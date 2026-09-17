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Většina zahrádkářů uloží česnek a cibuli rovnou do sklepa. Jeden krok navíc před skladováním prodlouží trvanlivost o půl roku

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Životnost čerstvých plodů ovlivníte především vhodným skladováním. Cibuli a česnek se vyplatí nejprve ošetřit tímto roztokem, a teprve poté uložit. Vydrží vám mnohem déle.
Česnek po sklizni v přepravce

Česnek po sklizni v přepravce

Zdroj: Piqsels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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