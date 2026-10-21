Oblíbené dámské vložky čelí vážnému problému. Stovky žen hlásí zdravotní problémy, některé i rakovinu

Americký soud v Los Angeles začal řešit spor týkající se intimních vložek značky Carefree. Stovky žalujících žen tvrdí, že výrobky obsahovaly kyselinu perfluoroktanovou, známou pod označením PFOA, která patří mezi takzvané věčné chemikálie. Podle žaloby byly ženy této látce opakovaně vystavovány při běžném používání hygienických pomůcek, někdy po dobu několika let. Některé popisují závažné zdravotní komplikace, které dávají do souvislosti s dlouhodobým kontaktem s výrobkem. Spor se týká také toho, zda výrobci o možném výskytu chemikálie věděli a zda měli spotřebitelky upozornit. Žaloba byla podána v říjnu 2026 a o odpovědnosti jednotlivých společností dosud nebylo rozhodnuto.
Ženy popisují rakovinu i dlouhodobé zdravotní potíže
Výpovědi zahrnuté do soudního sporu upozorňují na širokou škálu zdravotních problémů. Žalující ženy uvádějí například rakovinu prsu, vaječníků a ledvin, onemocnění štítné žlázy, chronické záněty nebo poruchy imunitního systému. Další zmiňují zvýšenou hladinu cholesterolu, jaterní onemocnění a problémy s otěhotněním. Některé používaly intimní vložky každodenně a ponechávaly je v kontaktu s pokožkou osm až deset hodin. Žaloba vychází z předpokladu, že se chemická látka mohla prostřednictvím citlivých tkání dostávat do organismu. Samotné používání výrobku však zatím nebylo prokázáno jako příčina uvedených onemocnění.
Podezřelá látka může v organismu přetrvávat roky
Kyselina perfluoroktanová patří do rozsáhlé skupiny syntetických chemických látek označovaných jako PFAS. Tyto sloučeniny se využívaly například při výrobě materiálů odolných vůči vodě, mastnotě a nečistotám. Problémem je jejich mimořádná stálost, kvůli které mohou dlouhodobě přetrvávat v životním prostředí i lidském těle. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zařadila v roce 2023 kyselinu PFOA mezi látky prokazatelně karcinogenní pro člověka. Při hodnocení vycházela mimo jiné z výzkumů týkajících se rakoviny ledvin a varlat. Toto zařazení ovšem samo o sobě neznamená, že konkrétní hygienický výrobek způsobuje rakovinu, protože zdravotní riziko závisí také na množství látky a skutečné míře vystavení.
Na možné problémy se upozorňovalo už před dvěma lety
Současná žaloba není prvním případem, kdy se značka Carefree dostala do souvislosti s touto chemikálií. Už v únoru 2024 bylo v Kalifornii podáno oficiální oznámení upozorňující na údajný výskyt PFOA v intimních vložkách. Následně vznikl soudní spor týkající se nedostatečného varování spotřebitelů, který byl v roce 2025 ukončen bez rozhodnutí o samotném podezření. Kalifornie přitom od ledna 2025 zakazuje prodávat menstruační pomůcky se záměrně přidanými látkami ze skupiny PFAS. Současní žalobci tvrdí, že výrobky byly prodávány i přes dřívější upozornění a platná omezení. Předmětem nynějšího řízení proto není pouze údajná zdravotní újma, ale také otázka informovanosti výrobců a dodržování pravidel.
Výrobce obvinění odmítá
Značku Carefree na severoamerickém trhu od února 2026 vlastní švédská společnost Essity, která převzala příslušnou část podnikání od společnosti Edgewell. Její zástupci uvedli, že za bezpečností svých výrobků stojí a látky PFAS do nich záměrně nepřidávají. Společnost zároveň odmítá tvrzení, že by tyto chemikálie byly používanou výrobní složkou, a hodlá se proti žalobě bránit. Soud bude muset posoudit výsledky testování, okolnosti výroby i individuální zdravotní nároky jednotlivých žen. Zatím není doloženo, že by výrobky prodávané v Evropě měly stejné složení nebo vykazovaly stejný údajný problém. Samotná existence americké žaloby proto není důkazem závadnosti všech vložek této značky.
Výzkumy přinesly další důležitá zjištění
Otázkou chemických látek v menstruačních pomůckách se zabývají také další vědecké týmy. Kalifornský úřad pro kontrolu toxických látek zveřejnil v srpnu 2026 vyhodnocení dosavadních poznatků o jednorázových vložkách a tamponech. Výzkumy podle něj skutečně prokazují, že některé výrobky mohou obsahovat nízké koncentrace sledovaných chemických látek, včetně nezáměrných příměsí. Dosavadní důkazy však neumožňují potvrdit, že zjištěné nízké koncentrace způsobují uživatelkám zdravotní problémy. Úřad současně upozornil, že při hodnocení je důležitá četnost používání, délka kontaktu a množství látky, které se skutečně dostane do organismu. Kalifornští výrobci proto budou muset mít do konce roku 2026 připravené údaje o vybraných složkách a kontaminantech, které si od nich mohou úřady vyžádat.
Použité zdroje: manufacturingdive.com , oag.ca.gov , iarc.who.int , dtsc.ca.gov