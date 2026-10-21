Dva střihy a z jedné hortenzie jsou dvě. Kdo vybere špatnou větev, čeká týdny zbytečně a řízek nikdy nezakoření

Množení hortenzií z řízků má svá pravidla. Nejvhodnější doba pro odběr řízků je konec jara nebo začátek léta, kdy rostlina aktivně roste, ale ještě není na vrcholu kvetení. Ale zkusit to můžete klidně i teď, na konci léta. Hledejte nové, ještě trochu křehké stonky – ty zakoření snadněji než ty starší a dřevnatější.
Jak poznat vhodnou větev
Vyberte zdravou větev, která v této sezóně nekvetla. Ideální řez by měl být asi 4 až 6 cm dlouhý s několika listy. Ujistěte se, že je stonek zelený, a ne hnědý, protože zelené stonky ukazují na aktivní růst.
Dejte si však záležet i na samotném provedení. Podrobně nám celou techniku popsala zahradnice Andrea N. z Pardubic.
„Ostrými zahradnickými nůžkami nebo nožem proveďte čistý řez těsně pod listovým uzlem (místo na stonku, kde vyrůstají listy). Čím ostřejší nástroj použijete, tím čistší bude řez, což pomáhá předcházet infekci a podporuje rychlejší hojení.“ Zdroj fotografie: Pixabay Hortenzie patří právě mezi velmi oblíbené okrasné dřeviny – jejich sazenice však bývají v obchodech obvykle poměrně drahé. Namnožte si je. Příprava řízku k zasazení
Odstraňte listy ze spodní poloviny řezu a ponechte jen dva nebo tři listy na vrcholu. Tím snížíte ztrátu vlhkosti transpirací a
soustředíte energii řízku na vývoj kořenů. Pro dosažení ještě lepších výsledků namočte odříznutý konec stonku do prášku nebo gelu na zakořeňování. Ten podle webu Daltons podporuje růst kořenů a pomáhá chránit řízek před chorobami. Výsadba řízků hortenzií
Naplňte květináč směsí rašelinového mechu a perlitu nebo sterilní směsí pro zakořeňování semen, abyste zajistili ideální
prostředí pro zakořeňování – světlo a dobrou drenáž. Poté zapíchněte odříznutý konec řízku hortenzie do směsi půdy tak, aby alespoň dva uzly byly zasypání (právě tady se totiž na řízku nejspíše vytvoří kořeny), jak radí web UglyDucklingHouse. Zdroj fotografie: Pixabay Hortenzie patří k nejoblíbenějším dřevinám na zahradě vůbec.
Přikryjte květináč igelitovým sáčkem nebo jej umístěte do množárny, abyste kolem řízku vytvořili vlhké mikroprostředí. To pomáhá udržovat vlhkost a podporuje růst kořenů bez nutnosti častého zalévání, které by mohlo vytlačit jemné nové kořeny. A kam květináč postavit?
Ideální je okenní parapet orientovaný na sever nebo místo s filtrovaným slunečním světlem. V květnu pak dobře zakořeněné rostliny jednoduše přesaďte do zahrady. A pokud vám stávající keře nechtějí kvést, podívejte se, co v tomto případě Chalupáři-Zahrádkáři již doporučili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři