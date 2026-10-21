Acylpyrin, Aspirin, Paralen nebo Panadol? Stačí jedna chyba a můžete vzít stejný lék dvakrát

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Lék na bolest hlavy, další na teplotu a večer ještě sáček proti nachlazení. Na první pohled tři různé přípravky. Jenže názvy na krabičkách mohou klamat. Paralen i klasický Panadol obsahují paracetamol, zatímco Acylpyrin a klasický Aspirin obsahují kyselinu acetylsalicylovou. Právě účinná látka je při kombinování léků důležitější než značka.
Acylpyrin obsahuje v jedné tabletě 500 mg kyseliny acetylsalicylové. Používá se proti mírné až středně silné bolesti a horečce a má také protizánětlivé účinky. Stejná látka stojí za klasickým Aspirinem. Kyselina acetylsalicylová navíc ovlivňuje krevní destičky, a právě proto se v nižších dávkách používá také u některých pacientů v prevenci srdečně-cévních příhod.
To ale neznamená, že je vhodná pro každého. Opatrnost je nutná například u lidí se žaludečními vředy, poruchami srážlivosti nebo při užívání léků na ředění krve. Rizikové může být také kombinování aspirinu či Acylpyrinu s dalšími nesteroidními protizánětlivými léky, například ibuprofenem nebo naproxenem. Zvyšuje se tím mimo jiné riziko nežádoucích účinků v trávicím traktu a krvácení.
Paralen a Panadol mají blíž, než napovídají krabičky
Paralen 500 a klasický Panadol 500 stojí na paracetamolu. Ten tlumí bolest a snižuje horečku, ale na rozdíl od kyseliny acetylsalicylové nemá významný protizánětlivý účinek.
Právě u paracetamolu se snadno objeví problém, který člověk nemusí na první pohled vůbec zaznamenat. Stejná látka se nachází v celé řadě dalších přípravků proti chřipce, nachlazení, bolesti nebo horečce. Člověk si vezme Paralen a o několik hodin později jiný přípravek pod odlišným názvem, aniž si všimne, že obsahuje další paracetamol.
Předávkování paracetamolem přitom může vážně poškodit játra. Není proto rozhodující počet různých krabiček, ale celkové množství účinné látky. U každého dalšího léku je dobré přečíst složení a nespoléhat jen na obchodní název.
Pozor také na varianty známých značek. Například Panadol Extra není totožný s obyčejným Panadolem. Kromě 500 mg paracetamolu obsahuje také kofein. Podobně se složení může lišit i u dalších přípravků nesoucích známé jméno.
Co lze kombinovat a kde už začíná problém
Paracetamol a kyselina acetylsalicylová nejsou stejný lék a u dospělých je za určitých okolností možné je použít současně. Ani tady ale neplatí, že více tablet automaticky znamená lepší účinek.
Mnohem problematičtější bývá kombinace několika nesteroidních protizánětlivých léků. Aspirin nebo Acylpyrin společně s ibuprofenem, diklofenakem či naproxenem není dobré míchat bez doporučení lékaře nebo lékárníka. Všechny patří do skupiny NSAID a jejich nežádoucí účinky se mohou sčítat.
U kyseliny acetylsalicylové existuje ještě jedno důležité omezení. Acylpyrin se podle českých údajů o přípravku nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let při horečnatém onemocnění. Důvodem je vzácný, ale závažný Reyův syndrom.
Jednoduché pravidlo tak není zapamatovat si desítky značek. Stačí se před užitím podívat na řádek „účinná látka“. Paralen a Panadol mohou být prakticky dvě krabičky se stejným paracetamolem. Acylpyrin a Aspirin zase stojí na kyselině acetylsalicylové. A právě tahle drobnost na obalu rozhoduje, zda člověk kombinuje dva různé léky, nebo si nevědomky přidává další dávku téhož.
Zdroj: SÚKL: Souhrn údajů o přípravku Acylpyrin, NHS: Paracetamol pro dospělé, NHS: Aspirin