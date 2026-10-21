Nový mainstream od Nvidie (GeForce RTX 6060) patrně nedorazí před rokem 2029

O tom, že v roce 2027 nejspíš nedorazí žádná nová GeForce řady RTX 6000 jsme vás už informovali. Vypadá to ale, že odklad bude ještě výraznější. Nelze si tedy představovat, že někdy v lednu na CES 2028 vydá Nvidia GeForce RTX 6090 / RTX 6080 a do jara stihne vydat i sedmdesátkový midrange a šedesátkový mainstream.
Podle leakera Kepler_L2 vše naopak nasvědčuje tomu, že GeForce RTX 6060 uvidíme na trhu teprve v roce 2029. To znamená, že současná GeForce RTX 5060 bude z šedesátkové řady do příchodu nástupce historicky nejdéle na trhu. U předchozích šesti generací byla nahrazena v průměru za méně než 24 měsíců, zatímco současný výhled vypadá na minimálně 44 měsíců bez náhrady.
Prakticky 2× delší interval (oproti dlouhodobému průměru) ale není jedinou obavou, která vydání GeForce RTX 6000 doprovází. V posledních měsících se totiž objevily náznaky, že finální řada RTX 6000 nemusí být konfigurována tak, jak ji Nvidia původně zamýšlela, ale může jít o řešení uzpůsobené cenám křemíku a pamětí. Jinými slovy, mezigenerační výkonnostní posuny mohou být nižší, než se očekávalo.
To opět potvrzuje Kepler_L2, podle jehož informací je možné, že GeForce RTX 6060 výkonnostně ani nepřekoná integrovanou grafiku chystaného Sony Playstation 6. SoC chystané pro Playstation 6 se navíc jeví jako nepříliš ambiciózní řešení, které sice bude výkonnější než současná generace, ale rozhodně nebude žádnou revolucí.
- SoC Playstation 6 se drží při zemi, parametry budou spíše nižší
Grafika Playstation 6 má stát na čipletu s cca 52 aktivními CU (3328 stream-procesorů), které budou mít podobný potenciál jako grafický čiplet Medusa Halo (tedy nejvýkonnější mobilní řešení AMD s integrovanou grafikou vybavené čipletem / GPU AT3).
Svět IT, zejména tedy hardwaru, má jednu specifickou vlastnost: Čím déle se na nějaký produkt čeká, tím vyšší očekávání uživatelé mají a zpravidla tím větší rozčarování při uvedení následuje. Zatím to vypadá, že s příští generací grafických karet to celkově nebude o moc lepší. Je to vlastně takový paradox: čím déle se bude vařit, tím slabší tento vývar bude. V praxi může jít o další hřebíček do rakve herního desktopu - čím více lidí zklame, tím více jich přejde na jiné platformy a tím menší motivaci výrobci GPU budou mít pro vývoj dalších generací. Ale třeba již do budoucna počítají výhradně s AI.