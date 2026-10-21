Podvodníci lákají seniory na zdvojnásobení úspor. ČNB varuje před podvodem

Podvodníci lákají seniory na zdvojnásobení úspor. ČNB varuje před podvodemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Podvodníci lákají seniory na zdvojnásobení úspor. ČNB varuje před podvodemZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 21.10.2026 08:08
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