Bavil celé Česko, dnes žije ve vlastní realitě. Ringo Čech přiznal, že Petra Novotného drží v milosrdné lži

František Ringo Čech v podcastu na
V.O.X. TV popsal situaci, která se za zavřenými dveřmi odehrává už roky. VIP život zaznamenal, že mluvil o svém kamarádovi moderátorovi Petru Novotném. Muž, který kdysi z pódia řídil tempo celé české televizní zábavy, dnes podle Ringa nevnímá plný rozsah toho, co mu mozková příhoda vzala. „On o tom totiž ani neví,“ řekl Ringo. A dodal, že Novotného nechává v přesvědčení o společné práci na knize, protože mu ji nedokáže vyvrátit. Nejde přitom o nový příběh. Jde o příběh, který se dvanáct let pomalu prohlubuje, a teprve teď dostal svou nejostřejší formulaci. Televizní gigant, který žil slovem
Petr Novotný nebyl jen moderátor. Byl architekt žánru, který česká televize v devadesátých letech a na přelomu tisíciletí potřebovala. Na Nově táhl estrádu Novoty, později Dobroty, formáty postavené na improvizaci, písničkách, scénkách a hostech z první ligy české popkultury. V rozhovoru pro Český rozhlas kdysi
připomněl, že je pětinásobným vítězem v kategorii bavič roku. Jeho řemeslo stálo na přesném slovu. Na schopnosti ve zlomku sekundy reagovat, přehodit registr, vytáhnout pointu z ticha. Milionové zásahy, stálá veřejná přítomnost, pracovní nasazení bez oddechu. A pak přišel 28. říjen 2013.
Na Letišti Václava Havla Novotný zkolaboval. Personál jeho stav údajně nejprve vyhodnotil jako opilost, právě to mu paradoxně zachránilo život, protože ho nepustili do letadla. Syn Pavel tehdy popsal situaci jako velmi vážnou. Operace, intenzivní péče, nejistota. V červnu 2014 se Novotný poprvé ukázal na veřejnosti, při natáčení filmu Modelky s.r.o.
Mluvil, ale sám přiznal, že to nejde hladce. O devět měsíců později vyrazil znovu do společnosti a popisoval každodenní cvičení řeči. Vypadalo to jako pomalý, ale nadějný návrat. Nebyl. Novotný se stáhl do domku v Řeporyjích, do režimu krátkých procházek a rodinné péče. Z televizního giganta se stal člověk v ústraní. Zdroj fotografie: Nextfoto Kniha, která neexistuje, ale kdysi existovala
Nejsilnější detail Ringovy výpovědi je motiv společné knihy. Novotný věří, že spolu píšou. Ringo mu to nerozporuje.
„Už mu ani nevyvracím, že nic nepíšeme,“ řekl v podcastu. Tahle „lež“ má ale reálný základ, a právě to jí dodává zvláštní váhu. Novotný s Ringem skutečně vydali společnou knihu, Jako Čuk a Gek. A v rozhovoru pro Český rozhlas kdysi Novotný mluvil o druhé společné knize. Ale zůstalo jen u plánu. Ringo už před dekádou v pořadu Hvězdy vinylu popisoval, že jeho přítel „není schopen komunikovat do hloubky“, že někdy ztrácí orientaci v čase. Přiznal také, že za ním jezdí málo, protože ho návštěvy „strašně seberou“.
Je správné někomu nevyvracet jeho verzi světa? Britská
Alzheimer’s Society u lidí s poruchou vnímání reality výslovně píše, že „není jedna správná nebo špatná odpověď“ a že rozhodující je nejlepší zájem člověka. U pacientů po mrtvici nejde o standardní doporučení klinických doporučených postupů. Ty řeší hlavně vyšetření poruch vnímání, bezpečnost a rehabilitaci. Ringův přístup je tedy spíš pečovatelská strategie šitá na míru konkrétnímu člověku. Důležité je, co říká rodina. Manželka Miroslava v únoru pro CNN Prima NEWS potvrdila, že Novotný žije doma a že by ho „nikdy nikam nedala“. Děti, dcera Lenka i syn Pavel, vysvětlily, že dočasný pobyt mimo domov sloužil pouze k rehabilitaci chůze v Třebotově.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová