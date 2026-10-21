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Bavil celé Česko, dnes žije ve vlastní realitě. Ringo Čech přiznal, že Petra Novotného drží v milosrdné lži

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Petr Novotný je přesvědčený, že se svým nejlepším kamarádem píše knihu. František Ringo Čech mu to nevyvrací.
Hudebník a spisovatel František Ringo Čech

Hudebník a spisovatel František Ringo Čech

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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