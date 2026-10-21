Když po propadu u voleb začne politik zpochybňovat pravidla: Stížnosti Vondráčka rozcupovala řada soupeřů

Nízká účast ve druhém kole senátních voleb je fakt. Návrh Radka Vondráčka ale vybízí k otázce, jestli chce zlepšit demokracii, nebo si jen usnadnit cestu k vítězství.
V politice se s oblibou opakuje, že rozhodují voliči. Toto tvrzení nicméně platí jenom a pouze tehdy, když jsme ochotni jejich rozhodnutí přijmout i ve chvíli, kdy se nám zrovna vůbec nehodí. Ostatně v tom se pak pozná rozdíl mezi skutečným respektem k demokratickým pravidlům a pouhým proklamováním, že demokracie je důležitá, dokud přináší očekávané výsledky.
Špatný výsledek ještě není důkazem špatných pravidel
Návrh místopředsedy ANO Radka Vondráčka, který by měl otevřít debatu o jednokolových volbách do Senátu, tak nejde jen tak odbýt jako další politický humbuk. Máme právo diskutovat o tom, jestli současný systém funguje nejlépe. Jenže načasování je v tomto případě stejně důležité jako samotný obsah návrhu. Přichází totiž bezprostředně po volbách, v nichž ANO neuspělo ani s jedním ze svých třinácti kandidátů postupujících do druhého kola, jak popsaly České noviny.
Zkusme si představit, že by se stejná situace odehrála naopak. Strana by ve volbách uspěla, získala několik senátorských křesel a její představitelé by prohlásili, že systém je třeba změnit, protože vítězové získávají moc velkou výhodu. Považovali bychom to za rozumnou reformu, nebo za účelový pokus upravit pravidla podle momentální potřeby? Takovou otázku by si měla každá politická strana položit dřív, než začne měnit volební systém. Nestačí říct, že současné uspořádání má nedostatky. Je nutné vysvětlit, jaké konkrétní problémy změna odstraní, jaké nové může vytvořit a proč je navrhované řešení lepší než to stávající.
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Danuše Nerudová a další politici opozice reagovali na Vondráčkův návrh ostře. Jejich výtky lze chápat jako upozornění na riziko, že se debata o pravidlech stává reakcí na nepříjemný výsledek. Samotná kritika ale nestačí. Pokud chceme vést smysluplnou diskusi, měli bychom se vyhnout představě, že každá úvaha o změně volebního systému je automaticky útokem na demokracii. Rozhodující je důvod, obsah a způsob, jakým se o ní jedná.
A příště bude chtít ANO celoživotní vládu Andreje Babiše? Za váš debakl může vaše neschopnost vládnout a plnit slib, že lidem bude líp. Nikoliv volební systém. https://t.co/vHMTjzdTKZ
— Danuše Nerudová (@danusenerudova) October 18, 2026
Jedno kolo by problém s účastí skutečně vyřešilo?
Druhého kola senátních voleb se často účastní méně lidí než prvního a letošní účast dosáhla 21,22 %. Je tedy namístě se ptát, proč část voličů podruhé k urnám nepřijde. Jenže nízká účast automaticky neznamená, že řešením musí být jednokolová volba. Druhé kolo má svůj smysl: dává voličům možnost rozhodnout mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty poté, co odpadnou ostatní možnosti. Výsledný vítěz tak získává podporu v přímém souboji, nikoli pouze díky tomu, že se v prvním kole rozdělily hlasy mezi několik soupeřů.
Jednokolový systém by byl jednodušší a levnější na organizaci. Současně by ale mohl zvýhodnit kandidáta, který má pevné jádro příznivců, i když většina hlasujících dává přednost někomu jinému. Pokud se například hlasy rozdělí mezi několik podobně silných kandidátů, může zvítězit ten, který získá největší jednotlivý podíl, aniž by měl podporu většiny voličů.
Nejdřív vysvětlit porážku, potom navrhovat reformy
Po volebním neúspěchu by měla každá strana nejprve zkoumat vlastní práci. Zda vybrala přesvědčivé kandidáty, zda dokázala oslovit voliče a zda její program odpovídal tomu, co lidé v daném regionu skutečně řeší. To není ponižující přiznání porážky, ale základ politické odpovědnosti. Pokud vedení ANO dospělo k závěru, že jeho kandidáti neuspěli kvůli kombinaci slabé kampaně, regionálních problémů nebo nedostatečné důvěry voličů, mělo by tyto příčiny otevřeně pojmenovat. Samotná změna volebního systému totiž nezaručí, že příště dopadne výsledek lépe. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali, jak se k výsledku voleb postavil Andrej Babiš.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů České noviny, Senát Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, sociální síť X Tomáše Zdechovského, sociální síť X Matěje z Tetína, sociální síť X Danuše Nerudové
Článek Když po propadu u voleb začne politik zpochybňovat pravidla: Stížnosti Vondráčka rozcupovala řada soupeřů pochází z webu Světkreativity.