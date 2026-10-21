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Výprava, která jako první popsala život Inuitů skončila pro některé průzkumníky tragicky. Několik Inuitů bylo poprvé dopraveno do Anglie

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Kvůli své drsné a nehostinné domovině, žili Inuité velkou část své historie zcela izolováni od kontaktu s jinými kulturami. První kontakt měli s indiány a později také s vikingy. Objevitelské výpravy je zaznamenaly až v 2. pol. 16. století.
Výprava, která jako první popsala život Inuitů skončila pro některé průzkumníky tragicky. Několik Inuitů bylo poprvé dopraveno do Anglie

Výprava, která jako první popsala život Inuitů skončila pro některé průzkumníky tragicky. Několik Inuitů bylo poprvé dopraveno do Anglie

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:30

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