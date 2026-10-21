Seriál Ulice: Jirka Hložánek po prohraných volbách. Co bude s mužem, který přišel o radnici?

V čele Křečovic chtěl pokračovat, jenže voliči rozhodli jinak. Jirka Hložánek v podání Ondřeje Havla musí přenechat starostovské křeslo Soně Čechové a najít si nové místo v politickém životě obce.
Jirka Hložánek v podání Ondřeje Havla si na radnici vybudoval pozici, o kterou nechtěl přijít. Když se rozhodl znovu kandidovat na starostu Křečovic, čekal ho souboj se Soňou Čechovou (Lucie Vondráčková), která se nezdráhala jít za svým cílem i přes ostré střety s protivníkem.
Výsledek nakonec dopadl v její prospěch. Soňa vyhrála a Jirka musí přijmout, že tentokrát neuspěl.
Zajímavé také je, že divácká anketa přitom dopadla úplně opačně. Fanoušci by v čele Křečovic raději viděli Jirku, skutečné seriálové volby však rozhodly jinak. Pro jeho postavu je to nepříjemný obrat, zvlášť když do kampaně vložil tolik energie.
Ondřej Havel s manželkou Bárou (foto: NextFoto) Prohrát volby je jedna věc. Co přijde potom?
Jirka se během kampaně nechtěl uchýlit k metodám, které mu byly proti srsti. Jeho soupeřka naopak dokázala využít slabých míst protivníka a nabídnout voličům vlastní představu o budoucnosti Křečovic. Už předvolební střet ukázal, že slušnost a věcné argumenty nemusejí v politickém boji stačit. Jirkova porážka tak není jen ztrátou funkce, ale také tvrdou zkušeností s tím, jak se rozhoduje o moci.
Teď se nabízí otázka, co bude dělat dál. Zůstane v komunální politice jako zastupitel a pokusí se Soňu kontrolovat z opačné strany, nebo se od radnice na čas stáhne?
Jeho další působení může ukázat, zda pro něj byla funkce starosty hlavním cílem, nebo zda mu jde především o to, jakým směrem se bude obec ubírat. Jisté už je, že z politiky neodejde. Jak vyplynulo z děje seriálu Ulice, Soně pohrozil, že coby zastupitel po ní bude šlapat. Zároveň je ale zřejmé, že už to nepůjde tak, jak byl doposud zvyklý. Soňa má radnici, Jirka musí najít další cestu
Pro novou starostku bude vítězství začátkem skutečné práce. V kampani mohla slibovat změny a vymezovat se proti dosavadnímu vedení. Teď se bude muset ukázat, co z jejích plánů dokáže opravdu prosadit. A právě tady může mít Jirka jako její politický protivník stále co říct. Pokud opravdu zůstane v zastupitelstvu, jak avizoval, může se z někdejšího starosty stát člověk, který bude její rozhodnutí komentovat, zpochybňovat nebo se snažit prosadit vlastní návrhy. Taková pozice by pro něj znamenala změnu, ale ne nutně konec politického příběhu. Záležet bude na tom, zda dokáže přijmout roli, v níž už nebude mít poslední slovo.
Lucie Vondráčková dosud byla jednou z nejvýraznějších postav seriálu Ulice (foto: NextFoto)
Jirkova porážka navíc může zasáhnout i jeho osobně.
Když člověk dlouho usiluje o určitý cíl a nakonec ho nedosáhne, musí si ujasnit, jestli chce bojovat dál, nebo změnit směr. U Hložánka bude zajímavé sledovat právě tohle rozhodování. Bude chtít dokázat, že na radnici stále patří, nebo si připustí, že tentokrát dostal od voličů jasnou odpověď?
O tom, jak se jeho příběh vyvine, zatím není možné mluvit jako o hotové věci. Prostor pro další politické střety ale zůstává otevřený. Soňa Čechová získala funkci, o kterou usilovala, zatímco Jirka Hložánek stojí před otázkou, co dál. A pro bývalého starostu může být právě období po porážce stejně důležité jako samotná volební kampaň.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice, tv.nova.cz