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Dva střihy a z jedné hortenzie jsou dvě. Kdo vybere špatnou větev, čeká týdny zbytečně a řízek nikdy nezakoření

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S trpělivostí a péčí můžete z jednoho malého řízku vytvořit velkolepý doplněk vaší zahrady – množení hortenzií totiž zvládne každý.
Dva střihy a z jedné hortenzie jsou dvě. Kdo vybere špatnou větev, čeká týdny zbytečně a řízek nikdy nezakoření

Dva střihy a z jedné hortenzie jsou dvě. Kdo vybere špatnou větev, čeká týdny zbytečně a řízek nikdy nezakoření

Zdroj: Acabashi / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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