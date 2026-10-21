„Sousedův kouř mi ničí život,“ říká pan Radek. Řeší, jak se bránit, aniž by rozpoutal válku

Zápach z komína jim brání v podstatě od podzimu do jara větrat. Když domluva nepomohla, začali hledat cestu, jak problém řešit zákonně a zároveň bez hádek.
Jana s Radkem (pozn. red. – ilustrační jména, pravou totožnost redakce zná) si život v podhůří Beskyd představovali jinak, jak popsali v e-mailu, který nám do redakce In-Lifestyle.cz zaslali. Chtěli klid, zahradu a svobodu. Jenže během chladných měsíců se z vedlejšího domu začal opakovaně šířit hustý kouř. Jelikož bydlí v údolíčku, kde běžně moc nefouká, kouř se špatně nerozptyluje. A tak řeší nepříjemné chvíle prakticky na denní bázi.
Místo hádky hledají cestu, jak se bránit
Nejdřív manželé doufali, že jde jen o přechodnou fázi. Když se ale situace opakovala, Radek zkusil souseda požádat o nápravu. Ten odmítl, že by dělal něco špatně, revize má prý v pořádku a topí dřevem. To skutečně pod kůlnou naskládané měl, jenže manželé jsou si jistí, že to není jediná věc, kterou do kotle háže, protože zápach je úplně jiný. Rodina tak stojí před otázkou: musí se s kouřem smířit, nebo se může bránit?
Radek se rozhodl obejít některé sousedy a o situaci se s nimi pobavit. V podstatě nikdo to ale nechtěl řešit, s dotyčným pánem prý není vůbec žádná řeč. Někteří sousedé se podle Radka bojí i možných naschválů. Mají například strach o své psy, pokud by se vztahy s mužem vyhrotily.
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I když Radek jejich obavy chápe, nechce se smířit s tím, že si v chladnějších měsících prakticky nemůže otevřít okna a vyvětrat. Nejde mu ani o to sousedovi za každou cenu nějak uškodit, ale získat zpět možnost normálně bydlet. Místo výhrůžek se chce soustředit na oficiální postup, zároveň ale tak, aby se nevyhrotila nějaká sousedská válka. Zvažuje proto různé možnosti, jak se v takovou chvíli zachovat.
Co dělat, když máte podezření na pálení odpadu?
Radek s Janou se nemusí spoléhat jen na domluvu se sousedem. Pokud mají podezření, že v kotli pálí něco jiného než běžné palivo, mohou se obrátit na odbor životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Právě ten může za zákonem stanovených podmínek prověřit, čím soused topí a zda dodržuje příslušné povinnosti.
Než podnět podají, vyplatí se jim vést si záznamy o tom, kdy se kouř objevuje, jak dlouho trvá a jaký má zápach. Pomoci mohou také fotografie kouře z vlastního pozemku nebo svědectví dalších sousedů. Samotný hustý kouř či neobvyklý zápach ještě nedokazují, že se pálí odpad, úřadu ale mohou pomoci při posuzování situace. Za určitých zákonných podmínek může následovat i kontrola spalovacího zdroje přímo v obydlí.
Foto: Jan Dalecký / In-Lifestyle.cz (Ilustrační foto)
Do domácích topenišť nepatří například plasty, lakované dřevo nebo dřevotřískové desky. Za porušení povinností mohou v příslušných případech hrozit pokuty až 50 000 korun. Od září 2024 je navíc zakázán provoz kotlů na pevná paliva nižší než třetí emisní třídy v zákonem vymezených domech. Zákaz se ale nevztahuje automaticky na všechna starší kamna a krby. Podrobnosti uvádí
Ministerstvo životního prostředí. Radek s Janou by se neměli pokoušet sami vstupovat na sousedův pozemek nebo prohledávat jeho palivo. Bezpečnější je předat podezření úřadu a uchovávat si kopie podání i odpovědí. Když kouř obtěžuje dál, lze se bránit i soudně
Pokud by kouř obtěžoval Radka s Janou i nadále, mohou zvážit také občanskoprávní cestu. Ani platná revize topidla totiž sama o sobě neznamená, že soused smí okolí obtěžovat kouřem bez omezení. Podle § 1013 občanského zákoníku se lze bránit proti takzvaným imisím, mezi které patří také kouř. Pokud proniká na sousední pozemek v nepřiměřené míře a podstatně omezuje jeho obvyklé užívání, může připadat v úvahu občanskoprávní žaloba.
V takové situaci je vhodné uchovávat záznamy o problému a obrátit se na právníka, který posoudí, zda shromážděné důkazy pro další postup stačí. Základní informace nabízí
Ministerstvo spravedlnosti.
Tento příspěvek
„Sousedův kouř mi ničí život,“ říká pan Radek. Řeší, jak se bránit, aniž by rozpoutal válku byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.