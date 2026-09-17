Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Indukce vám po zapnutí druhé plotýnky ubere výkon. Ve většině případů to není závada

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Indukce může po zapnutí druhé zóny omezit první, aniž by byla vadná. Srovnání návodů ukazuje, jak PowerBoost sdílí výkon a kdy volat odborníka.
Hrnec s vroucí vodou na zapnuté indukční varné desce

Hrnec s vroucí vodou na zapnuté indukční varné desce

Zdroj: Autor: Wtshymanski ( talk ).. Zdroj: Wikimedia Commons — File:Induction Cooktop Rolling Boil.jpg. Licence: CC BY-SA 3.0.
Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Soused namířil kamerový zvonek na vaše dveře. Tohle už v paneláku nemusí být v pořádku
Soused namířil kamerový zvonek na vaše dveře. Tohle už v paneláku nemusí být v pořádku
Takhle vyhazujete peníze za plyn oknem. Nenápadný zlozvyk u radiátoru prodraží účet až o 15 procent
Takhle vyhazujete peníze za plyn oknem. Nenápadný zlozvyk u radiátoru prodraží účet až o 15 procent

Za plyn ušetříte nejvíc na topení. Jak snížit spotřebu nižší teplotou, těsněním a údržbou kotle, jak šetřit...

Fatální chyba českých zahrádkářů. Proč podzimní úklid do čista vaší zahradě uškodí
Fatální chyba českých zahrádkářů. Proč podzimní úklid do čista vaší zahradě uškodí

Přehnaný podzimní úklid zahrady je chyba. Co na podzim nedělat, co naopak stihnout před mrazy a proč...

Vosy se v září zajímají jen o cukr. O žihadlo si říkáte tou nejběžnější chybou
Vosy se v září zajímají jen o cukr. O žihadlo si říkáte tou nejběžnější chybou

Vosy jsou na konci léta dotěrné, protože jim došel cukr. Proč na ně nemávat, jak předejít bodnutí, kdy po...

Soused nechá radiátory studené a hřejí ho okolní byty. Účtu za teplo se přesto nevyhne
Soused nechá radiátory studené a hřejí ho okolní byty. Účtu za teplo se přesto nevyhne

Vypnuté radiátory neznamenají nulový účet. Jak funguje rozúčtování tepla, hranice 70 procent a proč při...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.