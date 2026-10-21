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Acylpyrin, Aspirin, Paralen nebo Panadol? Stačí jedna chyba a můžete vzít stejný lék dvakrát

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Acylpyrin, Aspirin, Paralen nebo Panadol vypadají jako čtyři různé možnosti proti bolesti a horečce. Ve skutečnosti stojí na dvou hlavních účinných látkách a jejich bezmyšlenkovité kombinování může skončit předávkováním nebo krvácením.
Acylpyrin, Aspirin, Paralen nebo Panadol? Stačí jedna chyba a můžete vzít stejný lék dvakrát

Acylpyrin, Aspirin, Paralen nebo Panadol? Stačí jedna chyba a můžete vzít stejný lék dvakrát

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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