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České volby nejde jednoduše hacknout. Útočníci ale mají jiné možnosti

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České volby není možné jednoduše napadnout přepsáním hlasů na serveru. Kybernetická rizika voleb 2026 se skrývají jinde. Útočníci mohou vyřadit weby, převzít účty kandidátů nebo během několika hodin rozšířit falešné video.
České volby nejde jednoduše hacknout. Útočníci ale mají jiné možnosti

České volby nejde jednoduše hacknout. Útočníci ale mají jiné možnosti

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 19:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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