Bobkový list jako přírodní lék ze kterého lze připravit všestranný olej

Bobkový list zná většina z nás jako koření, které dokáže chuťově velmi ozvláštnit veškeré pokrmy, do kterých ho přidáme. Nejčastěji ho využíváme při přípravě omáček, polévek, zvěřiny a také nakládání okurek či hub. Již ale není tolik známo, že bobkové listy mají i velmi pozitivní účinky na naše zdraví.
Dnes vám proto přinášíme jednak malý přehled jeho léčivých účinků a také recept na speciální olej, který si z nich můžete připravit.
Jak bobkový list prospívá našemu organismu?
Z hlediska léčivých účinků má bobkový list především velmi pozitivní účinky na naši trávicí soustavu, podporuje činnost trávicí soustavy a celkově pročišťuje naše střeva.
Kromě trávicí soustavy prospívá i soustavě nervové, působí lehce sedativně, a je tak ideálním přírodním prostředkem pro zklidnění nervů. Mezi jeho další účinky patří zmírnění otoků a bolestí kloubů a křečových žil či snížení hladiny krevního cukru. Z tohoto důvodů bývá tak jeho konzumace doporučována diabetikům. V neposlední řadě má bobkový list velmi dobré protizánětlivé účinky a přispívá ke zlepšení obranyschopnosti našeho organismu.
Jak si připravit bobkový olej?
Na přípravu tohoto léčivého oleje budete potřebovat pouze třicet gramů bobkových listů a dvě stě padesát mililitrů olivového oleje. Prvním krokem je důkladné rozmělnění bobkových listů ve hmoždíři. Následně rozdrcené listy vložíme do sklenice a zalijeme olivovým olejem. Sklenici pevně uzavřeme a na dva týdny uložíme na chladném a tmavém místě. Během těchto dvou týdnů občas sklenicí zatřeseme, aby došlo k promíchání obsahu. Po uplynutí dvou týdnů vzniklý roztok přecedíme před látku do čisté nádoby a bobkový olej je hotový. Můžete ho uložit do ledničky a začít používat.
Kdy a jak bobkový olej používat?
Bobkový olej oceníte například při bolestech kloubů či hlavy, kdy si jím můžete postižená místa jemně masírovat. Dále ho lze použít místo krému, pokud máte problémy s pokožkou, pomáhá především při problémech s akné. Při nejrůznějších zánětech v ústech se používají výplachy olejem z bobkových listů. Bobkové listy lze ale využívat také při problémech s trávením, při chřipce a nachlazení, bronchitidě, astmatu a kašli, problémech s ledvinami a játry či depresích. Pro vnitřní užíváni je nejvhodnější příprava nápoje vyrobeného z pěti až deseti gramů sušených bobkových listů a jednoho litru vroucí vody. Necháme deset minut vylouhovat a pijeme dva až tři šálky tohoto nápoje denně.
Několik informací o bobkovém listu
Bobkový list je lidový název pro sušené listy rostliny s názvem vavřín vznešený, která původně pochází z Turecka, dnes ji ale můžeme najít v celém Středomoří. Kromě přípravy pokrmů a léčitelství se bobkový list využívá i v kosmetice. Vavřínový olej je součástí některých parfémů.
Fotografie: Pixabay
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