Liverpool prohrával 0:2, pak začal řádit osmnáctiletý Ngumoha. Překonal i rekord Michaela Owena

Po necelé půlhodině to na Anfieldu vypadalo na jeden z nejhorších evropských večerů Liverpoolu v posledních letech. Villarreal vedl 2:0, domácí obrana opakovaně chybovala a španělský soupeř trestal každé zaváhání.
Ve čtvrté minutě otevřel skóre Georges Mikautadze, ve 29. minutě zvýšil Sergi Cardona. Liverpool najednou potřeboval nejen zlepšit výkon, ale především najít hráče, který dokáže narušit dobře organizovanou obranu Villarrealu. Tím hráčem se stal osmnáctiletý Rio Ngumoha.
Mladý křídelník nakonec připravil dvě branky, rozhodujícím způsobem přispěl k obratu na 4:3 a zapsal se do klubové historie. Jeho první asistence znamenala rekord, který předtím téměř osmadvacet let patřil Michaelu Owenovi.
Liverpool potřeboval odvahu. Ngumoha ji měl od první chvíle
Domácí se začali vracet do zápasu ve 36. minutě, kdy Alexis Mac Allister hlavou zakončil rohový kop Kostase Tsimikase a snížil na 1:2.
Vyrovnání přišlo v nastavení prvního poločasu. Ngumoha se dostal k míči na křídle a přesně jej poslal Ronaldu Araújovi, který zakončil na 2:2. Asistence byla mimořádně důležitá nejen pro vývoj utkání, ale i pro osobní statistiky mladého fotbalisty.
Ve věku 18 let a 52 dní se Ngumoha stal nejmladším hráčem Liverpoolu, který připravil branku v evropských soutěžích. Dosavadní rekord držel Michael Owen, jenž přihrál na gól proti Valencii v listopadu 1998 ve věku 18 let a 324 dní. Ngumoha jej tedy překonal o více než devět měsíců.
Samotná statistika však vystihuje jen část jeho výkonu. Mladík byl neustále aktivní, nebál se napadat obránce a především dokázal své individuální schopnosti využít ve prospěch mužstva.
Druhá asistence byla ještě působivější
V 65. minutě se Ngumoha znovu dostal do souboje jeden na jednoho. Proti Sergimu Cardonovi uspěl při individuálním průniku a přesnou přihrávkou připravil Mac Allisterovi pozici, ze které argentinský záložník poslal Liverpool poprvé do vedení.
O tři minuty později přidal Florian Wirtz čtvrtou branku domácích a zdálo se, že utkání je rozhodnuté. Villarreal ovšem ještě v 87. minutě snížil prostřednictvím Taniho Oluwaseyiho. Liverpool tak musel vítězství 4:3 bránit až do konce.
Ngumoha zůstával jedním z nejvýraznějších hráčů celého večera. Podle dat Opta uspěl v sedmi z osmi pokusů o driblink, což je proti kvalitnímu soupeři mimořádná bilance.
To je ostatně důležitější než samotné dvě asistence. Jeden přesný centr se může podařit mnoha hráčům. Opakovaně přecházet přes obránce, dostávat soupeře pod tlak a přitom neztrácet přehled o postavení spoluhráčů už vyžaduje vyšší kvalitu. Ngumoha předvedl obojí.
Překonal Owena, ale srovnávání s legendami ještě počká
Michael Owen byl na konci devadesátých let jedním z největších talentů evropského fotbalu. Jeho rychlost, zakončení a schopnost rozhodovat zápasy mu rychle otevřely cestu mezi hvězdy Liverpoolu i anglické reprezentace. Když nyní Ngumoha překonal jeho klubový rekord, je lákavé začít hledat podobnosti mezi jejich kariérami. Zatím by to ale bylo předčasné.
Owen v Liverpoolu vynikal především jako střelec. Ngumoha je odlišný typ fotbalisty. Jeho největšími zbraněmi jsou práce s míčem ve vysoké rychlosti, změny směru a schopnost připravovat příležitosti z křídelních prostorů.
Úterní zápas neznamená, že Liverpool našel nového Owena nebo nového Mohameda Salaha. Ukázal však, že už má v kádru hráče, který dokáže rozhodujícím způsobem ovlivnit i velký evropský zápas.
Trenér Andoni Iraola tak získává další silný argument, proč mladíka využívat i v utkáních, ve kterých Liverpool potřebuje okamžitý výsledek.
Anfield skandoval Rio. Pak mu zahrál Duran Duran
Po závěrečném hvizdu zůstal Ngumoha jedním z nejvyhledávanějších hráčů večera. Fanoušci jej skandováním jména ocenili už během zápasu a po vítězství si mohl užít také neobvyklý hudební doprovod. Na stadionu zazněla skladba Rio od skupiny Duran Duran.
Byla to jednoduchá, ale mimořádně povedená pointa večera, během kterého se osmnáctiletý fotbalista dostal do klubových rekordních tabulek a pomohl otočit utkání, jež ještě po půlhodině vypadalo beznadějně.
Ngumoha po zápase přiznal, že výkon proti Villarrealu řadí mezi nejlepší, které zatím předvedl. Zároveň zdůraznil, že mužstvo ani při dvougólové ztrátě nepřestalo věřit ve vítězství.
Liverpool má po třech zápasech ligové fáze Ligy mistrů plný počet bodů. A Ngumoha nyní bude muset zvládnout úplně jinou výzvu než překonání jednoho obránce: rostoucí očekávání fanoušků, kteří v něm začínají vidět jednu z budoucích opor klubu. Po úterním večeru mají velmi dobrý důvod se na jeho další zápasy těšit.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Liverpool FC – Rio Ngumoha sets new Liverpool assist record in European competition [2], Liverpool FC – Reaction: Rio Ngumoha on Villarreal performance [3], Reuters – Ngumoha comes of age on breathless Anfield night [4], Opta Analyst – Liverpool vs Villarreal, match statistics [5].