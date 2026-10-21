Andrej Babiš to pořádně schytal v přímém přenosu: Němcová s Grolichem ho totálně zesměšnili kvůli tričku i mlčení

V Nedělní debatě České televize se řešil výsledek senátních voleb i Babišovo vystoupení v tělocvičně. Došlo také na ostré slovní výměny.
Poznámka o „vykajdaném triku“ i kritika volebního výsledku hnutí ANO. Nedělní debata České televize nabídla několik napjatých momentů, když se politici vraceli k neúspěchu vládního hnutí v senátních volbách. Bývalá senátorka Miroslava Němcová si neodpustila ironickou poznámku na adresu Andreje Babiše, předseda lidovců Jan Grolich zase upozornil na jeho nedělní video, ve kterém se o volbách vůbec nezmínil. Zástupkyně ANO Jana Mračková Vildumetzová naopak zdůrazňovala, že senátní a komunální volby mají odlišnou povahu.
Poznámka o tričku odstartovala výměnu názorů
Když moderátorka Jana Peroutková připomněla Babišovo sobotní vystoupení před novináři, Vildumetzová uvedla, že premiér mluvil o potřebě restartu hnutí. Němcová se následně zeptala: „Já jsem ho viděla v tom vykajdaném triku v nějaké tělocvičně. To byla ta tisková konference?“ Vildumetzová upřesnila, že šlo o tiskový briefing, a dodala: „Byl to tiskový briefing. Pardon, ano. Vyjádřil se a jasně řekl, že hnutí potřebuje restart.“ Babiš po volbách skutečně označil výsledek za katastrofální. Uvedl, že ANO nečekalo, že nezíská žádného senátora, a odpovědnost za neúspěch připsal mimo jiné regionálním organizacím.
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Předseda KDU-ČSL Jan Grolich se v debatě zaměřil na to, že premiér ve svém pravidelném nedělním videu volební výsledek nezmínil. „Pouštěl jsem si po cestě sem nedělní video pana premiéra a říkal jsem si, co v něm o volbách řekne. Víte, co řekl? Vůbec nic, ani jedno slovo. Konaly se volby, které hnutí prohrálo 27:0, a on se o tom nezmíní ani slovem,“ prohlásil. Číslem 27:0 odkazoval na celkový výsledek finálových senátních soubojů napříč obvody. ANO mělo ve druhém kole 13 kandidátů, ale žádný z nich neuspěl. Němcová dodala: „To znamená, že za prvé neumí unést porážku a za druhé už hledá viníky kolem sebe.“ Podle ní by takový výsledek v ODS znamenal svolání volebního kongresu a debatu o tom, zda může předseda zůstat v čele strany.
Němcová zároveň připomněla, že Babiš před volbami význam Senátu zdůrazňoval, po porážce ale prohlásil, že ho horní komora nezajímá. Vildumetzová oponovala, že senátní volby mají jinou povahu než komunální a že část voličů ANO považuje Senát za zbytečný. Připustila také, že hnutí má problém dostat své příznivce do druhého kola. V komunálních volbách podle ní uspěli především nezávislí kandidáti, kteří získali přibližně 2200 mandátů. Grolich zároveň kritizoval výsledky ANO v krajských městech a uvedl, že se hnutí propadlo všude kromě Plzně. Vildumetzová se proti jeho hodnocení ohradila a upozornila na Opavu. Grolich následně upřesnil, že Opava není krajským městem a že mluvil o krajských centrech. Na SvětěKreativity.cz jsme psali i o tom, jak se kdysi Němcová opřela do Plagy.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Českátelevize, Facebook ŽivotvČesku.cz
Článek Andrej Babiš to pořádně schytal v přímém přenosu: Němcová s Grolichem ho totálně zesměšnili kvůli tričku i mlčení pochází z webu Světkreativity.