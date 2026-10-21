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Temný případ vítá herecké legendy. Nicolas Cage v páté sezóně dostane nečekaného parťáka

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Seriál Temný případ (True Detective) je od roku 2014 stálicí HBO a jeho tradice se zachová i ve druhé dekádě od úspěšné premiéry. Pátá sezóna od tvůrců té poslední je na cestě a vítá hereckou posilu, která nový případ rituálních či sériových vražd učiní ještě atraktivnějším. K již ohlášenému Nicolasi Cageovi se přidává španělský bard Antonio Banderas.
Temný případ vítá herecké legendy. Nicolas Cage v páté sezóně dostane nečekaného parťáka

Temný případ vítá herecké legendy. Nicolas Cage v páté sezóně dostane nečekaného parťáka

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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