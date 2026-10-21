Google sebral platícím uživatelům Gemini funkce, za které si zaplatili. Téměř 60 % lidí v anketě mluví o neférovém jednání

Změna se týká konkrétně tarifu AI Plus, tedy nejlevnějšího placeného předplatného Googlu s umělou inteligencí v rámci Google One. Podle aktualizovaného oficiálního článku nápovědy Googlu mají uživatelé AI Plus nově k dispozici pouze modely Flash-Lite a Flash. Model Pro, který Google sám popisuje jako řešení pro komplexní zadání, pokročilé programování a náročnější analýzu problémů, z tohoto tarifu zmizel. Vyšší tarify AI Pro a AI Ultra zůstávají beze změny a přístup k modelu Pro si zachovávají.
Pikantní je, že na jiných oficiálních stránkách Google One je AI Plus stále prezentován jako tarif s „more access to Gemini 3.1 Pro and Deep Research“. Uživatelé tak mohou narazit na rozpor mezi marketingovými materiály, které přístup k modelu Pro slibují, a skutečnou nabídkou tarifu.
Co přesně uživatelé ztratili
Model Pro není jen kosmetickým vylepšením oproti Flashi. Google ho ve své dokumentaci řadí mezi výkonnější modely určené pro náročnější úlohy, například složité uvažování, generování kódu a hloubkovou analýzu textu. Flash je optimalizovaný především na rychlost, zatímco Flash-Lite představuje ještě odlehčenější variantu.
Předplatitelé AI Plus tak po změně přicházejí o přístup k modelu Pro a zůstávají jim dvě odlehčenější alternativy. Kdo chce model Pro používat i nadále, musí přejít minimálně na AI Pro. V českém ceníku to znamená zvýšení měsíční platby z 9,99 € na 21,99 €, tedy na více než dvojnásobek původní částky.
Anketa ukázala jasnou náladu, Google mlčí
Server Android Authority zveřejnil výsledky čtenářské ankety, do které se zapojilo přes 3 300 lidí. Necelých 60 % respondentů označilo odebrání dříve dostupných funkcí z placeného tarifu za neférové. Přibližně 25 % považovalo omezení za přijatelné pouze u neplatících uživatelů a zhruba 13 % krok hájilo jako běžné obchodní rozhodnutí. Nejde o reprezentativní průzkum veřejného mínění, ale o anketu technologického média. Výsledky přesto naznačují, že mezi hlasujícími převládá nespokojenost.
Google veřejně nevysvětlil, proč model Pro z AI Plus odstranil. Neoznámil ani kompenzaci nebo návrat k původní nabídce. Uživatelé AI Plus měli podle dostupných informací dostat e-mail s oznámením změny a termínem, od kterého se jich omezení dotkne.
Můžete žádat peníze zpět?
Předplatné AI Plus lze kdykoli zrušit, ale zpravidla zůstane aktivní až do konce již zaplaceného období. Samotné zrušení tedy automaticky neznamená okamžité vrácení peněz. Obecné podmínky Googlu umožňují průběžně měnit nabízené služby, včetně přidávání a odebírání funkcí. U podstatných negativních změn počítají s „přiměřeným předchozím upozorněním“.
Pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru, tedy i v Česku, ale existuje možnost požádat o nápravu. Podle pravidel pro vracení plateb na Google Play může v určitých případech vzniknout nárok na vrácení peněz, pokud služba neodpovídá tomu, jak byla při nákupu popsána. Záleží však na konkrétních okolnostech a podmínkách nákupu. Rozpor mezi marketingovou stránkou, která stále zmiňuje přístup k modelu Pro, a skutečnou nabídkou tarifu může být důvodem k reklamaci, sám o sobě ale automatický nárok na refundaci nezaručuje.
Kdo chce vrácení peněz řešit, měl by kontaktovat podporu Google Play nebo zákaznickou podporu Googlu a doložit, jak byl tarif při nákupu prezentován.
Co dělat a jak se rozhodnout
Praktický rozhodovací strom pro stávající předplatitele AI Plus vypadá takto:
- Potřebujete Pro pro programování, analýzu nebo složité prompty? AI Plus po změně nemusí stačit. Upgrade na AI Pro za 21,99 € měsíčně je nejlevnější cesta k opětovnému přístupu k modelu Pro.
- Používáte hlavně Flash, úložiště a další výhody balíčku? V AI Plus můžete zůstat. Pokud vám dostupné funkce stačí, změna vás nemusí výrazně zasáhnout.
- Považujete změnu za nepřijatelnou? Zrušte předplatné před dalším obnovením. Přístup k placeným výhodám by vám měl zůstat do konce aktuálního fakturačního období.
- Zvažujete konkurenci? OpenAI nabízí ChatGPT Go jako levnější placený tarif a ChatGPT Plus s širším přístupem k pokročilým modelům. Jejich ceny a dostupné funkce se liší, takže přímé srovnání s Google AI Plus a AI Pro není úplně přesné. Před přechodem se vyplatí porovnat nejen cenu, ale i konkrétní modely a limity.
Google tímto krokem vysílá jasný signál: nejlevnější placený tarif nemusí zaručovat trvalý přístup ke konkrétním modelům. Nabídka se může v průběhu času měnit. Kdo staví svůj pracovní postup na jednom konkrétním modelu, měl by proto sledovat nejen cenu předplatného, ale i změny jeho podmínek a dostupných funkcí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík