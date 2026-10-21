Rok pojištění vyjde na 41 136 korun. Chybějící dobu před penzí ale nelze doplatit vždy

Představa, že se několik let před důchodem jednoduše dokoupí všechny mezery v pracovním životě, neodpovídá pravidlům. Dobrovolné důchodové pojištění není volně prodejný balíček roků. Zákon rozlišuje účast z konkrétních důvodů a účast bez uvedení důvodu. Právě toto rozlišení rozhoduje, jak daleko do minulosti lze jít. Stejně velká mezera proto nemusí být u dvou lidí řešitelná stejným způsobem.
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Šest měsíců stojí přes dvacet tisíc
Při minimálním pojistném platném pro platby v roce 2026 vychází šest celých měsíců na 20 568 korun, dvanáct na 41 136 korun a čtyřiadvacet na 82 272 korun. Jde o příklad nákladů, nikoli potvrzení, že každé takové období lze doplatit. Výpočet předpokládá sazbu 3 428 korun za každý měsíc a úhradu v roce 2026. Rozhodující je rok zaplacení pojistného, nikoli pouze rok, za který si člověk pojištění doplňuje. Při pozdější platbě proto může být minimální částka jiná.
Ani několik dní účasti nemusí znamenat poměrně malou platbu. Pojistné se hradí za celý kalendářní měsíc, i když dobrovolná účast trvala jen jeho část. Cena zároveň neříká, o kolik se zvýší budoucí důchod. Podstatnější může být, zda se doplněním podaří splnit chybějící podmínku nároku. Takové posouzení vyžaduje celou evidenci konkrétního člověka, ne pouze součet odeslaných plateb.
Bez uvedení důvodu lze zpátky jen omezeně
U dobrovolného pojištění bez kvalifikovaného důvodu zákon dovoluje zpětnou účast nejvýše jeden rok bezprostředně před podáním přihlášky. Celková účast v tomto režimu nesmí přesáhnout patnáct let. Žadatel navíc musí předtím získat alespoň rok českého důchodového pojištění z výdělečné činnosti. Nejde tedy o cestu, kterou by si kdokoli mohl dodatečně zaplatit libovolnou část života bez předchozího pojištění.
Člověk, jemuž chybějí dva staré roky bez zaměstnání, proto nemůže automaticky přijít s částkou 82 272 korun a požadovat jejich uznání. Nejprve je potřeba ověřit, zda vůbec spadají do přípustného období a režimu. Záleží také na lhůtách pro úhradu. Pozdní platba nemusí napravit to, že už zákonná možnost účasti uplynula. Přihláška a platba mají své vlastní podmínky.
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Studium a evidence na úřadu práce mají jiná pravidla
Kvalifikovaným důvodem může být například studium po dosažení osmnácti let nebo evidence uchazeče o zaměstnání bez podpory v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. U těchto důvodů zákon připouští zpětnou účast bez obecného ročního omezení, ale konkrétní období je třeba doložit a posoudit podle zákona. U jiných důvodů, například některé práce v cizině, platí odlišná pravidla. Z možnosti doplatit studium nelze odvozovat stejné oprávnění pro každou mezeru.
Nejprve se navíc vyplatí rozlišit skutečně nepojištěnou dobu od chyby v podkladech. Pokud zaměstnavatel neodevzdal potřebný záznam, nemusí být řešením nové placení. Vhodným prvním krokem je kontrola evidence a podkladů pro výpočet penze. Chybějící doklad a chybějící pojištění představují dva různé problémy, přestože v přehledu mohou na první pohled vypadat podobně.
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Přihlášku má předcházet konkrétní propočet
Na příslušné správě sociálního zabezpečení je potřeba probrat přesné období, důvod účasti a dostupné doklady. Smyslem není jen zjistit částku k zaplacení, ale také ověřit, co se tím v důchodovém nároku změní. Doplacení jednoho roku nemusí stačit člověku, kterému chybí delší doba. Naopak za období, které lze doložit jiným způsobem, by mohl platit zbytečně. Teprve po tomto rozlišení má výpočet ceny šesti, dvanácti či více měsíců praktický význam.
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