Bořek Slezáček otevřeně o strachu z militarizace: Pořádně to od něj schytal i Petr Pavel a Sarah Prachařová

Bořek Slezáček se znovu dotkl tématu, které v Česku už nějakou dobu tiše pracuje. V rozhovoru mluvil o strachu z militarizace společnosti, ostře se vymezil vůči prezidentovi Petru Pavlovi a narážel také na herečku Sarah Prachařovou.
Herec a hudebník Bořek Slezáček ve Studiu Alarm mluvil bez větší opatrnosti. Řekl, že ho děsí militarizace společnosti, kritizoval aktivní zálohy a vadí mu, když se podle něj tvářemi liberálního světa stávají vojáci. Na In-Lifestyle nás zaujala nejen razance jeho slov, ale i to, co se za nimi znovu objevilo: starý a prakticky neřešitelný spor o to, kudy vlastně vede cesta k míru.
Slezáček narazil na dva odlišné pohledy na obranu
Slezáček ve svém vystoupení spojoval militarizaci společnosti mimo jiné s tím, že se lidé více zajímají o obranu země, chodí do aktivních záloh nebo jsou ochotnější připustit možnost ozbrojeného konfliktu. O militarizaci se obvykle mluví tehdy, když vojenské uvažování, armáda a příprava na konflikt začínají výrazněji pronikat do běžného života společnosti. Samotný zájem o obranu tedy ještě nemusí znamenat, že se společnost militarizuje.
Když jsme procházeli reakce sledujících, narazili jsme na něco podstatnějšího: podobné výroky se dotýkají citlivého místa, které je v české společnosti v posledních letech vidět stále výrazněji. Část veřejnosti si mír spojuje hlavně s diplomacií, zklidňováním napětí a s představou, že armádní symboly nemají zbytečně prorůstat do veřejného prostoru.
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Druhá strana ovšem také mluví o míru. Jen začínají jinde. Podle nich bez výcviku, připravenosti a schopnosti bránit se zůstane z míru nanejvýš dobře znějící pojem. Tady je jádro celého sporu. Výsledek si mnozí přejí podobný, cesta k němu ale vede skoro opačným směrem.
Aktivní zálohy v té debatě nejsou jen vojenský výcvik
Když Slezáček mluvil o lidech, kteří jezdí na výcvik do Vyškova, nešlo už jen o jednu konkrétní skupinu záložáků. V debatě z nich udělal symbol. V podstatě řekl, že nechápe, co se člověku musí odehrávat v hlavě, aby něco takového podstoupil. A o tom to je. Je to pohled někoho, kdo má pocit, že jazyk obrany začíná v politice i kultuře zabírat víc prostoru, než by měl. Odtud už vede poměrně krátká linka k Petru Pavlovi i Sarah Prachařové. V očích kritiků se z nich stávají tváře představy, že bezpečnostní a armádní témata získávají příliš silný vliv.
Přitom pro řadu lidí znamenají aktivní zálohy občanskou odpovědnost, ochotu něco vydržet a vzít na sebe část povinnosti vůči státu. Lidé si tam nejezdí nutně „hrát na vojáky“, zkouší svou odolnost, chtějí se naučit nové věci, které by se jim jednou mohly hodit, protože do budoucnosti nikdo z nás nevidí. Pro někoho jde možná i o určitou formu služby.
Proč se ty dva pohledy míjejí
Na papíře by kompromis nemusel vypadat nedosažitelně. Obě skupiny přece tvrdí, že válku nechtějí. Jenže vycházejí z jiné zkušenosti a ještě víc z jiného strachu. Jedni mají pocit, že příprava na konflikt ho krok za krokem normalizuje, že ho k nám přibližuje a vlastně se tím stává jaksi nevyhnutelným.
Druzí jsou přesvědčeni, že nepřipravenost může případného útočníka spíš povzbudit. Obě pozice mají vlastní logiku. Problém je, když se navzájem nedokážou vyslyšet. Pro jednu stranu znamená obrana odpovědnost. Pro druhou už v tom samém slově zní přijetí možnosti, že válka je reálnější věc, než si člověk chce připustit.
Slezáček tak v jedné části reakcí vystupuje jako hlas svědomí, zatímco jiní jeho slova vnímají jako podceňování bezpečnostní situace. Dopad je celkem očekávatelný, i když nijak povzbudivý: obě strany se minou. Jedna mluví o strachu z války, druhá o strachu z nepřipravenosti. Pořád jde o strach, jen se s ním každý vypořádává po svém.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Bořek Slezáček otevřeně o strachu z militarizace: Zpochybňována by prý měla být i role Petra Pavla byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.