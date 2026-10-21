Kateřina Brožová se ostře pustila do politiků: Tvrdá kritika politiků a překvapivá slova o prezidentovi

Kateřina Brožová se ostře pustila do politiků: Tvrdá kritika politiků a překvapivá slova o prezidentoviPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kateřina Brožová zvedla část lidí ze židle.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 21.10.2026 08:31
Jedna zahrada. Jedna máma. Dva dospělí synové. Naštvaná sousedka a několik větví, které by zřejmě bylo...
Tereza Mašková překvapuje fanoušky novým duetem. Jen pár dní po oznámení svého dosud největšího sólového...
Novinářka Nora Fridrichová (49) má za sebou pořádně turbulentní období. Po kontroverzním konci v České...
Charlotte Štiková Stefan (30) prožívá náročné chvíle. Místo poklidných příprav na příchod svého prvního...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Bavil celé Česko, dnes žije ve vlastní realitě. Ringo Čech přiznal, že Petra Novotného drží v milosrdné lži
- Bořek Slezáček otevřeně o strachu z militarizace: Pořádně to od něj schytal i Petr Pavel a Sarah Prachařová
- Jeden odešel, druhý tančí se zpřetrhanými vazy. StarDance 2026 je plná zranění, Pšenička se ale odmítá vzdát
- Kam jezdí za odpočinkem Václav Jelínek: Na své překrásné chatě v Jizerkách má i vlastní wellness zázemí