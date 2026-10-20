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Umělá inteligence Siri nebo Gemini jako osobní překladatel na dovolené: Jak mluvit cizím jazykem v reálném čase

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Váš iPhone už umí překládat mluvenou řeč průběžně během rozhovoru, ale záleží na tom, kterou cestu si vyberete a jestli mluvíte česky.
Gemini Live na telefonu Pixel 9

Gemini Live na telefonu Pixel 9

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 21:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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