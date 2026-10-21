Češi za rodinné atrakce utrácejí tisíce. V Jizerských horách se děti zabaví v lesoparku zdarma

Foto: Žádný Špeky
Hřiště, které se nesnaží vypadat jako hřiště
Rodinné výlety do hor mají jednu drobnou nevýhodu. Děti často nebaví to, kvůli čemu tam přijeli rodiče. Výhled na kopce dokážou obdivovat asi tři minuty, zatímco cedule s naučným textem většinou prohrají souboj s první louží. V Příchovicích na pomezí Jizerských hor a Krkonoš na to šli jinak.
Lesopark Na Sluneční
u areálu U Čápa je volně přístupná herní krajina, která vzniká od roku 2013. Místo klasického pestrobarevného hřiště tu najdete dřevo, kámen, trávu, stromy, cestičky, houpačky a prolézačky zapojené přímo do okolního terénu. Koncept vytvořil tým grafiček a architektek studia Strašné dítě / Enfant Terrible a na samotných úpravách pracovali také lidé z areálu U Čápa za podpory Příchovic.
Výsledek působí spíš jako místo, které mají děti postupně objevovat, než jako atrakce s jasně daným začátkem a koncem. Parkem se vine takzvaný Příchovický had, nechybějí přírodní prolézačky ani dřevěné a kovové kuličkové dráhy. K tomu se přidává Pohádková cesta, na níž jsou známé pohádkové motivy ztvárněné převážně ze dřeva a kamene.
Zajímavé je, že se tu zábava míchá s poznáváním skoro bez povšimnutí. Vedle lesoparku se nachází geopark s ukázkami hornin českého masivu a také malé arborium. U vysazených stromů tak děti mohou zjistit, na co se vlastně dívají, místo aby kolem nich jen proběhly. Na louce Slunečná je k dispozici také venkovní knihovna.
Jeden výlet snadno přeroste v půldenní program
Právě poloha dělá z
Příchovic mnohem zajímavější cíl, než se na první pohled zdá. Lesopark totiž leží jen kousek od Muzea Cimrmanovy doby a Majáku Járy Cimrmana. Téměř 24 metrů vysokou dřevěnou rozhlednu navrhl architekt Martin Rajniš a otevřena byla společně s muzeem v roce 2013. Expozici připravovali cimrmanologové v čele se Zdeňkem Svěrákem a část vystavených předmětů pochází ze sbírek Divadla Járy Cimrmana.
Samotný lesopark je přitom podle obce Kořenov volně přístupný. To je dnes u rodinného výletu příjemná změna. Nemusíte kupovat vstupenku pro každého člena rodiny jen proto, aby se děti na hodinu proběhly. Placené je až případné muzeum a vstup na Maják Járy Cimrmana.
Kdo nechce skončit pouze u lesoparku, může pokračovat krajinou dál. Oficiální turistický portál Jizerských hor například spojuje Příchovice s rozhlednou Štěpánka do nenáročné rodinné trasy. V jiné variantě měří okruh přes Štěpánku, Areál U Čápa a Příchovice přibližně 6,7 kilometru.
Na Lesoparku Na Sluneční je nakonec nejlepší právě to, že se nesnaží být malým zábavním parkem. Děti tu mohou lézt, pouštět kuličky, hledat pohádkové postavy nebo prostě běhat po louce. Rodiče si mohou na chvíli sednout a všude kolem zůstávají hory. Pokud hledáte místo, kde lze strávit dvě hodiny i větší část dne a přitom není nutné každou chvíli sahat po peněžence, Příchovice jsou velmi povedený tip.
Zdroj: https://www.korenov.cz/?page=lesopark-majak-muzeum https://ucapa.eu/priroda/ https://ucapa.eu/cimrman/