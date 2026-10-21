Proč jsou modré oči horší než ty ostatní. Lékař vysvětluje jejich nevýhodu

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Modrý pohled má v sobě něco magického. Působí hluboce, chladně a zároveň něžně a vedle tmavých i světlých vlasů vytváří nezaměnitelný kontrast. Jenže zatímco my v barvě očí vidíme hlavně estetiku, oční lékaři se dívají na fyziku a chemii toho, co se uvnitř duhovky odehrává. A z tohoto úhlu už obraz tak půvabný není.
Duhovka, která světlo skoro nezastaví
Představte si, že vám někdo každé ráno vezme sluneční clonu a nechá vás vyjít na jasné slunce. Přibližně tak lze popsat situaci lidí se světlou duhovkou. Jejich oči mají od přírody menší přirozenou bariéru proti okolnímu prostředí, a to s sebou nese specifická zdravotní rizika.
Modroocí lidé obvykle bývají citlivější na oslnění. Za jasného dne mhouří oči a světelný diskomfort jim vadí víc než ostatním. Jenže mhouření je jen povrchový projev. Mnohem podstatnější je to, co se děje hluboko uvnitř oka.
Na jemné oční struktury doléhá ultrafialové záření i vysokoenergetické modré světlo. Nepřichází jen ze slunce, ale také z řady umělých zdrojů, které nás obklopují. Zadní část oka, především sítnice, by měla být před tímto zářením chráněna. Pokud je ochrana slabší, pohlcují vnitřní tkáně větší dávky a v průběhu desetiletí roste náchylnost k některým očním diagnózám.
Odborníci se dlouho přou o to, jak přesně barva duhovky ovlivňuje konkrétní nemoci ve stáří. Některé studie spojují světlé oči s vyšším rizikem věkem podmíněné makulární degenerace, tedy onemocnění, které poškozuje centrální vidění. Jiné práce naopak naznačují, že rozdíl proti tmavookým lidem nemusí být tak jednoznačný.
Klíč je v pigmentu, který modrým očím chybí
Rozluštění je v látce zvané melanin. Tento přirozený pigment barví kůži, vlasy i duhovku. Hnědé oči ho mají velké množství, modré a zelené podstatně méně. Melanin v oku funguje jako tmavý filtr: dopadající paprsky pohltí a nepustí je dál. U světlých očí se děje opak, světla proniká mnohem víc.
Zajímavé je, že v modré duhovce žádný modrý pigment ve skutečnosti není. Odstín vzniká rozptylem světla v tkáni duhovky, tedy fyzikálním jevem. Podle genetiků jde navíc o důsledek mutace staré zhruba 6 000 až 10 000 let, takže všichni modroocí lidé mají společného předka.
Většina odborníků se shoduje na dvou věcech. Lidé se světlou duhovkou mají vyšší riziko uveálního melanomu, vzácného, ale velmi nebezpečného nádoru oka. Na druhé straně jim patří i jedna medicínsky podložená výhoda: nižší pravděpodobnost šedého zákalu než u lidí s tmavýma očima.
Barvu očí si nikdo nevybírá a změnit ji nelze. Důležité je ale vědět, že poškození UV zářením a modrým světlem je kumulativní. Účinky se v tkáních sčítají po celý život. Proto by se péče o zrak dítěte s modrýma očima měla začít řešit co nejdříve, protože právě v útlém věku se tvoří základ pro zdravé oči ve stáří.
Jak chránit oči
Nejjednodušším pilířem prevence je důsledná ochrana před sluncem. Oční lékaři doporučují lidem se světlýma očima kvalitní sluneční brýle, které blokují 100 % UV záření a velkou část modrého světla. Měly by být samozřejmostí při každém delším pobytu venku, a to už od dětství.
Kdo nosí dioptrické brýle a nechce střídat dvoje obruby, může sáhnout po fotochromatických čočkách. V interiéru zůstávají čiré, na přímém slunci automaticky ztmavnou a spolehlivě odfiltrují nebezpečné UV záření.
Ochranu zvenčí je vhodné doplnit i zevnitř. Zrak potřebuje vyváženou stravu s dostatkem vitamínů, minerálů a antioxidantů, tedy hodně čerstvého ovoce, zeleniny a kvalitního masa. Mezi důležité látky patří lutein a zeaxanthin, které se ukládají v sítnici a působí jako jakési vnitřní sluneční brýle. V případě potřeby je lze doplňovat i ve formě specializovaných doplňků.
Modré oči tedy nejsou žádnou vadou, kvůli které by bylo třeba panikařit. Jsou krásným genetickým znakem, který jen vyžaduje o něco více vědomé pozornosti. Jakmile víte, jak vaše oči zacházejí se světlem, a dopřejete jim ochranu před sluncem i kvalitní výživu, můžete se z dobrého zraku radovat bez zbytečných obav po celý život. Nosíte sluneční brýle i v zimě, nebo jste je dosud podceňovali?
Zdroje článku: researchprofiles.ku.dk, nature.com, science.org, jamanetwork.com, PMC, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková