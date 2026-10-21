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Chodkyně v Jihlavě po střetu s cyklistou utrpěla zranění. Policie teď hledá svědky

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Jihlavští policisté hledají svědky nehody, k níž došlo v pondělí 14. září v ulici třída Legionářů v Jihlavě. Jak připomněla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková, na místní komunikaci došlo ke střetu cyklisty a chodkyně.
Chodkyně v Jihlavě po střetu s cyklistou utrpěla zranění. Policie teď hledá svědky

Chodkyně v Jihlavě po střetu s cyklistou utrpěla zranění. Policie teď hledá svědky

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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