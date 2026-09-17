Indukce vám po zapnutí druhé plotýnky ubere výkon. Ve většině případů to není závada

Indukční deska může po zapnutí druhé zóny omezit první, aniž by byla vadná. Srovnání tří návodů ukazuje, jak si PowerBoost dělí výkon a co zkontrolovat dřív, než zavoláte servis.
Voda v hrnci prudce vře, zapnete vedlejší plotýnku a první zóna zeslábne. Jindy se symbol PowerBoost jen krátce rozbliká a deska se vrátí na stupeň 9. Takové chování může být záměrné: elektronika rozděluje dostupný příkon mezi zóny napojené na stejnou výkonovou větev.
Neplatí však jedna mapa pro všechny desky. U jednoho modelu tvoří dvojici zóny nad sebou, u jiného rozhoduje „stejná strana“ a další spotřebič umožní v nastavení omezit celkový příkon. Správnou odpověď proto nedá obrázek cizí varné desky, ale schéma a kapitola o řízení výkonu v návodu konkrétního modelu.
Vypnuté radiátory neznamenají topení zdarma. V bytovce platíte i při nulovém náměru Pokles výkonu po zapnutí druhé zóny nemusí být závada
PowerBoost krátkodobě zvýší výkon vybrané zóny, typicky pro rychlé přivedení vody k varu. Zvýšený výkon ale není samostatný příslib pro každou plotýnku bez ohledu na ostatní. Pokud dvě zóny sdílejí jednu napájecí větev nebo výkonový modul, řídicí elektronika musí jejich požadavky udržet v dostupném limitu.
Výrobci to řeší různě. Deska může dát přednost naposledy zapnuté zóně, snížit stupeň dříve používané zóny, odmítnout druhý PowerBoost nebo nabídnout jen takovou kombinaci stupňů, která se do limitu vejde. Proto není samotné zeslabení jedné plotýnky důkazem poruchy.
Tři návody popisují stejný princip odlišně
Porovnali jsme dokumentaci tří konkrétních desek. Nejde o test rychlosti vaření, ale o srovnání výrobcem popsaného řízení výkonu.
Model a podklad Jak jsou zóny svázané Co uživatel uvidí IKEA KOLSTAN Zóny jsou podle produktové dokumentace rozdělené na levou a pravou dvojici. Při souběhu na stejné fázi dostane přednost naposledy aktivovaná zóna. Dříve zapnutá zóna může automaticky klesnout na nižší výkon. AEG IAE64851FB Návod rozděluje zóny do skupin podle fází a pro jednu fázi uvádí maximum 3 680 W. Některý vyšší stupeň nemusí být dostupný; návod radí nejprve snížit druhou zónu ve stejné skupině. Bosch, návod 9001795005 PowerBoost lze podle návodu zapnout jen tehdy, když není v provozu druhá zóna na stejné straně. Ukazatele krátce blikají a deska nastaví stupeň 9; ochrana elektroniky může PowerBoost také automaticky vypnout.
Uvedené chování popisují přímo
parametry a informace k desce IKEA KOLSTAN, návod AEG IAE64851FB a návod Bosch 9001795005. Společný je princip sdíleného limitu, nikoli přesné rozdělení zón ani reakce displeje. U dvou zón s příkonem 3 000 W chybí do součtu 2 320 W
Na desce IKEA KOLSTAN mají obě pravé zóny podle produktové stránky jmenovitý výkon 2 100 W a při zesílení až 3 000 W. Výrobce současně uvádí připojení 2 × 16 A nebo 1 × 32 A; samostatná
informace IKEA k elektrickému připojení požaduje kvalifikovaného elektrikáře. Varné zóny mohou být uvnitř desky rozdělené do skupin podle napájecích větví. Jejich skutečné rozložení je nutné ověřit v návodu konkrétního modelu.
Pro vlastní modelový výpočet vezměme variantu 2 × 16 A a napětí 230 V. Na jedné fázi pak vychází 230 V × 16 A = 3 680 W. Dvě pravé zóny v režimu zesílení by dohromady žádaly 3 000 + 3 000 = 6 000 W. Proti modelovému limitu jedné fáze je to o 2 320 W více.
Výpočet vysvětluje, proč obě zóny ve stejné skupině nemohou v této situaci držet deklarované maximum současně. Není to měření konkrétní domácnosti ani návod k posuzování elektroinstalace. Skutečné zapojení, napětí, povolený celkový příkon a logiku řízení ověřte v dokumentaci svého modelu.
Nejdřív najděte dvojici zón, potom změňte rozložení hrnců
Když výkon při vaření klesne, postupujte bez zásahu do elektroinstalace:
Poznamenejte si, které dvě zóny byly zapnuté a co ukázal displej. Důležité je blikání symbolu, návrat na stupeň 9 i automatické snížení jiné zóny. V návodu vyhledejte výrazy „PowerBoost“, „řízení výkonu“, „omezení výkonu“, „power management“ nebo „fáze“. Najděte schéma skupin zón; neodvozujte je jen z polohy na skle. Snižte výkon druhé zóny ve stejné skupině a zkuste PowerBoost znovu přesně podle návodu. Pokud mapa dovoluje použít zónu z jiné skupiny, můžete hrnec přemístit tam. Po dosažení varu zesílení vypněte a pokračujte běžným stupněm. PowerBoost je určený pro rychlý náběh, ne jako nutná podmínka celého vaření.
Při přesunu hrnec zvedněte, netahejte ho po skle. Pokud na horkou desku ukápne sladký pokrm, postupujte podle zásad pro
odstranění cukru ze sklokeramické desky. A jestli potřebujete jen jeden hrnek čaje, je úspornější řídit se potřebným množstvím vody než automaticky plnit celou nádobu, jak ukazuje srovnání plné a částečně naplněné konvice.
Zbytečné přetápění prodražuje plyn o tisíce. Běžné chybě zabrání správně nastavená hlavice Vypadávání jističe už neřešte přesouváním hrnce
Sdílení výkonu má odpovídat popisu v návodu a probíhat bez vypínání jištění. Pokud vypadává jistič, funguje jen část desky, objevuje se chybový kód, je cítit zápach přehřátí nebo se chování liší od dokumentace, desku dál nezatěžujte a objednejte odbornou kontrolu.
Stejně postupujte po nové instalaci nebo po změně nastavení maximálního příkonu, pokud si nejste jistí zapojením. Kryt desky ani rozvaděč kvůli diagnostice neotevírejte. Ověření přívodu, jištění a svorek patří kvalifikovanému elektrikáři nebo autorizovanému servisu.
Připojení, jištění ani svorky varné desky nepatří k domácí diagnostice. Při výpadku jističe nebo nefunkční části desky má zapojení ověřit kvalifikovaný elektrikář. Rychlé rozlišení běžného omezení a možné závady
Pokud po zapnutí druhé zóny první pouze sníží stupeň a návod u této dvojice popisuje sdílení výkonu, jde pravděpodobně o běžnou regulaci. Jestli PowerBoost krátce bliká a vrátí se na stupeň 9 přesně tak, jak uvádí dokumentace, deska opět dělá to, co výrobce zamýšlel.
Varovným signálem je naopak reakce, kterou návod nepopisuje, opakovaný chybový kód, výpadek jištění nebo nefunkční část desky. Nejdůležitější rozhodovací pravidlo je jednoduché: nejprve porovnejte dvojici zón a reakci displeje s návodem konkrétního modelu. Teprve podle shody poznáte, zda jen rozdělit vaření mezi jiné zóny, nebo přestat spotřebič používat a zavolat odborníka.