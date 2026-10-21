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Rok pojištění vyjde na 41 136 korun. Chybějící dobu před penzí ale nelze doplatit vždy

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Peníze mohou pomoci doplnit chybějící důchodové pojištění, samy však nárok na penzi nezajistí. Minimální platba v roce 2026 činí 3 428 korun měsíčně. Než člověk zaplatí desítky tisíc, musí zjistit, za které období se vůbec může přihlásit a zda mu doplacení skutečně pomůže.
Ilustrační obrázek. Žena před důchodem kontroluje pracovní dokumenty a kalkulačku.

Ilustrační obrázek. Žena před důchodem kontroluje pracovní dokumenty a kalkulačku.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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