Christopherové jsou malý filmový klenot, který v kinech přehlížíme. Ian McKellen herecky nestárne

Je to ale jméno Stevena Soderbergha, jehož zmínka by leckomu měla nastražit uši a zbystřit zrak. Možná největší objev nezávislé scény ze sklonku 80. let záhy vyspěl v režiséra předních světových herců, jenž kreativně střídá malé i komerční projekty, potažmo v prostorách jediného autorského díla mísí přístupy z obou konců produkčního spektra. Jeho rukopis, od pohlcení do diegeze ve stylu in medias res až po vytrhávání z fikčního světa prostřednictvím nečekaných kameramanských fíglů či agresivně snímaných i „ustřižených“ scén, šel snadno vystopovat v oscarovém Trafficu, v Dannyho parťácích i v katastrofické Nákaze, která se na streamu prodrala mezi jasné covidové blockbustery.
Karlovarský čestný host z roku 2024, který tam představil nový sestřih svého raného Kafky bez dialogové stopy, se ale tentokrát nevydává cestou okázalých experimentů včetně subjektivní perspektivy, která charakterizovala jeho „duchařský horor z první osoby – ducha“ Presence. Kamera je o dost statičtější a méně významotvorná, když především v malířském ateliéru pozoruje dva hlavní aktéry Christopherů – slavného, leč dlouho neaktivního malíře Juliana Sklara (Ian McKellen) a jeho novou asistentku Lori (Michaela Coel), která má ale zaječí úmysly. Tajně si ji totiž najali dva Julianovi potomci Barnaby (James Corden) a Sally (Jessica Gunning), aby dokončila otcovu legendami opředenou kolekci Christopherové, čekající na vydání skoro tři dekády.
Lori, která v úvodní scéně kreslí působivou skeč, zatímco ve stánku prodává čínu, je k podvodu za účelem nabytí alespoň nějakého dědictví po znepřáteleném otci ostatně předurčená. Také ji s Julianem váže společná minulost, která je komplikovanější, než se může zprvu zdát. Před ješitného muže, jenž před lidmi zaujímá polohu Marlona Branda, odmítajícího přijmout slávu jako závazný prvek veřejné image a jít mladším kolegům v branži příkladem, předstupuje z principu neochotně, oproštěná od patolízalství, které Sklar očekává, ačkoli se mu zjevně hnusí („Mám rád pochlebování, jen mu ztěží důvěřuji,“ uvádí to sám na pravou míru). Je tedy zábavně paradoxní, že malířská legenda při první Lořině návštěvě vydělává na živobytí tím, že nahrává videovzkazy svým obdivovatelům, kteří ho žádají o pomoc či inspiraci (alespoň to dělá se škodolibou upřímností a dceři, jíž chce matka s jeho pomocí rozmluvit odchod z konzervatoře, namlouvá pravý opak).
Sklar je falešně naočkovaný dojmem vlastní důležitosti a význačnosti, takže ho na stará kolena existenciálně rozežírá vědomí, že „poslední tři dekády nevytvořil nic hodnotného – a posledních dvacet let vůbec nic“. Je to také vztahový pokrytec, ne nepodobný egomaniakálnímu vědci z animovaného pořadu Rick a Morty, jenž si každopádně jistých lidských ctností ještě váží. Lori tak za asistentku, která má pomoci shromáždit jeho dílo a vyklidit tajuplné horní patro nad ateliérem, přijímá hlavně proto, že mu nezobe z ruky tak, jak je muž s osobitým liberálním krédem zvyklý. Odmítá mu například sdělovat podrobnosti o svém osobním životě, což by podle ní narušilo zdravou pracovní bariéru mezi zaměstnavatelem a zaměstnankyní. Zvlášť když ho zajímá, jestli má přítele – anebo přítelkyni.
„Ženy mě nenávidí ještě víc než muži,“ říká o sobě ve vyčerpávajícím seznamovacím monologu, kdy nezapomene dodat, že byl „bisexuálem ještě v době, kdy to lidi něco stálo“ a že lidé se umělci nestávají díky němu, nýbrž přičiněním svého „podělaného dětství.“ Julian je rozhodně člověk, který se rád poslouchá, a Soderbergh tomu přizpůsobuje rytmus filmu a jeho inscenování. Často nechává kameru nehybně stát v rohu místnosti a ničím nás nevytrhává z monologů Iana McKellena, jemuž scenárista Ed Solomon (Muži v černém) bezpochyby napsal tuto roli přímo na tělo. Divadelní herec, ve filmu proslavený hlavně ságami Pán prstenů a X-Men, nedávno v talkshow Stephena Colberta vystřihl intenzivní shakespearovskou řeč v původní dobové angličtině, a z jeho přednesu mrazilo stejně, jako kdyby stál na prknech britského Královského národního divadla. Také v Christopherech sedmaosmdesátiletý herec předvádí, že stále nemá problém zvládnout silně verbální celovečerní formát na jeden zátah, kdyby mu to produkce bývala umožnila, a jeho pojetí vznešeného protivy je velmi nakažlivé a strhující.
To Lori v soustředěném podání Coel (Black Panther: Wakanda nechť žije) je nositelem trochu žánrovějšího tajemství a postupně pod vyděračským nátlakem Julianových dětí provádí infiltraci, kterou Sklar od počátku bere jako eventualitu. Normálně by vzniklo vztahové drama se špionážní zástěrkou, kdy divák čeká, zda malíř plány na vytvoření falzifikátu jeho nedokončeného mistrovského díla odhalí. A příběh skutečně pracuje se zvraty v tom stylu, která z postav toho zrovna ví víc, jaké prostředky využívá pro dosažení svého cíle a především na čí straně ve skutečnosti stojí. Soderbergh se ale opět nevydává úplně košér cestou a zvraty promítá hlavně do zrcadlení dvou hlavních postav a toho, jak se jejich překvapivě dynamický vztah mění v průběhu několika dlouhých interakcí, nikoli následkem zrady či prokouknutí úmyslů toho druhého.
Jedná se o komorní snímek silně zatížený dialogy, které byť i s mírně otupělou pozorností možná nezvládnete napoprvé plně pochytat. Pozornost ale v pravidelných rozestupech bičují ony překvapivě dávkované posuny v hlavní zápletce kolem Christopherů, kteří jsou navíc nejen vypravěčským, ale i psychologickým nástrojem. Historie této kolekce, jejíž poslední část skomírá za zamčenými dveřmi stejně jako Sklarovo příslovečné umění, které „odešlo, když jsem se nedíval,“ je klíčem k porozumění samotnému malíři. A jeho minulost, která se vznáší ve vzduchu v nevyhnutelném stmelujícím flashbacku, je zase klíčem k Lori a jejímu vztahu k pokrytci, jenž na poslední chvíli ještě může učinit jedno upřímné a nesobecké gesto. Nikoli však ke svým dětem, které se svého příliš nedokonalého otce naučily vnímat hlavně jako souhrn cenných položek, zpeněžitelných po jeho smrti.
Smrt se nad Julianem v jeho věku přirozeně sklání a navenek zatrpklý muž chvíli rozjímá nad tím, že chtěl být pamatován hlavně prostřednictvím svého umění, jehož kreativní lehkost se však postupem let vytratila stejně jako autorova lehkost existenciální. Scény, kdy McKellen současně vtipně i srdceryvně běduje nad možná promrhaným životním dílem, které nemůže tak jednoduše zničit, jsou působivým divadelním zpodobněním umělce, jemuž jeho dílo přerostlo přes hlavu a sebralo mu jeho integritu a pravděpodobně i rodinu a přátele. Jsou to tedy nakonec celkem nepatrná gesta mezi nepravděpodobnými přáteli, která velmi emocionálně završují tenhle originál bez špetky falzifikovaného sentimentu. Soderbergh byl vždycky obrovsky důstojný filmař, i když nechal před nadrženými slečnami dovádět Channinga Tatuma Bez kalhot, a Christopherové jsou dalším jeho filmem, který v podstatě naplní i klasické hollywoodské požadavky, aniž by přestal hrát jako artová festivalovka s jevištní výrazovou důsledností. Tentokrát je to konkrétně víc ve stylu příjemné konverzačky s Meryl Streep Nechte je všechny mluvit.