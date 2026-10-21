Pomeranč napíchaný hřebíčkem naplní domácnost nádhernou vůní. Jednoduchá kombinace funguje jako přírodní osvěžovač

Reklama
Pomeranč napíchaný hřebíčkem naplní domácnost nádhernou vůní. Jednoduchá kombinace funguje jako přírodní osvěžovačPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Váš domov nemusí vonět pouze pomocí vůní, které si zakoupíte v obchodě. Pokud si vyrobíte svůj domácí osvěžovač vzduchu, ušetříte peníze, a navíc ani nespotřebujete mnoho ingrediencí.
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 21.10.2026 08:12
Reklama
Praní prádla může zbytečně navyšovat účty za energie. Několik snadných změn pomůže výrazně snížit jeho náklady
Většina Čechů uchovává vejce na nevhodném místě. Správné skladování přitom výrazně prodlouží jejich čerstvost
Některé potraviny nejsou nutně určeny k uložení do chladničky. Často však nechceme riskovat, že se v nich...
Předraženou náhražku medu může odhalit jednoduchý orientační test. Kvalitní výrobek má několik typických vlastností
V současné době se do mnoha medů přidávají různá umělá sladidla, chemie, náhražky a mnoho dalších...
Noční nabíjení telefonu patří mezi nejčastější zlozvyky. Opakovaná chyba může zbytečně zkracovat životnost baterie
Večer před spaním občas strávíme nějaký čas na telefonu, který si pak necháme nabíjet. Riziko se stává...
Test znalostí o vybavení dětských pokojíčků za socialismu: Dnešní mladí by je ani nepoznali
Dětský pokoj za socialismu měl často úplně jinou podobu než dnešní pokojíčky.
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- „Sousedův kouř mi ničí život,“ říká pan Radek. Řeší, jak se bránit, aniž by rozpoutal válku
- Většina Čechů uchovává vejce na nevhodném místě. Správné skladování přitom výrazně prodlouží jejich čerstvost
- Předraženou náhražku medu může odhalit jednoduchý orientační test. Kvalitní výrobek má několik typických vlastností
- Noční nabíjení telefonu patří mezi nejčastější zlozvyky. Opakovaná chyba může zbytečně zkracovat životnost baterie
Studenti proměnili absolventské vystoupení v dechberoucí podívanou. Něco podobného od nich nikdo neočekával
Světkreativity
dnes, 09:16
1 min
Google Asistenta měla nahradit Gemini, ale uživatel Redditu našel způsob, jak ho vrátit zpět. Stačí jeden krok v nastavení
Mobify.cz
dnes, 09:16
5 min
Zvenku vypadá jako bunkr, uvnitř je luxus za miliony. Vila miliardáře Bakaly na Šumavě budí emoce už dvacet let
VIPživot.cz
dnes, 09:15
4 min
Rodinný prodej není právní kouzlo. U předkupního práva záleží na příbuzenství
ChytřeNaTo.cz
dnes, 09:12
4 min
LeBron pokazil Knicks oslavu titulu. V novém dresu vyhrál, ale hlavní hvězdou byl někdo jiný
Vše o sportu
dnes, 09:11
4 min
Reklama
Do sporu církve o jihočeské rybníky zasáhl Ústavní soud. Ve hře jsou Benešovy dekrety
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:11
Kometa prolétla těsně kolem Slunce a její jádro se rozpadlo. Přesto patřila k nejjasnějším v historii
Kód Enigma
dnes, 09:09
3 min
Praní prádla může zbytečně navyšovat účty za energie. Několik snadných změn pomůže výrazně snížit jeho náklady
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:03
2 min
Malá opice se má čile k světu. V hodonínské zoo se narodila gueréza
Brněnská Drbna
dnes, 09:00
1 min
Ptáci si mohou splést fotovoltaická pole s vodní plochou
VodaDnes.cz
dnes, 09:00
1 min
Reklama
Nový seriál Podvodnice: Syn po nehodě tvrdí, že jeho matka vypadá jinak. Jenže nikdo mu nevěří
V Telce
dnes, 08:56
1 min
Letiště Karlovy Vary může pod armádou sloužit i pro výcvik pilotů
Karlovarská Drbna
dnes, 08:51
2 min
Už přerostl Berdycha. Český obr letí vzhůru i díky zásadnímu rozhodnutí před třemi lety
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 08:45
PSG ukázalo Realu, jak porazit Barcelonu. Flickův riskantní fotbal narazil těsně před El Clásikem
Vše o sportu
dnes, 08:44
6 min
5 věcí v jídelně, které podle designérů strašně hyzdí Čechům prostor
Bruneta v kuchyni
dnes, 08:43
4 min
Reklama
Bouřlivé devadesátky plné podrazů! Martin Hofmann se vrací pro nelítostnou pomstu
Aplausin.cz
dnes, 08:41
2 min
Chodkyně v Jihlavě po střetu s cyklistou utrpěla zranění. Policie teď hledá svědky
Jihlavská Drbna
dnes, 08:40
1 min
Polské lázně pod pyramidami nabízejí solankový bazén za 222 korun. Některé skupiny lidí výrazně ušetří
Trendy Život
dnes, 08:39
3 min
Auto v Přerově poslalo skútr do plotu. Pro staršího řidiče letěl vrtulník
Hanácká Drbna
dnes, 08:37
1 min
Bobkový list jako přírodní lék ze kterého lze připravit všestranný olej
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:36
2 min
Reklama
Google si možná pamatuje věci, na které jste už dávno zapomněli. Tady je najdete
IT pro Tebe
dnes, 08:35
2 min
Bavil celé Česko, dnes žije ve vlastní realitě. Ringo Čech přiznal, že Petra Novotného drží v milosrdné lži
VIPživot.cz
dnes, 08:35
3 min
Zapomenuté jídlo, které si zaslouží comeback: Kuřecí Ondráš se smetanou
Cooky.cz
dnes, 08:35
5 min
„Dejte ruličku od toaletního papíru do skříňky pod dřezem“… Překvapivý trik i pro hospodyni s třicetiletou praxí
Extrafit.cz
dnes, 08:35
4 min
Do Jablonce míří fanoušci Brightonu, na stadion půjdou neorganizovaně
Liberecká Drbna
dnes, 08:34
1 min
Reklama
Kateřina Brožová se ostře pustila do politiků: Tvrdá kritika politiků a překvapivá slova o prezidentovi
Aplausin.cz
dnes, 08:31
2 min
Výprava, která jako první popsala život Inuitů skončila pro některé průzkumníky tragicky. Několik Inuitů bylo poprvé dopraveno do Anglie
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
4 min
Proč jsou modré oči horší než ty ostatní. Lékař vysvětluje jejich nevýhodu
FAJNTIP.cz
dnes, 08:30
4 min
Přidala jsem do masové omáčky dýni a parmazán. Výsledkem jsou dokonalé podzimní linguine
Kapitalio
dnes, 08:30
4 min
Tato květina pokryje zahradu až do prosince skvostnou jasnou modří. Češi ji téměř neznají
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
2 min
Reklama
ODS míří v Hradci do opozice. Rozpory byly kolem developerů i jmen
Hradecká Drbna
dnes, 08:28
2 min
Realitní párty možná skončila, ale hosté ještě neodešli. Víme, co chtějí dělat
HN.cz
dnes, 08:23
Nepřítele zmate, vlastní síly ochrání. Pardubická ERA vyvinula falešný radar, který slouží jako návnada k odlákání protivníka
HN.cz
dnes, 08:21
Rok pojištění vyjde na 41 136 korun. Chybějící dobu před penzí ale nelze doplatit vždy
Byznys trendy
dnes, 08:15
3 min
Pomeranč napíchaný hřebíčkem naplní domácnost nádhernou vůní. Jednoduchá kombinace funguje jako přírodní osvěžovač
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 08:12
3 min
Reklama
Oblíbené dámské vložky čelí vážnému problému. Stovky žen hlásí zdravotní problémy, některé i rakovinu
Trendy svět
dnes, 08:11
3 min
Dva střihy a z jedné hortenzie jsou dvě. Kdo vybere špatnou větev, čeká týdny zbytečně a řízek nikdy nezakoření
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 08:10
2 min
Musk zamíchal válkou. Jeho krok vyvolal zmatek v Kyjevě i Washingtonu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:10
Spalování kalorií v podobě pravidelné chůze: Procházka navíc zvedne i náladu
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:08
2 min
„Sousedův kouř mi ničí život,“ říká pan Radek. Řeší, jak se bránit, aniž by rozpoutal válku
In-lifestyle.cz
dnes, 08:08
3 min
Reklama
Reklama
Musk zamíchal válkou. Jeho krok vyvolal zmatek v Kyjevě i Washingtonu
Tohle se u nás podařilo málokomu. Jiří Mádl je český unikát
Štěpnička syna nenáviděl, Jakub přesto přišel na pohřeb. Usmíření se nedočkali
Studenti proměnili absolventské vystoupení v dechberoucí podívanou. Něco podobného od nich nikdo neočekával
Dva měsíce pili každý den půl litru džusu. Vědci pak v jejich tělech odhalili nečekané změny
Reklama
Reklama