Na ostrově u Abú Zabí našli perlu starou osm tisíc let. Vypráví příběh dávno před vznikem emirátů

Drobnost, která posouvá historii
Perla nalezená archeology na ostrově Marawah v Perském zálivu není monumentální socha ani pokladnice plná zlata. Právě její nenápadnost je však působivá. Podle oznámení odboru kultury a turismu Abú Zabí z října 2019 pochází z archeologických vrstev datovaných přibližně do let 5800 až 5600 před naším letopočtem. Jde o jeden z nejstarších známých dokladů využívání přírodních perel.
Přesné stáří samotného předmětu není stanovené pomocí nějakých „perlových hodin“. Archeologové vycházejí z radiokarbonového datování souvisejících vrstev a z kontextu nálezu. To je běžný a smysluplný postup, zároveň však vyžaduje rozlišit stáří vrstvy a jednotlivého předmětu.
Abu Dhabi Department of Culture and Tourism
Ostrov se starými kamennými domy
Marawah leží západně od dnešního Abú Zabí a dlouho byl mimo pozornost širší veřejnosti. Archeologický průzkum zde odhalil pozůstatky neolitických kamenných staveb, nástroje a další předměty každodenního života. Lidé se v tomto prostředí dokázali uživit díky moři, lovu i chovu zvířat, přestože šlo o krajinu s omezenými zdroji sladké vody.
Právě spojení jednoduchých staveb s širokou paletou nálezů ukazuje, že zdejší obyvatelé nebyli jen náhodnými návštěvníky pobřeží. Dokázali vytvářet zázemí a využívat okolní ekosystémy. Perla tak zapadá do mnohem většího příběhu neolitického osídlení Arabského poloostrova.
Proč lidé toužili po perlách
Přírodní perly vznikají uvnitř některých měkkýšů jako reakce na podráždění tkáně. Vzácnost, lesk a poměrně malá hmotnost jim v mnoha kulturách dávaly zvláštní hodnotu. U marawahského nálezu ale neznáme jméno majitele ani přesný způsob použití; ozdoba a prestiž jsou pravděpodobné interpretace, nikoli doložený životopis předmětu.
Archeologové připouštějí také možnost, že perly vstupovaly do směnných sítí. Na ostrově se našla keramika původem z Mezopotámie, která svědčí o kontaktech přes širší oblast zálivu. Nelze však z toho přímo odvodit, že právě nalezená perla byla za tuto konkrétní nádobu vyměněna.
Bohatství, které předcházelo ropě
Lov perel se později stal významnou součástí hospodářství Perského zálivu a pro obyvatele pobřežních komunit představoval zdroj obživy po dlouhá staletí. Teprve moderní změny světového obchodu, produkce kultivovaných perel a další ekonomický vývoj tuto tradici zásadně proměnily. Marawah posouvá kořeny vztahu k perlám do hlubokého pravěku.
Tak dlouhou kontinuitu nelze vykládat jako nepřerušené fungování jediného povolání po osm tisíc let. Z hlediska historie je ale cenné vědět, že obyvatelé regionu uměli hledat hodnotu v místním moři dávno předtím, než se z pobřeží stala bohatá metropolitní oblast.
Co ostrov ještě může prozradit
Výzkum Marawahu pokračuje v širším rámci archeologie raného osídlení Arabského poloostrova. Nové stavby a předměty z jiných ostrovů ukazují, že se podobné komunity rozvíjely už před mnoha tisíciletími. Archeologové tak postupně zpřesňují, jak se lidé přizpůsobovali mořskému prostředí a jak spolu jejich sídla komunikovala.
Nejzajímavější vlastností dávné perly možná není samotný rekord. Je to její schopnost připomenout, že dějiny jednoho místa nezačínají okamžikem, kdy na něm vyrostou slavné stavby. V písku a starých kamenných zdech se někdy skrývá mnohem starší příběh prosperity a lidské vynalézavosti.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Department of Culture and Tourism Abu Dhabi – World’s oldest known natural pearl discovered on Marawah [2], Abu Dhabi Culture – Marawah Island [3], DCT Abu Dhabi – New archaeological discoveries reveal 8,500 year old buildings [4]. img ai generated