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ODS míří v Hradci do opozice. Rozpory byly kolem developerů i jmen

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Koalice v Hradci Králové zůstane tříčlenná. ODS v ní nebude. Primátorkou má opět být Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub) a jejími náměstky Lukáš Řádek (TOP 09), Kamil Podroužek (HDK), Kamil Kubica (Piráti), Dominik Žilka (STAN) a Martina Erbsová (Zelení).
ODS míří v Hradci do opozice. Rozpory byly kolem developerů i jmen

ODS míří v Hradci do opozice. Rozpory byly kolem developerů i jmen

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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