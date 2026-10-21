Přidala jsem do masové omáčky dýni a parmazán. Výsledkem jsou dokonalé podzimní linguine

Šťavnaté mleté maso, hustá rajčatová omáčka a navrch pořádná porce parmazánu. Když do základu přidáte dýni, mrkev a kousek celeru, získají linguine podzimní chuť. Uvařte si je podle mého osvědčeného receptu.
U masové omáčky k těstovinám rozhoduje několik drobností. Maso potřebuje prostor k opečení, zelenina čas na změknutí a rajčatový základ chvíli na zhoustnutí. Širší hluboká pánev tu proto udělá lepší službu než malý kastrůlek, ve kterém se všechno tísní.
Dýni nakrájejte drobně, rajčata nechte vyniknout
Do této kombinace chutí se nejvíce hodí
dýně hokkaido. Pro jemnější strukturu omáčky ji můžete oloupat a dužinu nakrájet na kostičky o velikosti přibližně půl centimetru. Velké kusy by se s mletým masem hůře propojovaly a na vidličce by spíš připomínaly samostatnou zeleninovou přílohu. Dýně dodá masové omáčce jemnou sladkost a po změknutí ji pomůže zahustit. Nakrájejte ji nadrobno, aby se dobře propojila s ostatními surovinami. Foto: Magnific
Mrkev a celer vytvoří společně s cibulí základ, dýně přidá
mírnou sladkost a rajčata přinesou kyselost. S doslazováním proto nespěchejte. Nejdřív nechte směs provařit a ochutnejte ji až ve chvíli, kdy zelenina změkne a část tekutiny se odpaří. Co budete potřebovat
U tohoto
receptu počítejte přibližně s 15 minutami přípravy a 45 až 60 minutami vaření. Těstoviny se vaří souběžně s dokončováním omáčky.
Na 4 porce si připravte: 360 g sušených těstovin linguine 450 g mletého masa, ideálně směsi hovězího a vepřového v poměru 1 : 1 300 g očištěné dýně hokkaido bez semínek 1 střední cibule 1 menší mrkev, přibližně 80 g 60 g oloupaného bulvového celeru 2 stroužky česneku 400 ml stoprocentní rajčatové šťávy bez přidaného cukru 2 zarovnané lžíce rajčatového protlaku, přibližně 40 g 2 lžíce olivového oleje 50 až 150 ml vody podle potřeby 1 lžička sušeného tymiánu 80 g parmazánu, ideálně Parmigiano Reggiano vcelku sůl a čerstvě mletý černý pepř
Rajčatová šťáva bývá řidší než
passata. Protlak proto podpoří rajčatovou chuť a závěrečné vaření bez poklice pomůže dosáhnout hustoty potřebné pro servírování. Postup přípravy
Na podzimní variantě tohoto klasického pokrmu mám ráda především
spojení sladší dýně s výraznějším masem a sýrem. Dýně přitom nemusí být hlavní chutí celého jídla. V menším množství omáčku doplní a po změknutí ji pomůže zahustit.
Výsledkem je
masová směs s drobnými kousky zeleniny, kterou navršíte na těstoviny a zasypete tenkými hoblinkami parmazánu. Připravte zeleninu a opečte maso
Cibuli a česnek nasekejte najemno. Mrkev s celerem nastrouhejte nahrubo nebo nakrájejte na drobné kostičky. Dýni zbavte semínek, případně oloupejte a nakrájejte na kousky velké
přibližně půl centimetru. Opečené mleté maso spojte se zeleninou a rajčatovým základem. Omáčku nechte pozvolna zhoustnout a hotovou porci dokončete hoblinkami parmazánu. Foto: Kapitalio.cz/Vygenerováno AI
V široké hluboké pánvi rozehřejte jednu lžíci olivového oleje. Maso opékejte raději ve dvou dávkách, dohromady přibližně 8 až 10 minut. Nejprve ho nechte chvíli opékat bez míchání, potom ho vařečkou rozdělte na menší kousky. Jakmile se odpaří uvolněná tekutina a
maso začne hnědnout, přendejte ho na talíř. Zeleninový základ spojte s rajčaty
Do stejné pánve přidejte zbývající lžíci oleje, cibuli, mrkev, celer a dýni. Za občasného míchání opékejte na středním plameni
6 až 8 minut. Potom vmíchejte česnek s rajčatovým protlakem a nechte ještě přibližně minutu rozvonět. Hlídejte, aby se česnek nepřipálil.
Vraťte do pánve maso i se šťávou, která z něj mezitím vytekla. Přilijte rajčatovou šťávu a nejprve
jen 50 ml vody. Přidejte tymián, čerstvě mletý pepř a trochu soli. Vše promíchejte a přiveďte k mírnému varu. Dopřejte omáčce čas na změknutí a zhoustnutí
Pánev částečně přiklopte a směs nechte zvolna probublávat
přibližně 25 až 30 minut. Občas ji promíchejte. Pokud se začne přichytávat a zelenina ještě není měkká, přilévejte po malých dávkách zbývající vodu.
Jakmile dýně změkne, část kousků rozmáčkněte vařečkou přímo v omáčce. Podle potřeby pokračujte ještě 5 až 10 minut bez poklice, aby se
odpařila přebytečná tekutina. Směs má zůstat šťavnatá, ale zároveň dostatečně hustá, aby na těstovinách držela. Nakonec ji ochutnejte a případně dosolte. Uvařené linguine dokončete parmazánem
Během dokončování omáčky
uvařte linguine ve větším hrnci s osolenou vodou. Řiďte se návodem na obalu a nechte je pevné na skus. Před scezením si odložte hrnek vody z vaření, kterou můžete po lžících použít k povolení příliš husté omáčky. Těstoviny neproplachujte. Těstoviny uvařte na skus a před scezením si odložte trochu vody. Poslouží k úpravě hustoty masové omáčky. Foto: Magnific
Linguine rozdělte do nahřátých hlubokých talířů a kleštěmi lehce stočte do hnízda. Doprostřed navršte masovou směs tak, aby po okrajích zůstaly těstoviny viditelné. Nakonec přidejte
tenké hoblinky parmazánu, které snadno vytvoříte škrabkou na zeleninu nebo struhadlem na plátky. Ihned podávejte. Hustotu poznáte podle lžíce, ne podle minut
Doba zahušťování se bude lišit podle rajčatové šťávy i
šířky pánve. Naberte proto trochu směsi na lžíci. Měla by na ní držet a pomalu sklouznout, nikoli stékat jako polévka. Příliš řídkou omáčku ještě chvíli odpařujte, příliš hustou povolte po lžících odloženou vodou z těstovin.
Důležité je servírovat pokrm bez prodlevy, aby samotné linguine nezačaly osychat a slepovat se. Pokud vám jde hlavně o rovnoměrné obalení každého sousta, můžete těstoviny před podáváním krátce promíchat s částí směsi a zbytek navršit doprostřed.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz