Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

„Sousedův kouř mi ničí život,“ říká pan Radek. Řeší, jak se bránit, aniž by rozpoutal válku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zápach z komína jim brání v podstatě od podzimu do jara větrat. Když domluva nepomohla, začali hledat cestu, jak problém řešit zákonně a zároveň bez hádek.
Kouřící komín

Kouřící komín

Zdroj: Foto: Jan Dalecký / In-Lifestyle.cz (Ilustrační foto)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:08

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Bořek Slezáček otevřeně o strachu z militarizace: Pořádně to od něj schytal i Petr Pavel a Sarah Prachařová
Bořek Slezáček otevřeně o strachu z militarizace: Pořádně to od něj schytal i Petr Pavel a Sarah Prachařová
Kam jezdí za odpočinkem Václav Jelínek: Na své překrásné chatě v Jizerkách má i vlastní wellness zázemí
Kam jezdí za odpočinkem Václav Jelínek: Na své překrásné chatě v Jizerkách má i vlastní wellness zázemí

Václav Jelínek z Lunetic tráví volný čas v Jizerských horách. Chalupu nedaleko Tanvaldu s manželkou...

Ze zakázaného textu nezapomenutelný hit: Píseň Pojď stoupat jako dým Pavla Bobka měla původně mnohem odvážnější řádky
Ze zakázaného textu nezapomenutelný hit: Píseň Pojď stoupat jako dým Pavla Bobka měla původně mnohem odvážnější řádky

Pojď stoupat jak dým patří k nejznámějším nahrávkám Pavla Bobka. Jen málokdo ale tuší, že její původní...

Sara Sandeva ve velkých rozpacích kvůli hodnocení Richarda Genzera: Jakub Prachař to od něj pořádně schytal
Sara Sandeva ve velkých rozpacích kvůli hodnocení Richarda Genzera: Jakub Prachař to od něj pořádně schytal

Druhý večer StarDance přinesl vedle tanečních výkonů také nečekanou slovní přestřelku. Richard Genzer si...

Lucie Vondráčkové má krásnou maminku: Málokdo však ví, že si Hana Sorrosová také připsala řadu slavných hitů
Lucie Vondráčkové má krásnou maminku: Málokdo však ví, že si Hana Sorrosová také připsala řadu slavných hitů

Hana Sorrosová není jen maminkou Lucie Vondráčkové. Českému popu dala desítky textů a zažila i velmi...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Další články z kategorie Rady do domu
Zobrazit více
LifestyleBydleníRady do domu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.