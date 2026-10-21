Temný případ vítá herecké legendy. Nicolas Cage v páté sezóně dostane nečekaného parťáka

Seriál Temný případ (True Detective) je od roku 2014 stálicí HBO a jeho tradice se zachová i ve druhé dekádě od úspěšné premiéry. Pátá sezóna od tvůrců té poslední je na cestě a vítá hereckou posilu, která nový případ rituálních či sériových vražd učiní ještě atraktivnějším. K již ohlášenému Nicolasi Cageovi se přidává španělský bard Antonio Banderas.
Čtvrtá řada s Jodie Foster a podtitulem Noční krajina se před dvěma lety potýkala s množstvím předsudků, které přiživoval hlavně původní tvůrce kriminálního fenoménu Nic Pizzolatto. Autor úvodních tří řad, v nichž spletité zločiny přidělávaly vrásky hercům jako Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Rachel McAdams a Mahershala Ali, nesl nahrazení showrunnerkou Issou López nelibě. Od Noční krajiny se dost vulgárně distancoval a její obecné přijetí skutečně za předchůdci zaostalo, přestože i druhá a třetí řada marně stíhala tolik proklamovanou genialitu té úvodní.
Mnohdy ovšem rozhoduje hlavně sledovanost a tu López s Foster měly jednoznačně výbornou. HBO tak přistoupilo k prodloužení kontraktu a López píše a také zrežíruje pátou sezónu, která se má dle dostupných informací odehrávat kolem zátoky Jamaica Bay v oblasti newyorského Long Islandu. To je samo sebou dobré oživení po předchozích louisianských a aljašských případech, přičemž rozdílovým elementem určitě budou také oba přiřazení herci.
Nicolas Cage
zrovna absolvoval svůj televizní debut v černobílé komiksovce Spider-Noir
, s níž byl naprosto spokojený, přestože Amazon seriál po první sezóně utnul. Hvězda Skály se zatím možná oficiálně nevrací do franšízy Lovci pokladů
, ale rozhodně má napilno. Amazon v listopadu uvede sportovní životopis Madden
, chystá se pokračování satirické krimi Obchodník se smrtí
a hercovi fanoušci vyhlížejí také premiéru ulítlého válečného akčňáku Fortitude
, v jehož traileru Cage v roli bondovského vzoru škrtí Hitlera. Kromě toho ho ale čeká ještě druhé televizní dostaveníčko se zločinem, tentokrát ale takovým, na který superhrdinské kápě neplatí.
V páté sezóně Temného případu mu přitom udělá společnost slavný vrstevník Antonio Banderas, jenž je televizní tvorbou rovněž víceméně nepolíbený. Nejlepší filmový Zorro vedle Douglase Fairbankse ztvárnil Picassa v seriálu Génius od National Geographic, ale na streamu svým talentem vůbec nemrhá. Nedávno i české návštěvníky kin potěšil skvělým výkonem ve chváleném životopisu Tony, naopak rutinním přivýdělkem pro něj byl žraločí thriller Above and Below. Herec trestuhodně promrhaný v pátém Indianu Jonesovi teď dostává náramnou šanci na televizní zápis do historie, o němž však zatím skoro nic nevíme – Banderas má hrát postavu jménem Rai García, Cage pro změnu ztvární Henryho Logana. Na další informace si zatím počkáme.
Temný případ se každopádně vrací k chlapskému vyšetřovacímu tandemu, který si publikum tak oblíbilo během první řady s McConaugheym a Harrelsonem. Cage s Banderasem, pokud opravdu ztvární parťáky, bezpochyby vygenerují podobně pamětihodnou a snad ještě krapet šílenější energii. Čekat můžeme opravdu ledacos – těšíte se, nebo vás Noční krajina odradila?
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zdroj: Variety