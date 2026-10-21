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Andrej Babiš to pořádně schytal v přímém přenosu: Němcová s Grolichem ho totálně zesměšnili kvůli tričku i mlčení

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Dennívýzva
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V Nedělní debatě České televize se řešil výsledek senátních voleb i Babišovo vystoupení v tělocvičně. Došlo také na ostré slovní výměny.
Fotografie Andreje Babiše

Fotografie Andreje Babiše

Zdroj: Foto: NextFoto, Andrej Babiš na vernisáži výstavy Voda a civilizace
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:06

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