Výprava, která jako první popsala život Inuitů skončila pro některé průzkumníky tragicky. Několik Inuitů bylo poprvé dopraveno do Anglie

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Výprava, která jako první popsala život Inuitů skončila pro některé průzkumníky tragicky. Několik Inuitů bylo poprvé dopraveno do AngliePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kvůli své drsné a nehostinné domovině, žili Inuité velkou část své historie zcela izolováni od kontaktu s jinými kulturami. První kontakt měli s indiány a později také s vikingy. Objevitelské výpravy je zaznamenaly až v 2. pol. 16. století.
Výprava, která jako první popsala život Inuitů skončila pro některé průzkumníky tragicky. Několik Inuitů bylo poprvé dopraveno do AnglieZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 21.10.2026 08:30
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