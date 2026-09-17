Většina zahrádkářů uloží česnek a cibuli rovnou do sklepa. Jeden krok navíc před skladováním prodlouží trvanlivost o půl roku

Plody cibule a česneku patří mezi nejoblíbenější plody, bez kterých se snad žádná domácnost ani neobejde. Nejen že jsou to oblíbená dochucovadla různých pokrmů,
ale jsou plné vitamínů a dalších prospěšných látek, které velmi pozitivně působí na lidské zdraví. Česnek je výtečným přírodním antibiotikem a cibule zase skvěle pomáhá při respiračních onemocněních. Jejich zásobu se rozhodně vyplatí mít vždy po ruce. Jak si zajistit velkou úrodu
Mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují velikost a kvalitu vaší příští sklizně, patří vhodné podmínky k pěstování. Obě rostliny
potřebují dostatek světla, tepla, vody a živin, bez kterých neporostou. Zároveň byste je neměli sázet příliš blízko u sebe, protože by si při čerpání látek z půdy mohly konkurovat a začít strádat, což by se projevilo na velikosti i chuti vypěstované cibule a česneku. Důležitou roli hraje skladování
Pokud se vám podaří vypěstovat úrodu těchto lahodných plodů, musíte se dále zaměřit na jejich vhodné skladování.
Špatným uložením nebo použitím nevhodného postupu byste snadno mohli o většinu úrody přijít. Naštěstí existují jednoduché triky a osvědčené postupy, které vám s tímto pomohou, a díky kterým snadno mnoha problémům předejdete. Zdroj fotografie: Pixabay Ošetřete sklizené plody
Velmi dobrým pomocníkem vám bude směs z manganistanu draselného. Stačí sklizené hlavičky cibule a česneku před uložením umýt v připraveném nálevu.
Do kyblíku s vodou přidejte jednu čajovou lžičku manganistanu draselného a důkladně zamíchejte. Poté plody zbavte hlíny a dalších nečistot a omyjte v roztoku. Nakonec nechte důkladně vysušit a uložte na ideální místo. Jak správně skladovat cibuli a česnek
Při skladování čerstvých plodů byste měli
vždy věnovat pozornost místu, kam se je chystáte uložit. To by mělo být především suché, tmavé a chladné. Světlo a teplo mohou urychlovat procesy zrání, a zároveň zapříčinit vznik hniloby. Stejně tak vlhkost, která navíc ještě způsobuje vznik plísní. Dále by do místnosti měl být zajištěn přívod vzduchu, aby mohlo pravidelně docházet k jeho výměně.
https://youtu.be/XbuJCGUNjZ0
Kdy sklízet cibuli, a jak ji uskladnit
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři