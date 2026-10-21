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Bořek Slezáček otevřeně o strachu z militarizace: Pořádně to od něj schytal i Petr Pavel a Sarah Prachařová

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Bořek Slezáček se znovu dotkl tématu, které v Česku už nějakou dobu tiše pracuje. V rozhovoru mluvil o strachu z militarizace společnosti, ostře se vymezil vůči prezidentovi Petru Pavlovi a narážel také na herečku Sarah Prachařovou.
Fotografie Bořka Slezáčka a Petra Pavla

Fotografie Bořka Slezáčka a Petra Pavla

Zdroj: Foto: NextFoto, Bořek Slezáček a Petr Pavel
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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