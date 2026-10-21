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Na ostrově u Abú Zabí našli perlu starou osm tisíc let. Vypráví příběh dávno před vznikem emirátů

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Abú Zabí si dnes spojujeme s mrakodrapy a moderním životním stylem. Na nedalekém ostrově Marawah ale archeologové našli drobný předmět z doby, kdy zde ještě nestála žádná dnešní metropole: přírodní perlu uloženou ve vrstvě staré přibližně osm tisíc let. Nález odhaluje mnohem delší historii místního vztahu k moři, obchodu i ozdobám.
Na ostrově u Abú Zabí našli perlu starou osm tisíc let. Vypráví příběh dávno před vznikem emirátů

Na ostrově u Abú Zabí našli perlu starou osm tisíc let. Vypráví příběh dávno před vznikem emirátů

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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