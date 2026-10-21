Kam jezdí za odpočinkem Václav Jelínek: Na své překrásné chatě v Jizerkách má i vlastní wellness zázemí

Václav Jelínek z Lunetic tráví volný čas v Jizerských horách. Chalupu nedaleko Tanvaldu s manželkou proměnil v útulné zázemí i s wellness.
Pro spoustu lidí bude Jelínek pořád hlavně jednou z tváří Luneticu. Jenže běžný život někdejšího idolu z plakátů už se od časů vyprodaných hal dost posunul. Hudbu ale za sebou nenechal. Vedle ní přibyly rodinné věci, klidnější tempo a taky horská chalupa, na které s manželkou nechali kus práce. Na In-Lifestyle jsme se na jeho horské útočiště podívali blíže.
Od kapely Lunetic k horské chalupě
Václav Jelínek zůstává spojený s Luneticem, kapelou, která se po letech znovu objevila na pódiích i v médiích. Mimo koncerty si ale drží zázemí na severu Čech. Dlouhodobě žije v Jablonci nad Nisou, takže volba Jizerských hor nepůsobí jako náhlý nápad. Když má rodina blízko k lyžím a snowboardu, dává tato adresa docela logiku.
Chalupa se znovu připomněla hlavně přes sociální sítě. V nedávném instagramovém videu se Chata U Jelenů ukazuje jako promyšlené místo s wellness a výhledem na Tanvaldský Špičák. Pár záběrů dřeva, interiéru a kopců za okny stačilo k tomu, aby se zase začalo mluvit o tom, jak dnes Jelínek tráví čas mimo vystoupení.
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Chalupu měnil rok a půl, část věcí dělal sám
Podle dostupných informací trvala proměna zhruba rok a půl. Starší objekt prošel výraznou rekonstrukcí, přibyla k němu i nová část, kam se vešlo wellness zázemí. Jelínek u toho zjevně nestál jen v roli majitele, který přijede zkontrolovat hotovou zakázku. Je vyučený truhlář, dřevo tedy umí vzít sám do ruky.
V interiéru je to znát na masivních prvcích, obkladech i menších detailech, které upravoval nebo vyráběl sám. Manželka Marcela měla podle svých slov v pořadu My, chalupáři řešit hlavně designovou stránku, on její představy převáděl do konkrétní podoby. Z dostupných záběrů je znát, že někdo přemýšlel, jak se v domě bude člověk opravdu cítit. Po dokončení rekonstrukce chalupa nezůstala jen rodinným místem. Majitelé ji pod názvem Chata U Jelenů začali nabízet také k pronájmu.
V Jizerských horách má všechno trochu jiný rytmus
Chata stojí v Jiřetíně pod Bukovou v Jizerských horách a okolí přesně odpovídá tomu, co si člověk pod horským útočištěm představí. Kolem jsou stromy, z pozemku je výhled směrem k Tanvaldskému Špičáku a v zimě je to kousek k lyžařskému areálu. V létě zase okolí láká k výletům pěšky nebo na kole. Není tedy těžké pochopit, proč si Jelínek vybral tuto část hor.
A přestože by se mohlo zdát, že po letech strávených na pódiích už chce mít Jelínek od hudby pokoj, opak je pravdou. Lunetic dál koncertuje a letos pokračuje v oslavách třiceti let od svého vzniku. Jelínek se tak stále objevuje před publikem, jen už jeho život zdaleka nestojí pouze na hudbě. Vedle koncertů má rodinu a také horskou chalupu, na které s manželkou strávili spoustu času při rekonstrukci a kterou dnes zároveň nabízejí k pronájmu.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Kam jezdí za odpočinkem Václav Jelínek: Na své chatě v Jizerkách má i vlastní wellness zázemí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.