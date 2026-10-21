Jeden odešel, druhý tančí se zpřetrhanými vazy. StarDance 2026 je plná zranění, Pšenička se ale odmítá vzdát

Populární show StarDance má za sebou druhý přímý přenos a zranění celebrit se začínají kupit. VIP život připomíná, že už v prvním kole, přestože nikdo vypadnout neměl, odešla kvůli poraněnému kotníku herečka Petra Nesvačilová. A ve druhém nastoupil herec Tomas Sean Pšenička na parket ke quickstepu.
Na pravé ruce měl dlahu, prst držel pohromadě spíš vůlí než šlachami. Odtančil choreografii a porota ho ohodnotila 31 body. Dostal stejný počet jako Vojtěch Dyk, předsezonní největší favorit. Jenže Dyk tančí zdravý. Pšenička ne. Nesvačilová skončila, než to pořádně začalo
Ještě před prvním živým přenosem oznámila
Česká televize, že Petra Nesvačilová a její taneční partner Filip Hudlický v soutěži nepokračují. Důvod: zranění nohy během příprav, zdravotní stav neumožňuje účast. Žádné drama na parketu, žádný pád před kamerami, prostě konec. Na parketu se objevili, ale nebyli hodnocení. Nesvačilová měla na kotníku ortézu. Pro diváky to byl první šok ročníku. Na oficiálních kanálech ČT se objevovaly vzkazy typu „Strašně mě zklamalo, že Petra Nesvačilová odstoupila.“ Jenže do týdne přišel šok druhý.
Pšeničkovo zranění nevzniklo na tanečním parketu. Podle jeho vlastních slov, která citoval server
Super, si „přetrhal šlachy v prstu“ při natáčení na Slovensku a skončil na urgentním příjmu v Trnavě. Jindy zase použil výraz vazy. Co je jisté: prst je v dlaze, úchop je výrazně oslabený a plnohodnotné držení partnerky i zvedačky dělají problém. Pšenička sám popsal prst jako „extrémně slabý“ a přiznal, že kdyby do něj „blbě drknul“, mohl by léčbu začínat od nuly. Přesto se rozhodl pokračovat. Zdroj fotografie: Nextfoto Hranice mezi bolestí a koncem
Tady leží jádro celého příběhu. Dvě zranění, dva výsledky. Nesvačilová: noha, nemožnost tančit, konec. Pšenička: prst na ruce, omezený úchop, pokračuje. Rozdíl není v odvaze ani v prahu bolesti. Rozdíl je v tom, co zranění dělá s pohybem na parketu.
Tanec je v první řadě o nohách, rovnováze a těžišti. Poraněná noha znamená, že choreografii fyzicky nejde provést bezpečně. Poraněný prst na ruce znamená, že se musí upravit držení, vynechat některé prvky, improvizovat. Bolí to. Riskuje se zhoršení. Ale parket pod nohama drží.
Je důležité oddělit zdravotní komplikace od běžné soutěžní dynamiky. První vyřazený pár čtrnácté řady, Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská, odešel po sobotním vyřazovacím večeru standardně. Diváci podle reakcí na sítích byli v šoku, protože
pár ani zdaleka nebyl nejhorší. Co je ale neobvyklé, je načasování: dvě zdravotní komplikace během prvních osmi dnů vysílání. V minulosti celebrity také odpadaly: 2010: Taťjana Medvecká odstoupila před startem kvůli kolenu Starší řada: zraněného Václava Koptu nahradil Richard Genzer 2024: po Hartlově odstoupení se vrátila dříve vyřazená Lucie Vondráčková s Lukášem Bartuňkem Zdroj fotografie: Nextfoto
Před sezonou patřil Pšenička podle
kurzů sázkových kanceláří do trojice největších favoritů vedle Vojtěcha Dyka a Sary Sandevy. Zranění tenhle status zatím neohrozilo: 31 bodů za quickstep ho řadí do špičky druhého večera. Na fanouškovských stránkách ČT se objevují vzkazy jako „Myslím, že letos budu nejvíc fandit Tomáši Pšeničkovi a Natálii Otáhalové.“ Jenže každý další soutěžní večer je nový risk. Choreografie se budou stupňovat, zvedačky budou náročnější, tlak na úchop poroste. Pšenička to ví. „Nechci riskovat návrat na začátek léčby,“ řekl. Žádná póza hrdiny, který zatíná zuby. Spíš kalkulace člověka, který si spočítal, co ještě zvládne, a co už ne.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová