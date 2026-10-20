Umělá inteligence Siri nebo Gemini jako osobní překladatel na dovolené: Jak mluvit cizím jazykem v reálném čase

Představa, že na dovolené vytáhnete telefon, promluvíte česky a prodavač na trhu v Istanbulu uslyší plynulou turečtinu, zní lákavě. V roce 2026 je takovému scénáři technologie blíž než kdy dřív. Jenže „Siri jako překladatel“ a „Gemini jako překladatel“ neznamenají totéž a ani jedna možnost nefunguje přesně tak, jak byste si mohli představovat. U Applu zajišťuje překlad především aplikace Translate a systémová funkce Live Translation, nikoli samotná Siri v češtině. U Googlu zase hlasový překlad na iPhonu nabízí aplikace Google Translate, nikoli samotná aplikace Gemini. A pro české uživatele je tu zásadní háček: Apple češtinu ve svém překladači ani v Apple Intelligence nepodporuje. Google ano.
Co přesně máte na iPhonu k dispozici
Začněme tím, co můžete použít přímo na iPhonu. Apple nabízí aplikaci Translate s režimem Conversation: položíte telefon mezi sebe a druhého člověka, střídáte se v mluvení a aplikace řeč rozpozná a přeloží. Režim Face to Face navíc zobrazí text otočený tak, aby ho druhá strana mohla číst ze svého úhlu. Pokud zapnete Auto Translate, nemusíte při každé větě mačkat tlačítko – aplikace překládá řeč průběžně po jednotlivých úsecích.
Na podporovaných modelech a v podporovaných jazycích nabízí Apple také funkci Live Translation, která je propojená s aplikacemi Telefon, FaceTime a Zprávy a funguje i s kompatibilními AirPody. Nejde však o univerzální překladač ovládaný Siri v libovolném jazyce. Dostupnost závisí na zařízení, verzi systému a jazykové podpoře.
Google to řeší jinak. V aplikaci Google Translate na iPhonu otevřete režim živého překladu, vyberete jazyky a aplikace překládá řeč obou stran, zobrazuje přepis a podle zvoleného režimu přehrává překlad nahlas. Google postupně rozšiřuje využití modelů Gemini také v překladových funkcích. Konkrétní možnosti a dostupnost se ale mohou lišit podle verze aplikace a jazyka. Nejde o dokonalého simultánního tlumočníka, ale pro objednání jídla v restauraci nebo dotaz na cestu to může bohatě stačit.
Samotná aplikace Gemini pro iOS je něco jiného. Funguje jako hlasový AI asistent, rozumí češtině a dokáže v ní odpovídat, není však primárně určena jako dvoustranný tlumočník pro dva lidi stojící proti sobě.
Čeština: tady se láme chleba
Pro českého turistu je tohle nejdůležitější informace. Apple Translate podporuje řadu jazyků, například angličtinu, němčinu, španělštinu, italštinu nebo polštinu. Čeština mezi nimi není. Apple Intelligence, která zajišťuje některé funkce Live Translation, rovněž češtinu nepodporuje. Pokud tedy chcete překládat z češtiny přímo pomocí systémových překladových funkcí Applu, narazíte na omezení.
Google Translate naproti tomu češtinu podporuje v mnoha překladových režimech včetně hlasového překladu. Aplikace Gemini pro iOS také rozumí česky a dokáže v češtině odpovídat, ale pro překlad rozhovoru dvou lidí je praktičtější sáhnout po Google Translate.
Praktický závěr je jasný: český uživatel, který nechce měnit jazyk systému na angličtinu, má na iPhonu pro běžné překlady nejjednodušší cestu přes Google Translate.
Offline, nebo s daty? Záleží na tom víc, než čekáte
Na řeckém ostrově bez signálu nebo v Maroku, kde je roaming drahý, se hodí offline režim. Apple umožňuje stáhnout jazykové balíčky a používat aplikaci Translate i bez internetu, ovšem pouze pro podporované jazyky a funkce. U některých funkcí Live Translation navíc záleží na zařízení a konkrétní jazykové kombinaci. Ani stažení jazykových balíčků samo o sobě nezaručuje, že budou všechny překladové funkce dostupné offline.
Google Translate nabízí offline překlad po stažení příslušných jazyků také. U živého hlasového překladu na iOS však nelze automaticky předpokládat, že bude bez připojení fungovat stejně jako online. Aplikace Gemini zase potřebuje internetové připojení pro běžné používání svých cloudových funkcí.
Kdo plánuje dovolenou mimo dosah Wi-Fi, udělá dobře, když si předem stáhne potřebné jazykové balíčky a vyzkouší, co funguje offline. Na živý překlad přes Google je lepší spoléhat tam, kde má telefon stabilní připojení.
Na co se nespoléhejte
Apple upozorňuje, že výstupy generativních modelů mohou být nepřesné, neočekávané nebo nevhodné. Google zase rozšiřuje Translate o funkce, které pomáhají lépe zachytit nuance, idiomy a regionální jazykové odlišnosti. I to ukazuje, že automatický překlad není vždy tak jednoznačný, jak se na první pohled zdá.
Krátké a jasné věty, jako „Kolik stojí tahle ryba?“, „Kde je nejbližší lékárna?“ nebo „Potřebuji pokoj na dvě noci“, obvykle nepředstavují problém. Jakmile ale řešíte alergie, storno podmínky, ceny s DPH nebo cokoli, kde záleží na přesném čísle či záporu, raději si překlad ověřte. Dvojí kontrola u informací se zdravotními nebo finančními důsledky není paranoia, ale zdravý rozum.
Za zmínku stojí také DeepL, který v mobilní aplikaci nabízí hlasový režim Conversations. Dostupnost některých funkcí se však může odvíjet od tarifu a konkrétní nabídky služby. Pro běžného dovolenkáře tak může jít spíše o alternativu než o první volbu.
Jak si iPhone připravit před odletem
Příprava zabere jen několik minut a může vám ušetřit nervy na letišti:
- Apple Translate: Otevřete aplikaci Translate a stáhněte dostupné jazykové balíčky pro offline překlad. V nastavení ověřte možnosti překladu přímo v zařízení. V aplikaci si také předem vyzkoušejte režim Conversation.
- Google Translate: Stáhněte nebo aktualizujte aplikaci, otevřete režim živého překladu, vyberte jazyky a vyzkoušejte si konverzaci. Pro případ výpadku dat stáhněte offline balíčky.
- Gemini app: Pokud chcete česky komunikovat s AI asistentem a pokládat mu doplňující otázky, stáhněte si aplikaci z App Storu. Pro přímé tlumočení rozhovoru dvou lidí ale použijte raději Google Translate.
A ještě jedna možnost: Apple umožňuje v podporovaných verzích iOS změnit výchozí překladovou aplikaci. Kdo preferuje Google Translate, může si ho nastavit jako výchozí překladač, pokud tuto volbu jeho zařízení a systém nabízejí. Podrobnosti najdete v návodu Applu.
iPhone v roce 2026 není jeden univerzální tlumočník. Je to platforma, na které si můžete sestavit vlastní překladatelskou výbavu. Apple nabízí pohodlné systémové funkce v podporovaných jazycích, Google zase širší jazykovou podporu včetně češtiny. Kdo čeká, že všechno obstará samotná Siri v češtině, může být zklamaný. Kdo si před odletem připraví správné aplikace a jazykové balíčky, bude mít na dovolené výrazně snazší domluvu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík