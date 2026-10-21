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Přidala jsem do masové omáčky dýni a parmazán. Výsledkem jsou dokonalé podzimní linguine

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Šťavnaté mleté maso, hustá rajčatová omáčka a navrch pořádná porce parmazánu. Když do základu přidáte dýni, mrkev a kousek celeru, získají linguine podzimní chuť. Uvařte si je podle mého osvědčeného receptu.
Linguine s masovou směsí a parmazánem: Dýně dodá podzimní omáčce jemnost

Linguine s masovou směsí a parmazánem: Dýně dodá podzimní omáčce jemnost

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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