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Seriál Ulice: Jirka Hložánek po prohraných volbách. Co bude s mužem, který přišel o radnici?

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Dennívýzva
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V čele Křečovic chtěl pokračovat, jenže voliči rozhodli jinak. Jirka Hložánek v podání Ondřeje Havla musí přenechat starostovské křeslo Soně Čechové a najít si nové místo v politickém životě obce.
Ondøej Havel

Ondøej Havel

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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