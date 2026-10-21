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Bobkový list jako přírodní lék ze kterého lze připravit všestranný olej

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Bobkový list zná většina z nás jako koření, které dokáže chuťově velmi ozvláštnit veškeré pokrmy, do kterých ho přidáme. Nejčastěji ho využíváme při přípravě omáček, polévek, zvěřiny a také nakládání okurek či hub. Již ale není tolik známo, že bobkové listy mají i velmi pozitivní účinky na naše zdraví.
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Zdroj: Neznámý zdroj
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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