kusů šplhá i přes deset tisíc korun.
Orientační přehled shrnuje následující tabulka:
Komu poslouží Typický koš Orientační cena jednotlivci a páry kolem 3 litrů 800 až 1 000 Kč běžná domácnost 4 až 5 litrů 1 500 až 2 000 Kč početné rodiny 8 litrů nebo dvě komory i přes 10 000 Kč
Při výběru se vyplatí sledovat hlavně dvě čísla. Objem koše napovídá, pro kolik lidí uvaříte najednou, a výkon, u běžných modelů kolem 1 500 wattů, rozhoduje o tom, jak rychle bude hotovo.
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Vynést mikrovlnku do sběrného dvora by přesto byla chyba. V tom, kvůli čemu kdysi vznikla, ji fritéza neporazí. Horký nápoj, ohřátá polévka, rozpuštěná omáčka nebo rozmrazené maso jsou v mikrovlnce hotové za chviličku a levněji, protože má nižší příkon a nic nerozpaluje. Klasický talíř s obědem do ní navíc nedáte, horký vzduch proudí přímo kolem koše a prudké teplo může nádobí poškodit, tekutiny do něj nepatří vůbec.
Většina lidí, kteří fritézu objevili, proto mikrovlnku úplně neodkládá. Jedna obstará bleskový ohřev, druhá všechno, u čeho jde o chuť a křupavý povrch. Směr je ale jasný. Fritéza si na lince ukrajuje čím dál větší kus místa a mikrovlnka couvá do role záložního pomocníka na rychlovky.
Zdroje: https://www.denik.cz/dum-a-byt/horkovzdusne-fritezy/, https://www.toprecepty.cz/clanky/7437-horkovzdusna-friteza-jako-pomocnik-vybrat-spravny-typ-neni-slozite-staci-vedet-komu-bude-slouzit-a-co-do-ni-prijde/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/spotrebice-domacnost-kuchyne-vareni-uspora-cas-energie-novinky/, https://virgil.cz/horkovzdusna-friteza-vs-mikrovlnna-trouba-ktera-je-lepsi-do-vasi-kuchyne/, https://www.vlasta.cz/inspirace/co-umi-horkovzdusna-friteza-vyhody-cena/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/horkovzdusna-friteza-misto-mikrovlnky/