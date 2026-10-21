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Oblíbené dámské vložky čelí vážnému problému. Stovky žen hlásí zdravotní problémy, některé i rakovinu

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Stovky žen ve Spojených státech se obrátily na soud kvůli hygienickým výrobkům, které dlouhodobě používaly. Tvrdí, že oblíbené intimní vložky obsahovaly nebezpečnou chemickou látku a mohly přispět k jejich závažným zdravotním problémům. Mezi uváděnými diagnózami jsou nádorová onemocnění, poruchy štítné žlázy i potíže s plodností. Výrobce obvinění odmítá a souvislost mezi používáním vložek a nemocemi zatím nebyla prokázána.
Oblíbené dámské vložky čelí vážnému problému. Stovky žen hlásí zdravotní problémy, některé i rakovinu

Oblíbené dámské vložky čelí vážnému problému. Stovky žen hlásí zdravotní problémy, některé i rakovinu

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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