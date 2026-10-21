Polské lázně pod pyramidami nabízejí solankový bazén za 222 korun. Některé skupiny lidí výrazně ušetří

Nad údolím Visly se zvedají budovy, které si s běžným lázeňským hotelem snadno nespletete. Ustroňské pyramidy mají trojúhelníkový půdorys a odstupňované balkony, díky nimž připomínají součást horského svahu. Lázeňská čtvrť Závodí patří k výrazným modernistickým projektům polského poválečného období. Pro návštěvníka však Ustroň nemusí být pouze zastávkou za architekturou. Pobyt venku se tu dá doplnit koupáním v solance, aniž by bylo nutné kupovat hotelový balíček.
Ve všední den se do bazénu chodí odpoledne
Provozovatel Uzdrowisko Ustroń uvádí dva solankové bazény a vířivku. Koncentrace solanky dosahuje tří až čtyř procent. Jde o jiný typ návštěvy než velký zábavní aquapark s řadou toboganů. Při výběru proto dává smysl rozhodnout se, zda hledáte především klidnější koupání, nebo celodenní program pro děti. Samotný minerální charakter vody také není důvodem slibovat návštěvníkům léčebný výsledek.
Čas pro veřejnost začíná od pondělí do pátku v 15:00 a končí ve 21:00. V sobotu je uveden provoz od 12:00 do 21:00, v neděli od 10:00 do 21:00. Na běžné dopolední koupání ve všední den tedy nelze spoléhat. Praktickou variantou je nejdříve si prohlédnout lázeňskou čtvrť a teprve potom zamířit k bazénu. Před delší cestou je vhodné ověřit případná aktuální omezení, zejména pokud máte na návštěvu vyhrazený jediný den.
Sleva pro seniory a permanentka mají odlišná pravidla
Jednorázový vstup do solankového bazénu stojí v přepočtu přibližně 222 Kč. Pro seniory od 60 let provozovatel uvádí desetiprocentní slevu, takže vstup vychází asi na 200 Kč. Hosté ubytovaní u tohoto provozovatele mají na jednotlivé vstupy slevu patnáct procent, přibližně na 189 Kč. Slevy nelze sčítat. Ubytovaný senior proto nemá automaticky nárok na součet obou zvýhodnění.
Při opakovaných návštěvách lze porovnat také jmennou permanentku na čtyři vstupy za přibližně 778 Kč s platností 30 dní. Při využití všech vstupů vychází jedna návštěva asi na 195 Kč, zatímco čtyři základní vstupy samostatně přibližně na 889 Kč. Rozdíl je kolem 111 Kč. Jde však o propočet pro člověka, který opravdu přijde čtyřikrát během platnosti permanentky. Pro jediný výlet nemá taková koupě stejnou výhodu a nevyužitou hodnotu provozovatel běžně nevrací.
Pyramidy vyprávějí příběh poválečných lázní
Architekti Henryk Buszko, Aleksander Franta a Tadeusz Szewczyk propojili lázeňskou čtvrť s horským terénem. Historický přehled jednoho z provozovatelů pyramid popisuje původní plán na osmadvacet objektů, z nichž vzniklo sedmnáct. Jednotlivé domy nejsou pouhou opakovanou hotelovou fasádou. Jejich stupňovitá forma a rozmístění ve svahu vytvářejí charakteristickou podobu celého místa. Procházka proto může zajímat i lidi, kteří obvykle moderní architekturu cíleně nevyhledávají.
Příběh někdejšího podnikového rekreačního domu Sokol, dnešního hotelu Diament, ukazuje také proměnu využití této čtvrti. Objekt původně sloužil zaměstnancům dolů a jejich rodinám, později se otevřel širší veřejnosti a prošel úpravami. Město věnuje architektuře Závodí samostatný dokumentární projekt, v němž vystupuje i spoluautor Aleksander Franta. Nelze z toho ovšem odvozovat, že všechny budovy mají dnes stejný provoz nebo že do jejich interiérů může veřejnost bez omezení.
Ustroň je vhodné plánovat podle konkrétního cíle návštěvy. Kdo chce jen bazén a krátkou procházku, může vystačit s jednodenním programem. U hotelového pobytu je naopak potřeba zjistit, zda koupání patří do ceny, nebo se kupuje samostatně. Pro srovnání různých typů návštěv mohou posloužit také naše informace o termálních lázních ve Velkých Losinách. Každý areál má vlastní nabídku a samotná cena vstupu nevystihuje všechny rozdíly.
uzdrowisko-ustron.pl, historia.diamentustron.pl