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Pomeranč napíchaný hřebíčkem naplní domácnost nádhernou vůní. Jednoduchá kombinace funguje jako přírodní osvěžovač

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Váš domov nemusí vonět pouze pomocí vůní, které si zakoupíte v obchodě. Pokud si vyrobíte svůj domácí osvěžovač vzduchu, ušetříte peníze, a navíc ani nespotřebujete mnoho ingrediencí.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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