Dominanta je pryč. V Karviné odstřelili sedmdesátimetrovou těžní věž dolu ČSA

Dominanta je pryč. V Karviné odstřelili sedmdesátimetrovou těžní věž dolu ČSAPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dominanta je pryč. V Karviné odstřelili sedmdesátimetrovou těžní věž dolu ČSAZdroj: státní podnik Diamo
Článek byl publikován 21.10.2026 07:58
Hokejisté Vítkovic po šesti porážkách za sebou dovedli do vítězného konce zápas proti Liberci, který po...
Ostravská vyhlídková věž i přilehlé informační centrum se od 2. listopadu uzavřou návštěvníkům, prostor...
Gynekologové v Městské nemocnici Ostrava nově využívají robotický operační systém. Nejčastěji ho budou...
Policie na Karvinsku vyšetřuje podvodné e-maily cílené na lékaře. Pachatelé zneužívají jméno skutečné...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →